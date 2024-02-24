交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1985 1...197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992...3399 新评论 Farkhat Guzairov 2020.08.31 17:45 #19841 你得到了一个有很多未知数的水平))))，我可能有两个月没有碰过机器人本身了，也有一个月没有看终端了，我是通过))))。 [删除] 2020.08.31 17:55 #19842 mytarmailS: 你知道如何在python中制作库吗？我还是没能运行你的脚本......摆脱了所有的错误，但看不到方法------。 randomized_lqv_subnet_builder() 和 randomized_d_subnet_builder 我需要把所有的类合并成一本圣经，然后我会通过R-ka来运行它，但是如果一个脚本从另一个脚本中获取一个类，而这个类又从第三个脚本中获取...我不知道如何运行这个。 一切都应该顺利进行，没有任何问题。 把python添加到你的PATH中，也许你在安装时没有选中它。 [删除] 2020.08.31 18:03 #19843 Farkhat Guzairov: 你得到了一个有很多未知数的级别))))，我可能有两个月没有碰过这个机器人了，我也有一个月没有看终端了，我通过网站监控))))。 它就像一架飞机或其他东西。 [删除] 2020.08.31 19:28 #19844 mytarmailS: 你知道如何在python中制作库吗？我还是没能运行你的脚本......摆脱了所有的错误，但看不到方法------。 randomized_lqv_subnet_builder() 和 randomized_d_subnet_builder 我需要把所有的类合并成一本圣经，然后我会通过R-ka运行它，但是如果一个脚本从另一个脚本中获取一个类，而那个类又从第三个脚本中获取...我不知道如何运行这样一个东西。 对于win 10。进入路径变量，在那里添加安装python的文件夹和安装VS Code的文件夹以及包含文件的工作文件夹。就这样了。 对于另一个Windows，谷歌如何进入环境变量。 再次检查所有的文件是否在同一个文件夹中，如右边的截图所示。如果连一个神经元都在一个子文件夹里，那也没什么大不了的，只要把所有的东西都放在环境变量里就行了。 mytarmailS 2020.08.31 21:14 #19845 Maxim Dmitrievsky: 对于win 10。进入路径变量，在那里添加安装python的文件夹和安装VS Code的文件夹以及包含文件的工作文件夹。就这样了。要想获得另一种胜利，可以用谷歌搜索如何进入环境变量。再次检查所有的文件是否在同一个文件夹中，如右边的截图所示。如果连一个神经元都在一个子文件夹里，那也没关系，只要把所有东西都放在环境变量里就可以了。 我不能，我已经进入了10种方式的路径，它不希望......我准备砸这个笔记本电脑.... 小时杀...... 为什么我不能正常安装和操作，我必须在某处输入路径......他们是如此......搞砸了这些开发人员或东西......。 [删除] 2020.08.31 21:50 #19846 mytarmailS: 它不工作，我已经用10种方法把路径输入了，它不工作......我准备把这个笔记本砸到墙上....，我已经杀了一个小时......为什么我不能正常安装和工作，我必须在某个地方输入路径......开发商真的是......搞砸了。 错误不在那里，仔细看看。这是Windows的路径，可以从命令行中看到附录，没有文件夹的完整路径，只有。R的情况也一样。你花了一个小时？考虑到你没有开始 :D 记住，你也想了解NS的架构。 Farkhat Guzairov 2020.08.31 22:01 #19847 Maxim Dmitrievsky: 所以有一个错误的地方，仔细看看。这是Windows的路径，可以从命令行看到应用程序，没有文件夹的完整路径，只有。R的情况也一样。你花了一个小时？考虑到你还没有开始 :D 记住，你仍然想了解NS的架构。 如果你通过GUI添加，你需要重新启动计算机，以便重新读取环境变量，或者你可以从命令行做。 设置PATH=%PATH%;C:\your\pathhere\ mytarmailS 2020.09.01 07:18 #19848 马克西姆-德米特里耶夫斯基： ，所以错误不在那里，仔细看看。 那么你还能去哪里找呢？ 那图书馆呢？ mytarmailS 2020.09.01 07:27 #19849 使用此路径 D:\Microsoft VS Code;C:\Users\TARAS\anaconda3\envs\r-reticulate =============================================== 关于其他 如果你添加一个点，你可以摆脱这个错误... 这个解决方案是在stackowerflow上 但它没有做任何事情，工作室不能看到这些方法。 [删除] 2020.09.01 09:14 #19850 mytarmailS: 使用此路径=============================================== 关于其他如果你添加一个点，你可以摆脱这个错误...这个解决方案是在stackowerflow上但它没有做任何事情，工作室不能看到这些方法。 将带有文件的目录添加到路径中。 或者你可以在脚本的开头手动添加，比如说 import sys sys.path.append('c:/ya/pechenka/fayliki') 1...197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你知道如何在python中制作库吗？
我还是没能运行你的脚本......摆脱了所有的错误，但看不到方法------。
randomized_lqv_subnet_builder() 和 randomized_d_subnet_builder
我需要把所有的类合并成一本圣经，然后我会通过R-ka来运行它，但是如果一个脚本从另一个脚本中获取一个类，而这个类又从第三个脚本中获取...我不知道如何运行这个。
一切都应该顺利进行，没有任何问题。
把python添加到你的PATH中，也许你在安装时没有选中它。
你得到了一个有很多未知数的级别))))，我可能有两个月没有碰过这个机器人了，我也有一个月没有看终端了，我通过网站监控))))。
它就像一架飞机或其他东西。
对于win 10。进入路径变量，在那里添加安装python的文件夹和安装VS Code的文件夹以及包含文件的工作文件夹。就这样了。
对于另一个Windows，谷歌如何进入环境变量。
再次检查所有的文件是否在同一个文件夹中，如右边的截图所示。如果连一个神经元都在一个子文件夹里，那也没什么大不了的，只要把所有的东西都放在环境变量里就行了。
我不能，我已经进入了10种方式的路径，它不希望......我准备砸这个笔记本电脑.... 小时杀......
为什么我不能正常安装和操作，我必须在某处输入路径......他们是如此......搞砸了这些开发人员或东西......。
所以有一个错误的地方，仔细看看。这是Windows的路径，可以从命令行看到应用程序，没有文件夹的完整路径，只有。R的情况也一样。你花了一个小时？考虑到你还没有开始 :D 记住，你仍然想了解NS的架构。
如果你通过GUI添加，你需要重新启动计算机，以便重新读取环境变量，或者你可以从命令行做。
设置PATH=%PATH%;C:\your\pathhere\
，所以错误不在那里，仔细看看。
那么你还能去哪里找呢？
那图书馆呢？
将带有文件的目录添加到路径中。
或者你可以在脚本的开头手动添加，比如说