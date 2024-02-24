交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1995

Evgeniy Chumakov:


谢谢你，马克西姆!

实际上，我忘了说，只要模型预测了系列的下一个符号（+-），目标+加值就够了。而准确的精确度并不重要。

样本长度n=54，涵盖所有可能的值。

这个标志被完美地预测了。

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9938251543711407


 
Maxim Dmitrievsky:

符号被完美地预测了。



有趣的是，是圣杯 吗？

 
Evgeniy Chumakov:


有意思，是圣杯还是什么？

一个良好的稳定拉伸)

 
Valeriy Yastremskiy:

良好的稳定拉伸））。


我想))

这里是GBPUSD的文件，用另一个货币对的数据检查同样的训练模型是很有趣的。

附加的文件：
GBPUSD_return_csv.txt  77 kb
 

如果你是一个交易员，你知道如何使用它，那么你应该小心，因为你应该总是有疑虑，如果所有的变体都被检查，那么你可以放松。

为了检查方法的效率，你需要用不同的滑动窗口进行至少100次优化，然后才能得出结论。

Evgeniy Chumakov:


有趣的是，是圣杯吗？

 
Evgeniy Chumakov:


我想知道这是否是圣杯。

Maxim Dmitrievsky:

伙计们!看在上帝的份上，把圣杯 扔给公众吧!我愿意吃土，只是为了看他......。

Evgeniy Chumakov:

这里是GBPUSD的文件，用另一个货币对的数据检查同样的训练模型是很有趣的。

>>> regr.score(X_train, y_train)

0.8616703952274422

>>> regr.score(X_test, y_test)

0.8647036898993664


更糟糕的是，但仍然接近90%。受训于欧元兑美元。
Alexander_K:

伙计们!看在上帝的份上，把圣杯扔到公共领域去吧!我愿意吃土，只是为了看他......

亚历山大，如果找到圣杯，生活的意义将消失，而拖累、性和摇滚乐将开始。但这真的有必要吗？)

 
Maxim Dmitrievsky:

亚历山大，如果找到圣杯，生命的意义将消失，而拖累、性和摇滚将开始。但这真的有必要吗？)

我不知道，麦克斯。

但我确实知道，有一些有利可图的TC，人们也在使用它们。他们快乐吗？我不知道。我们必须自己尝试 -- 戒烟永远不晚 :))

