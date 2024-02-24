交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1985

你得到了一个有很多未知数的水平))))，我可能有两个月没有碰过机器人本身了，也有一个月没有看终端了，我是通过))))。
mytarmailS:

你知道如何在python中制作库吗？

我还是没能运行你的脚本......摆脱了所有的错误，但看不到方法------。

randomized_lqv_subnet_builder() 和 randomized_d_subnet_builder


我需要把所有的类合并成一本圣经，然后我会通过R-ka来运行它，但是如果一个脚本从另一个脚本中获取一个类，而这个类又从第三个脚本中获取...我不知道如何运行这个。

一切都应该顺利进行，没有任何问题。

把python添加到你的PATH中，也许你在安装时没有选中它。

对于win 10。进入路径变量，在那里添加安装python的文件夹和安装VS Code的文件夹以及包含文件的工作文件夹。就这样了。

对于另一个Windows，谷歌如何进入环境变量。

再次检查所有的文件是否在同一个文件夹中，如右边的截图所示。如果连一个神经元都在一个子文件夹里，那也没什么大不了的，只要把所有的东西都放在环境变量里就行了。

 
我不能，我已经进入了10种方式的路径，它不希望......我准备砸这个笔记本电脑.... 小时杀......

为什么我不能正常安装和操作，我必须在某处输入路径......他们是如此......搞砸了这些开发人员或东西......。

错误不在那里，仔细看看。这是Windows的路径，可以从命令行中看到附录，没有文件夹的完整路径，只有。R的情况也一样。你花了一个小时？考虑到你没有开始 :D 记住，你也想了解NS的架构。
 
如果你通过GUI添加，你需要重新启动计算机，以便重新读取环境变量，或者你可以从命令行做。

设置PATH=%PATH%;C:\your\pathhere\

 
那么你还能去哪里找呢？

那图书馆呢？

 

使用此路径

D:\Microsoft VS Code;C:\Users\TARAS\anaconda3\envs\r-reticulate


=============================================== 关于其他

如果你添加一个点，你可以摆脱这个错误...

这个解决方案是在stackowerflow上

但它没有做任何事情，工作室不能看到这些方法。

将带有文件的目录添加到路径中。

或者你可以在脚本的开头手动添加，比如说

import sys
sys.path.append('c:/ya/pechenka/fayliki')
