交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1924

mytarmailS: 我知道））我在前一页写了关于dbscan 的内容。）但有了它，也会很麻烦，首先，与集群都一样会需要打转，其次，它识别新数据的速度狂慢。 我在某个地方读到过，或者说软件包计划做的，或者说在p-studio芯片中出现的--那就是集群将是手动选择的，直接用鼠标，没有听说过吗？

Vladimir Perervenko 2020.07.27 20:08 #19231
没有必要编造事情。这是R语言中hdbscan的最快实现。而且不需要玩弄，你只需要弄清楚参数并使用它。我在某处读到，一个人说--这不适合MO。 祝好运

Vladimir Perervenko 2020.07.27 20:11 #19232
同样的数据，但目标有三个班级

mytarmailS 2020.07.27 20:12 #19233
Vladimir Perervenko: 按顺序排列。在第一个代码中。Error in evalq({ : object 'env' not found如何处理它？)

Vladimir Perervenko: 没有必要编造它。这是R语言中hdbscan的最快实现。 我不是在编故事，我是从实践中说的，我说的是 "dbscan "包，试着在一个大的数据网络上训练它，然后试着识别例如只有5k的新数据，看看 。

VladimirPerervenko: 而且你不需要玩耍，你只需要弄清楚参数并使用它。我在某处读到，一个人说--这不适合MO。调整参数就是我所说的玩法，它肯定不会第一次就打中那些群组，但就是这样......我得到的东西是这样的。 嗯，这很有趣。谢谢你的提示。而这些转换 umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test1.sumap 这是在代替标准谓语吗？ 你必须在这里提交新的数据，不是吗？

Elvin Nasirov 2020.07.27 20:38 #19234
大家好! 也许有人可以提供建议--我面临的问题是，rf的所有经纪商都不允许使用python在mt5上打开交易（alfa-forex、BKS、FINAM、just2trade）。所有经纪商都给出了一个错误："comment=不支持的 填充模式"。同时，我的交易是在MT5开发商的MetaQuotes演示中进行的。 请告知如何处理这个问题？有没有人找到一个可靠的经纪人，允许用python进行交易？

Vladimir Karputov 2020.07.27 20:49 #19235
试试order_send 的例子，但用'ORDER_FILLING'来代替 "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN, 使用'ORDER_FILLING_FOK'或'ORDER_FILLING_IOC'代替。

Elvin Nasirov 2020.07.27 20:59 #19236
弗拉基米尔。 有帮助，谢谢你！！！。

Vladimir Perervenko 2020.07.27 20:59 #19237
mytarmailS: 而这些转变。 这是不是代替了标准的预测？ 你必须在这里输入新的数据，不是吗？ 是的，它是一种前缀。而这正是这个套餐的主要优势。

mytarmailS 2020.07.27 21:19 #19238
Vladimir Perervenko: 是的，这是种完美。而这是这套方案的主要优势。 好吧，在 "umap "包中，你可以只使用预测来进行预测，但我没有听说过添加目标的事情。在任何情况下，感谢新的Axpyrians。 这些结果如何？ 用这套方案进行分类是否更好？

Rorschach 2020.07.28 07:32 #19239
没有地方研究出对输入进行规范化的最佳方法：增量、减量、滑动窗口？

[删除] 2020.07.28 07:37 #19240
Rorschach: 没有地方研究出使输入正常化的最佳方法：增量、减量ma、滑动窗口？ https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series 你需要进行区分，直到通过ADF检验，即增量成为静止的。但也有可能走得更远一些。 关键是一方面要把数据保持在已知的神经网络范围内，另一方面要尽可能少地丢失信息。
但有了它，也会很麻烦，首先，与集群都一样会需要打转，其次，它识别新数据的速度狂慢。
我在某个地方读到过，或者说软件包计划做的，或者说在p-studio芯片中出现的--那就是集群将是手动选择的，直接用鼠标，没有听说过吗？
没有必要编造事情。这是R语言中hdbscan的最快实现。而且不需要玩弄，你只需要弄清楚参数并使用它。我在某处读到，一个人说--这不适合MO。
同样的数据，但目标有三个班级
没有必要编造它。这是R语言中hdbscan的最快实现。
而且你不需要玩耍，你只需要弄清楚参数并使用它。我在某处读到，一个人说--这不适合MO。
调整参数就是我所说的玩法，它肯定不会第一次就打中那些群组，但就是这样......
嗯，这很有趣。谢谢你的提示。
而这些转换
umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test1.sumap这是在代替标准谓语吗？ 你必须在这里提交新的数据，不是吗？
也许有人可以提供建议--我面临的问题是，rf的所有经纪商都不允许使用python在mt5上打开交易（alfa-forex、BKS、FINAM、just2trade）。所有经纪商都给出了一个错误："comment=不支持的 填充模式"。同时，我的交易是在MT5开发商的MetaQuotes演示中进行的。
请告知如何处理这个问题？有没有人找到一个可靠的经纪人，允许用python进行交易？
有帮助，谢谢你！！！。
而这些转变。这是不是代替了标准的预测？ 你必须在这里输入新的数据，不是吗？
是的，它是一种前缀。而这正是这个套餐的主要优势。
好吧，在 "umap "包中，你可以只使用预测来进行预测，但我没有听说过添加目标的事情。在任何情况下，感谢新的Axpyrians。
这些结果如何？ 用这套方案进行分类是否更好？
没有地方研究出使输入正常化的最佳方法：增量、减量ma、滑动窗口？
https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series
你需要进行区分，直到通过ADF检验，即增量成为静止的。但也有可能走得更远一些。
关键是一方面要把数据保持在已知的神经网络范围内，另一方面要尽可能少地丢失信息。