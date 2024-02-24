交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1986 1...197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993...3399 新评论 mytarmailS 2020.09.01 09:39 #19851 Maxim Dmitrievsky: 将带有文件的目录添加到路径中。或者在脚本的开头手动添加，比如说 昨天也试了一下。 [删除] 2020.09.01 09:43 #19852 mytarmailS: 我试过了......昨天。 你仔细看了这些斜线吗？ mytarmailS 2020.09.01 10:06 #19853 Maxim Dmitrievsky: 你仔细看了这些斜线吗？ )))) yeah dunno, I took an example from the net... 我得到了警告，但代码似乎没有错误地运行......。 我怎么知道这段代码是有效的？ 我怎么知道这个循环是有效的？ for i in range(len(pr.index)-faetures-1) 正在运行和思考？ 哪里有进度条？ [删除] 2020.09.01 10:18 #19854 mytarmailS: )))) yeah dunno, I took an example from the net...警告挂起，但代码似乎没有错误地运行......。我怎么知道这段代码会起作用？ 我怎么知道这段循环会起作用？ for i in range(len(pr.index)-faetures-1) 正在运行和思考，进度条在哪里？ 在终端机上看到股票 [删除] 2020.09.01 10:25 #19855 改变Python程序的优先级解决了Windows空闲时解释器冻结的问题，也许有人会发现它很有用。 p = psutil.Process(os.getpid()) p.nice(psutil.HIGH_PRIORITY_CLASS) Valeriy Yastremskiy 2020.09.01 10:28 #19856 Maxim Dmitrievsky: 改变Python程序的优先级解决了Windows空闲时解释器冻结的问题，也许有人会发现它很有用。 我在哪里写这个？ mytarmailS 2020.09.01 10:36 #19857 Maxim Dmitrievsky: mytarmailS: )))) yeah dunno, I took an example from the net...警告挂起，但代码似乎没有错误地运行......。我怎么知道这段代码会起作用？ 我怎么知道这段循环会起作用？ for i in range(len(pr.index)-faetures-1) 正在运行和思考？ 进度条在哪里？ 没有，一切都和以前一样，它没有看到来自Builder的方法。 用红色或至少用粗体标出错误信息，使其在普通代码中显而易见，真的那么不可能吗？ 这是什么样的设计？ 这是什么样的Dzp做的？ [删除] 2020.09.01 10:40 #19858 mytarmailS: 不，它还是老样子，它没有看到来自Builder的方法 难道真的不可能用红色或至少用粗体标记错误信息，使其在一般的代码中可见吗？这是什么样的设计？ 这是什么样的Dzp做的？ 我希望我可以用一个旋风筒冲他，这样他就会在空中翻筋斗。算了吧，这不是你的事 :D 阅读模块的连接方式，寻找你弄错的地方你可以通过调试器运行它，然后所有的错误都被很好地突出显示。我告诉你，你不必光着屁股进入火线。你必须先学习语言。 你接下来要做什么？ 运行测试器和什么？ [删除] 2020.09.01 10:44 #19859 Valeriy Yastremskiy: 在哪里写？ 有哪些选择？ [删除] 2020.09.01 10:55 #19860 或者给我Teamviewer，我可以看看。 1...197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
将带有文件的目录添加到路径中。
或者在脚本的开头手动添加，比如说
昨天也试了一下。
我试过了......昨天。
你仔细看了这些斜线吗？
你仔细看了这些斜线吗？
)))) yeah dunno, I took an example from the net...
我得到了警告，但代码似乎没有错误地运行......。
我怎么知道这段代码是有效的？ 我怎么知道这个循环是有效的？
for i in range(len(pr.index)-faetures-1)
正在运行和思考？ 哪里有进度条？
)))) yeah dunno, I took an example from the net...
警告挂起，但代码似乎没有错误地运行......。
我怎么知道这段代码会起作用？ 我怎么知道这段循环会起作用？
for i in range(len(pr.index)-faetures-1)
正在运行和思考，进度条在哪里？
在终端机上看到股票
改变Python程序的优先级解决了Windows空闲时解释器冻结的问题，也许有人会发现它很有用。
改变Python程序的优先级解决了Windows空闲时解释器冻结的问题，也许有人会发现它很有用。
我在哪里写这个？
)))) yeah dunno, I took an example from the net...
警告挂起，但代码似乎没有错误地运行......。
我怎么知道这段代码会起作用？ 我怎么知道这段循环会起作用？
for i in range(len(pr.index)-faetures-1)
正在运行和思考？ 进度条在哪里？
没有，一切都和以前一样，它没有看到来自Builder的方法。
用红色或至少用粗体标出错误信息，使其在普通代码中显而易见，真的那么不可能吗？
这是什么样的设计？ 这是什么样的Dzp做的？
不，它还是老样子，它没有看到来自Builder的方法
难道真的不可能用红色或至少用粗体标记错误信息，使其在一般的代码中可见吗？
这是什么样的设计？ 这是什么样的Dzp做的？ 我希望我可以用一个旋风筒冲他，这样他就会在空中翻筋斗。
算了吧，这不是你的事 :D 阅读模块的连接方式，寻找你弄错的地方
你可以通过调试器运行它，然后所有的错误都被很好地突出显示。我告诉你，你不必光着屁股进入火线。你必须先学习语言。你接下来要做什么？ 运行测试器和什么？
在哪里写？
有哪些选择？