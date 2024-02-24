交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1995 1...198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002...3399 新评论 [删除] 2020.09.06 05:19 #19941 Evgeniy Chumakov: 谢谢你，马克西姆! 实际上，我忘了说，只要模型预测了系列的下一个符号（+-），目标+加值就够了。而准确的精确度并不重要。 样本长度n=54，涵盖所有可能的值。 这个标志被完美地预测了。 >>> regr.score(X_train, y_train) 1.0 >>> regr.score(X_test, y_test) 0.9938251543711407 Evgeniy Chumakov 2020.09.06 08:45 #19942 Maxim Dmitrievsky: 符号被完美地预测了。 有趣的是，是圣杯 吗？ Valeriy Yastremskiy 2020.09.06 09:42 #19943 Evgeniy Chumakov: 有意思，是圣杯还是什么？ 一个良好的稳定拉伸) Evgeniy Chumakov 2020.09.06 10:15 #19944 Valeriy Yastremskiy: 良好的稳定拉伸））。 我想)) 这里是GBPUSD的文件，用另一个货币对的数据检查同样的训练模型是很有趣的。 附加的文件： GBPUSD_return_csv.txt 77 kb Mihail Marchukajtes 2020.09.06 14:39 #19945 如果你是一个交易员，你知道如何使用它，那么你应该小心，因为你应该总是有疑虑，如果所有的变体都被检查，那么你可以放松。 为了检查方法的效率，你需要用不同的滑动窗口进行至少100次优化，然后才能得出结论。 [删除] 2020.09.06 15:54 #19946 Evgeniy Chumakov: 有趣的是，是圣杯吗？是 Alexander_K 2020.09.06 16:58 #19947 Evgeniy Chumakov: 我想知道这是否是圣杯。 Maxim Dmitrievsky: 是 伙计们!看在上帝的份上，把圣杯 扔给公众吧!我愿意吃土，只是为了看他......。 [删除] 2020.09.06 18:10 #19948 Evgeniy Chumakov: 这里是GBPUSD的文件，用另一个货币对的数据检查同样的训练模型是很有趣的。>>> regr.score(X_train, y_train)0.8616703952274422>>> regr.score(X_test, y_test)0.8647036898993664 更糟糕的是，但仍然接近90%。受训于欧元兑美元。 [删除] 2020.09.06 18:17 #19949 Alexander_K: 伙计们!看在上帝的份上，把圣杯扔到公共领域去吧!我愿意吃土，只是为了看他...... 亚历山大，如果找到圣杯，生活的意义将消失，而拖累、性和摇滚乐将开始。但这真的有必要吗？) Alexander_K 2020.09.06 18:25 #19950 Maxim Dmitrievsky: 亚历山大，如果找到圣杯，生命的意义将消失，而拖累、性和摇滚将开始。但这真的有必要吗？) 我不知道，麦克斯。 但我确实知道，有一些有利可图的TC，人们也在使用它们。他们快乐吗？我不知道。我们必须自己尝试 -- 戒烟永远不晚 :)) 1...198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢你，马克西姆!
实际上，我忘了说，只要模型预测了系列的下一个符号（+-），目标+加值就够了。而准确的精确度并不重要。
样本长度n=54，涵盖所有可能的值。
这个标志被完美地预测了。
有趣的是，是圣杯 吗？
一个良好的稳定拉伸)
我想))
这里是GBPUSD的文件，用另一个货币对的数据检查同样的训练模型是很有趣的。
如果你是一个交易员，你知道如何使用它，那么你应该小心，因为你应该总是有疑虑，如果所有的变体都被检查，那么你可以放松。
为了检查方法的效率，你需要用不同的滑动窗口进行至少100次优化，然后才能得出结论。
伙计们!看在上帝的份上，把圣杯 扔给公众吧!我愿意吃土，只是为了看他......。
>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.8647036898993664
亚历山大，如果找到圣杯，生活的意义将消失，而拖累、性和摇滚乐将开始。但这真的有必要吗？)
我不知道，麦克斯。
但我确实知道，有一些有利可图的TC，人们也在使用它们。他们快乐吗？我不知道。我们必须自己尝试 -- 戒烟永远不晚 :))