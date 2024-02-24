交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1931

fxsaber:

一个书呆子的问题。


有三个变量A、B、C。某种条件是由他们手写的。比如说。


我想自动重现这个条件。我不需要找到它，因为我已经知道它。但我需要有例如几十个权重系数，这些系数的组合可以高概率地达到这个条件，当我在那里设置A、B、C（多项式或HC - 我不知道，因为我知道零）并得到原始条件。


我感兴趣的是，所需的函数有什么样的输入权重，有多少输入权重，这样的原始条件可以通过权重来重现？

你可以计算A,B,C范围内的条件结果
，看到
红色 - 真
蓝色 - 假


 
Vladimir Suslov:

你可以计算A,B,C范围内的条件结果
，看到
红色 - 真
蓝色 - 假


fxsaber的任务不是很清楚。他提出了一个任意条件下的三个变量，并且显然问道，如果我们把变量的值看作是某个系统内的权重，那么这个条件是否可以自动生成，这个系统的参数有一个变化的模式。

另外，为了自动合成条件，我们需要。

1.将系统作为参数的综合体与物体的环境区分开来。

2.分析这个综合体内部长期变化的相互依存关系，重点关注环境的各种事件。

3.在观察过程中，固定条件--即构建参数值和环境事件的关系。

4.对获得的条件进行分类。

根据其目的和能力的想法，该系统必须能够应对任务。

 
mytarmailS:

因为我有数据被称为 "d"。))

插入你的

关闭 <- dt$ 你的收盘价

呵，这个R真是太麻烦了

пакет '‘uwot’' недоступен (for R version 4.0.2)

В 3.5

Предупреждение в install.packages("TTR", "uwot") :
  'lib = "uwot"' не для записи

这是什么意思？

 
Aleksey Vyazmikin:

呵，这个R真麻烦。

В 3.5

那是什么意思？

试试这个。

install.packages(  с("TTR","uwot")  )

我搞砸了。

 
mytarmailS:

这样试试吧。

我搞砸了。

Ошибка в с("TTR", "uwot") :не могу найти функцию "с"
 
Aleksey Vyazmikin:
也许俄文中的 "s "是打出来的？
 
elibrarius:
也许俄语中的 "s "是打出来的？

我复制了 :)

 
elibrarius:
也许这个 "s "是用俄语打的？

它下载了，确实是用俄语写的。

> library(uwot)
Загрузка требуемого пакета: Matrix

> train.idx <- 100:8000

> test.idx <- 8001:10000

> UM <- umap(X = X[train.idx,],
+            y = Y[train.idx], 
+            approx_pow = TRUE, 
+            n_components = 3, 
+            ret_mode .... [TRUNCATED] 
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees,  : 
  Non-finite entries in the input matrix

我还需要另一个包...

他自己不能认为需要下载......

[删除]  

不是广告，但如果你注意顶部的市场中的一个机器人（几个），你会看到某些时间是如何交易的 )

奇怪的是，这个机器人的发表日期比我的文章晚（也许作者受到了启发），但我没有得到那么酷的结果。显然还没有完全找到

另外，树木森林还不是那么酷，尽管我已经看到了一些不错的变体。

***

 
Aleksey Vyazmikin:

它下载了，确实是用俄语写的。

还有一个我需要的包裹...

他就不能想办法自己下载吗......

不需要包裹，哪里说了？

输入矩阵中非限定性条目>>输入矩阵中的非限定性条目

也许有一个信息

你把数据搞乱了，也许你应该处理一下基本语法，然后再训练模型。

