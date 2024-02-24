交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1987

Maxim Dmitrievsky:

算了吧，这不是你的事 :D 阅读模块的连接方式，寻找你搞砸的地方。

你可以通过调试器运行它，然后所有的错误都被很好地突出显示。我告诉你，你不必光着屁股进入火线。你必须先学习语言。

你接下来要做什么？ 运行测试器和什么？

语言是可以的，我不会说我对它太迷失了......更多的是在VCS本身和像上面那样的愚蠢问题......它们与语言无关......。


下面是在同一文件夹中为测试创建一个模块

下面是在同一文件夹中运行module_test脚本的尝试


你看到了吗？同样的，问题不在语言上，否则我就不会写这个测试了，问题出在一些愚蠢的左手问题上。

mytarmailS:

尝试创建一个新的文件夹，在其中创建几个模块。我不知道这个故障是什么，它从来没有发生在我身上 )

可能需要设置VScode，是的。
 
Maxim Dmitrievsky:

有哪些选择？

当加载脚本时，首先想到的是，要么在winder里有可以指定的东西，其次想到的是注册表。似乎你想要的一切都可以写在那里，但它是否能发挥作用。))))(环境变量，我想，也应该是这样的）。

Valeriy Yastremskiy:

加载脚本 时，首先想到的是，要么在winder里有可以指定的东西，其次想到的是注册表。那里似乎有任何你想写的东西，但是否能成功。))))环境变量也应该在那里)。

代码是用Python编写的......所以它就在脚本本身中。

 
Maxim Dmitrievsky:

尝试创建一个新的文件夹，在其中创建几个模块。我不知道这个故障是什么，它从来没有发生在我身上 )

很可能需要配置VScode，是的。

我会把它全部拆掉......

mytarmailS:

把它全部拆掉...

试着从文件夹中直接运行tester.py，而不使用vscode

如果出现同样的错误，那么你的Python没有看到这个文件夹

 
mytarmailS:

把它全部拆掉...

操------））））。我打算在10月份开始））））。而且已经很吓人了))))

:D :D热闹的
 
Valeriy Yastremskiy:

Bl---)))我打算在10月开始))))而且已经很吓人了))))

))))，钱是不等人的。

 
Farkhat Guzairov:

)))，钱不等人。

这都是关于神经))))或尾巴）。

