交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

mytarmailS 2020.09.01 10:57 #19861

Maxim Dmitrievsky: 算了吧，这不是你的事 :D 阅读模块的连接方式，寻找你搞砸的地方。你可以通过调试器运行它，然后所有的错误都被很好地突出显示。我告诉你，你不必光着屁股进入火线。你必须先学习语言。 你接下来要做什么？ 运行测试器和什么？

语言是可以的，我不会说我对它太迷失了......更多的是在VCS本身和像上面那样的愚蠢问题......它们与语言无关......。

下面是在同一文件夹中为测试创建一个模块

下面是在同一文件夹中运行module_test脚本的尝试

你看到了吗？同样的，问题不在语言上，否则我就不会写这个测试了，问题出在一些愚蠢的左手问题上。

[删除] 2020.09.01 11:05 #19862

尝试创建一个新的文件夹，在其中创建几个模块。我不知道这个故障是什么，它从来没有发生在我身上 ) 可能需要设置VScode，是的。

Valeriy Yastremskiy 2020.09.01 11:09 #19863

Maxim Dmitrievsky: 有哪些选择？

当加载脚本时，首先想到的是，要么在winder里有可以指定的东西，其次想到的是注册表。似乎你想要的一切都可以写在那里，但它是否能发挥作用。))))(环境变量，我想，也应该是这样的）。

[删除] 2020.09.01 11:11 #19864

代码是用Python编写的......所以它就在脚本本身中。

mytarmailS 2020.09.01 11:14 #19865

我会把它全部拆掉......

[删除] 2020.09.01 11:18 #19866

试着从文件夹中直接运行tester.py，而不使用vscode

如果出现同样的错误，那么你的Python没有看到这个文件夹

Valeriy Yastremskiy 2020.09.01 11:20 #19867

操------））））。我打算在10月份开始））））。而且已经很吓人了))))

[删除] 2020.09.01 11:25 #19868

:D :D热闹的

Farkhat Guzairov 2020.09.01 11:51 #19869

))))，钱是不等人的。

Valeriy Yastremskiy 2020.09.01 11:54 #19870

这都是关于神经))))或尾巴）。
你可以通过调试器运行它，然后所有的错误都被很好地突出显示。我告诉你，你不必光着屁股进入火线。你必须先学习语言。你接下来要做什么？ 运行测试器和什么？
语言是可以的，我不会说我对它太迷失了......更多的是在VCS本身和像上面那样的愚蠢问题......它们与语言无关......。
当加载脚本时，首先想到的是，要么在winder里有可以指定的东西，其次想到的是注册表。似乎你想要的一切都可以写在那里，但它是否能发挥作用。))))(环境变量，我想，也应该是这样的）。
代码是用Python编写的......所以它就在脚本本身中。
我会把它全部拆掉......
试着从文件夹中直接运行tester.py，而不使用vscode
如果出现同样的错误，那么你的Python没有看到这个文件夹
操------））））。我打算在10月份开始））））。而且已经很吓人了))))
))))，钱是不等人的。
这都是关于神经))))或尾巴）。