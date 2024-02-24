交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1931 1...192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938...3399 新评论 Vladimir Suslov 2020.07.29 11:32 #19301 fxsaber: 一个书呆子的问题。有三个变量A、B、C。某种条件是由他们手写的。比如说。我想自动重现这个条件。我不需要找到它，因为我已经知道它。但我需要有例如几十个权重系数，这些系数的组合可以高概率地达到这个条件，当我在那里设置A、B、C（多项式或HC - 我不知道，因为我知道零）并得到原始条件。我感兴趣的是，所需的函数有什么样的输入权重，有多少输入权重，这样的原始条件可以通过权重来重现？ 你可以计算A,B,C范围内的条件结果，看到 红色 - 真 蓝色 - 假 Реter Konow 2020.07.29 12:53 #19302 Vladimir Suslov: 你可以计算A,B,C范围内的条件结果，看到 红色 - 真 蓝色 - 假 fxsaber的任务不是很清楚。他提出了一个任意条件下的三个变量，并且显然问道，如果我们把变量的值看作是某个系统内的权重，那么这个条件是否可以自动生成，这个系统的参数有一个变化的模式。 另外，为了自动合成条件，我们需要。 1.将系统作为参数的综合体与物体的环境区分开来。 2.分析这个综合体内部长期变化的相互依存关系，重点关注环境的各种事件。 3.在观察过程中，固定条件--即构建参数值和环境事件的关系。 4.对获得的条件进行分类。 根据其目的和能力的想法，该系统必须能够应对任务。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.29 14:21 #19303 mytarmailS: 因为我有数据被称为 "d"。))插入你的关闭 <- dt$ 你的收盘价 呵，这个R真是太麻烦了 пакет '‘uwot’' недоступен (for R version 4.0.2) В 3.5 Предупреждение в install.packages("TTR", "uwot") : 'lib = "uwot"' не для записи 这是什么意思？ mytarmailS 2020.07.29 15:03 #19304 Aleksey Vyazmikin: 呵，这个R真麻烦。В 3.5那是什么意思？ 试试这个。 install.packages( с("TTR","uwot") ) 我搞砸了。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 07:58 #19305 mytarmailS: 这样试试吧。我搞砸了。 Ошибка в с("TTR", "uwot") :не могу найти функцию "с" Aleksei Kuznetsov 2020.07.30 08:12 #19306 Aleksey Vyazmikin: 也许俄文中的 "s "是打出来的？ Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 08:13 #19307 elibrarius: 也许俄语中的 "s "是打出来的？ 我复制了 :) Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 08:16 #19308 elibrarius: 也许这个 "s "是用俄语打的？ 它下载了，确实是用俄语写的。 > library(uwot) Загрузка требуемого пакета: Matrix > train.idx <- 100:8000 > test.idx <- 8001:10000 > UM <- umap(X = X[train.idx,], + y = Y[train.idx], + approx_pow = TRUE, + n_components = 3, + ret_mode .... [TRUNCATED] Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees, : Non-finite entries in the input matrix 我还需要另一个包... 他自己不能认为需要下载...... [删除] 2020.07.30 08:33 #19309 不是广告，但如果你注意顶部的市场中的一个机器人（几个），你会看到某些时间是如何交易的 ) 奇怪的是，这个机器人的发表日期比我的文章晚（也许作者受到了启发），但我没有得到那么酷的结果。显然还没有完全找到 另外，树木森林还不是那么酷，尽管我已经看到了一些不错的变体。 *** mytarmailS 2020.07.30 09:00 #19310 Aleksey Vyazmikin: 它下载了，确实是用俄语写的。还有一个我需要的包裹...他就不能想办法自己下载吗...... 不需要包裹，哪里说了？ 输入矩阵中 的非限定性条目>>输入矩阵中的非限定性条目 也许有一个信息。 你把数据搞乱了，也许你应该处理一下基本语法，然后再训练模型。 1...192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一个书呆子的问题。
有三个变量A、B、C。某种条件是由他们手写的。比如说。
我想自动重现这个条件。我不需要找到它，因为我已经知道它。但我需要有例如几十个权重系数，这些系数的组合可以高概率地达到这个条件，当我在那里设置A、B、C（多项式或HC - 我不知道，因为我知道零）并得到原始条件。
我感兴趣的是，所需的函数有什么样的输入权重，有多少输入权重，这样的原始条件可以通过权重来重现？
你可以计算A,B,C范围内的条件结果
，看到
红色 - 真
蓝色 - 假
你可以计算A,B,C范围内的条件结果
，看到
红色 - 真
蓝色 - 假
fxsaber的任务不是很清楚。他提出了一个任意条件下的三个变量，并且显然问道，如果我们把变量的值看作是某个系统内的权重，那么这个条件是否可以自动生成，这个系统的参数有一个变化的模式。
另外，为了自动合成条件，我们需要。
1.将系统作为参数的综合体与物体的环境区分开来。
2.分析这个综合体内部长期变化的相互依存关系，重点关注环境的各种事件。
3.在观察过程中，固定条件--即构建参数值和环境事件的关系。
4.对获得的条件进行分类。
根据其目的和能力的想法，该系统必须能够应对任务。
因为我有数据被称为 "d"。))
插入你的
关闭 <- dt$ 你的收盘价
呵，这个R真是太麻烦了
В 3.5
这是什么意思？
呵，这个R真麻烦。
В 3.5
那是什么意思？
试试这个。
我搞砸了。
这样试试吧。
我搞砸了。
也许俄语中的 "s "是打出来的？
我复制了 :)
也许这个 "s "是用俄语打的？
它下载了，确实是用俄语写的。
我还需要另一个包...
他自己不能认为需要下载......
不是广告，但如果你注意顶部的市场中的一个机器人（几个），你会看到某些时间是如何交易的 )
奇怪的是，这个机器人的发表日期比我的文章晚（也许作者受到了启发），但我没有得到那么酷的结果。显然还没有完全找到
另外，树木森林还不是那么酷，尽管我已经看到了一些不错的变体。
***
它下载了，确实是用俄语写的。
还有一个我需要的包裹...
他就不能想办法自己下载吗......
不需要包裹，哪里说了？
输入矩阵中 的非限定性条目>>输入矩阵中的非限定性条目
也许有一个信息。
你把数据搞乱了，也许你应该处理一下基本语法，然后再训练模型。