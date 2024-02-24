交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1926 1...191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933...3399 新评论 mytarmailS 2020.07.28 08:58 #19251 Maxim Dmitrievsky: 并获取和创造，从我所创造的东西中获取））并从我所获取的东西中创造））并通过magua和类似的东西））。 然后通过选择和重新排列来选择最好的，等等，等等。 好的，好的，但它仍然是一个原始的 功能 搜索，我说的是一个完整的随机搜索....。 就像，那是你的振荡器不会做的事情----。 如果 6点钟方向的蜡烛是白色的， 到12点钟方向的价格低于6点钟方向的蜡烛的价格 你知道我的意思吗？ 我说的不是用一个函数乘以另一个函数，我说的是创建一个完整的随机列举的一切，没有废话 你需要考虑所有的东西！时间、价格、水平、模式、它们的序列，所有的东西，所有的东西，以及搜索、搜索、搜索。 [删除] 2020.07.28 09:08 #19252 mytarmailS: 好的，好的，但它仍然是一个原始的 功能 搜索，我说的是一个完整的随机搜索....。这就是你的发电机不会创造的东西------。如果 6点钟方向的蜡烛是白色的， 到12点钟方向的价格低于6点钟方向蜡烛的价格 ，那么 它就坐实了12点钟方向的价格你知道我的意思吗？ 我说的不是用一个函数乘以另一个函数，我说的是创建一个完整的随机列举的一切，没有废话你必须考虑到所有的东西！时间、价格、水平、模式、它们的序列，所有的东西，所有的东西，以及搜索、搜索、搜索。 我不认为它是这样的。 mytarmailS 2020.07.28 09:10 #19253 Maxim Dmitrievsky: 我不认为这是它的工作方式。 你认为问题是什么？ [删除] 2020.07.28 09:14 #19254 mytarmailS: 你认为问题是什么？ 组合爆炸？ 某种程度上，有无限多的规则 mytarmailS 2020.07.28 09:17 #19255 Maxim Dmitrievsky: 像这样，无限多的规则。 两个字--降维 这就是它的作用。 你认为我只是迷上了这个？) 我已经可以看到原始测试的潜力。 [删除] 2020.07.28 09:19 #19256 mytarmailS: 两个字--降维你认为我只是迷上了这个？)我已经可以看到原始测试的潜力了 我看到了我的方法的缺陷......进入交易的标准是由被训练的集群的平均值和标准值决定的，而新的数据显示了一个转变。 我们必须修改标准，就是这样。 试试吧...我现在太懒了 ) mytarmailS 2020.07.28 09:31 #19257 Maxim Dmitrievsky: 我意识到了我的方法的缺陷。进入交易的标准是由被训练的群组的平均值和标准值决定的，而在新的数据上有一个偏见。我们必须修改标准，就是这样。 这不会改变任何事情，但要继续努力）。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 试试吧...在这一点上，我有点懒了）。 不知道怎么做，但... ================================== 我在Yumap类上进行了训练，可视化的类，我看到类随着时间的推移而相互替换，特别是在有强烈的集中（"模式"）的地方，这些系统不仅随着时间的推移而死亡，甚至还在倒退。 mytarmailS 2020.07.28 09:57 #19258 Aliaksandr Hryshyn: 有什么办法可以做到这一点？ 究竟是什么？ Aliaksandr Hryshyn 2020.07.28 09:58 #19259 mytarmailS: 究竟是什么？ 总的来说，生成图录的原则。 mytarmailS 2020.07.28 10:09 #19260 Aliaksandr Hryshyn: 一般来说，产生菲克斯的原则。 随机... Fich可以被表示为一个对数规则... 规则大小 - 随机 规则内容 - 随机 生成1000条规则--作为1000个特征发送给IMO 如果你有的话，选择1-5个好的功能，如果没有的话，就把它们都扔掉。 选定的特征会被扔进 "好的特征数据库"。 并再次生成1000个特征，以此类推。 当 "优秀特征库 "包含1000多个特征时，你就可以用它们来训练一个新的模型，看看你会得到什么。 1...191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
并获取和创造，从我所创造的东西中获取））并从我所获取的东西中创造））并通过magua和类似的东西））。然后通过选择和重新排列来选择最好的，等等，等等。
好的，好的，但它仍然是一个原始的 功能 搜索，我说的是一个完整的随机搜索....。
就像，那是你的振荡器不会做的事情----。
如果 6点钟方向的蜡烛是白色的， 到12点钟方向的价格低于6点钟方向的蜡烛的价格
你知道我的意思吗？ 我说的不是用一个函数乘以另一个函数，我说的是创建一个完整的随机列举的一切，没有废话
你需要考虑所有的东西！时间、价格、水平、模式、它们的序列，所有的东西，所有的东西，以及搜索、搜索、搜索。
我不认为它是这样的。
你认为问题是什么？
某种程度上，有无限多的规则
两个字--降维
这就是它的作用。
你认为我只是迷上了这个？)
我已经可以看到原始测试的潜力。
我看到了我的方法的缺陷......进入交易的标准是由被训练的集群的平均值和标准值决定的，而新的数据显示了一个转变。
我们必须修改标准，就是这样。
试试吧...我现在太懒了 )
这不会改变任何事情，但要继续努力）。
不知道怎么做，但...
我在Yumap类上进行了训练，可视化的类，我看到类随着时间的推移而相互替换，特别是在有强烈的集中（"模式"）的地方，这些系统不仅随着时间的推移而死亡，甚至还在倒退。
有什么办法可以做到这一点？
究竟是什么？
一般来说，产生菲克斯的原则。
随机...
Fich可以被表示为一个对数规则...
规则大小 - 随机
规则内容 - 随机
生成1000条规则--作为1000个特征发送给IMO
如果你有的话，选择1-5个好的功能，如果没有的话，就把它们都扔掉。
选定的特征会被扔进 "好的特征数据库"。
并再次生成1000个特征，以此类推。
当 "优秀特征库 "包含1000多个特征时，你就可以用它们来训练一个新的模型，看看你会得到什么。