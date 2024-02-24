交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1989 1...198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996...3399 新评论 Farkhat Guzairov 2020.09.01 18:54 #19881 Maxim Dmitrievsky: 因为你必须至少提前几周将测试器与交易员连接起来并使用预先训练好的模型。在冷运行时，它起初什么都不知道地段与此有什么关系。我正在测试错误。 也就是说，当你准备给机器人的身体填塞时）））。 我还以为你已经有了一个训练有素的机器人。 就像我记得的那样，有测试的截图，它们相当令人印象深刻。 Farkhat Guzairov 2020.09.01 18:58 #19882 虽然我的测试也显示了99%的盈利结果，但在现实生活中，它不是那么好))))，平均有46%的盈利交易。 [删除] 2020.09.01 18:59 #19883 Farkhat Guzairov: 也就是说，在你为机器人的身体准备填塞物的时候））。我还以为你已经有了一个训练有素的机器人。 就像我记得的那样，有测试的截图，它们相当令人印象深刻。我被R分心了......我希望他们能用一种正常的语言，每个人都用它）。 也许我搞砸了... Farkhat Guzairov 2020.09.01 19:03 #19884 Maxim Dmitrievsky: 他们会因为R而分心......为什么不直接使用大家都在使用的正常语言呢?) )))，但谁能防止呢？我已经决定（这是一个错误的决定）把所有的东西从C++移植到MQL，结果还不错，但是学习的过程太长了，因为MQL毕竟是一个解释器，而MT4没有很好的工作流程，所以我不得不放弃））），但是MQL被移植到C++，所以我一开始就决定，不浪费一年时间）））。 Farkhat Guzairov 2020.09.01 19:08 #19885 有时我想，我是否不应该滞后学习，因为当所有的数学都基于MQL时，结果会更好，但))))，听起来是胡说八道。 或者说我也搞砸了什么...... iwelimorn 2020.09.01 20:31 #19886 探索者们好，这里有一个简单的Python测试器。它可能对某人有用。 接受收盘价，价差，信号范围为0...1，其中0-卖出1-买入。 交易是通过越过0.5线进行的。由于不敏感参数在0...25的范围内变化，有可能降低交易强度。 它运行数组并在图表上绘制平衡和承诺交易。 托盘上漂亮的平衡曲线......）））) 附加的文件： Tester.py 4 kb Aleksei Kuznetsov 2020.09.01 20:35 #19887 welimorn: 探索者们好，这里有一个简单的Python测试器。它可能对某人有用。 接受收盘价，价差，信号范围为0...1，其中0-卖出1-买入。 交易是通过越过0.5线进行的。由于不敏感参数在0...25的范围内变化，有可能降低交易强度。 它运行数组并在图表上绘制平衡和承诺交易。托盘上漂亮的平衡曲线......）））) Trey对任何人都不感兴趣。它始终是美丽的。 将轨道从2千条增加到20或20万条。我想知道会发生什么。并增加一个测试部分。 Evgeniy Chumakov 2020.09.02 08:46 #19888 我记得在某个地方，有一个关于存档器的讨论。例如，如果一个文件被压缩，有模式，等等。不记得在哪里了，想重读一下。 mytarmailS 2020.09.02 09:04 #19889 Maxim Dmitrievsky: 是 你会为我做吗？ 这将更加方便，并将解决这个奇迹般的语言中 "模块在一个文件夹中 "的问题）。 welimorn: 这里有一个简单的python测试器。可能对某人有用。 哦，太好了，谢谢。 Valeriy Yastremskiy 2020.09.02 10:16 #19890 Evgeniy Chumakov: 我记得有地方谈到过一个存档器。例如，如果一个文件被压缩了，有一个模式，等等。我不记得在哪里了，我想重读一下。 在yandex中的熵存档器，这里的那个故障链接站起来了。那里有许多文章。 https://habr.com/ru/post/180803/ 1...198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因为你必须至少提前几周将测试器与交易员连接起来并使用预先训练好的模型。在冷运行时，它起初什么都不知道
地段与此有什么关系。我正在测试错误。
也就是说，当你准备给机器人的身体填塞时）））。
我还以为你已经有了一个训练有素的机器人。 就像我记得的那样，有测试的截图，它们相当令人印象深刻。
我被R分心了......我希望他们能用一种正常的语言，每个人都用它）。也许我搞砸了...
他们会因为R而分心......为什么不直接使用大家都在使用的正常语言呢?)
)))，但谁能防止呢？我已经决定（这是一个错误的决定）把所有的东西从C++移植到MQL，结果还不错，但是学习的过程太长了，因为MQL毕竟是一个解释器，而MT4没有很好的工作流程，所以我不得不放弃））），但是MQL被移植到C++，所以我一开始就决定，不浪费一年时间）））。
有时我想，我是否不应该滞后学习，因为当所有的数学都基于MQL时，结果会更好，但))))，听起来是胡说八道。
或者说我也搞砸了什么......
探索者们好，这里有一个简单的Python测试器。它可能对某人有用。
接受收盘价，价差，信号范围为0...1，其中0-卖出1-买入。
交易是通过越过0.5线进行的。由于不敏感参数在0...25的范围内变化，有可能降低交易强度。
它运行数组并在图表上绘制平衡和承诺交易。
托盘上漂亮的平衡曲线......）））)
将轨道从2千条增加到20或20万条。我想知道会发生什么。并增加一个测试部分。
是
你会为我做吗？
这将更加方便，并将解决这个奇迹般的语言中 "模块在一个文件夹中 "的问题）。
这里有一个简单的python测试器。可能对某人有用。
哦，太好了，谢谢。
我记得有地方谈到过一个存档器。例如，如果一个文件被压缩了，有一个模式，等等。我不记得在哪里了，我想重读一下。
在yandex中的熵存档器，这里的那个故障链接站起来了。那里有许多文章。
https://habr.com/ru/post/180803/