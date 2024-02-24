交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1924

mytarmailS:


我知道））我在前一页写了关于dbscan 的内容。）

但有了它，也会很麻烦，首先，与集群都一样会需要打转，其次，它识别新数据的速度狂慢。

我在某个地方读到过，或者说软件包计划做的，或者说在p-studio芯片中出现的--那就是集群将是手动选择的，直接用鼠标，没有听说过吗？

没有必要编造事情。这是R语言中hdbscan的最快实现。而且不需要玩弄，你只需要弄清楚参数并使用它。我在某处读到，一个人说--这不适合MO。

祝好运

 

同样的数据，但目标有三个班级

resdimX1_relabeled

 
Vladimir Perervenko:

按顺序排列。

在第一个代码中。

Error in evalq({ : object 'env' not found

如何处理它？)

Vladimir Perervenko:

没有必要编造它。这是R语言中hdbscan的最快实现。

我不是在编故事，我是从实践中说的，我说的是 "dbscan "包，试着在一个大的数据网络上训练它，然后试着识别例如只有5k的新数据，看看


VladimirPerervenko:

而且你不需要玩耍，你只需要弄清楚参数并使用它。我在某处读到，一个人说--这不适合MO。

调整参数就是我所说的玩法，它肯定不会第一次就打中那些群组，但就是这样......


我得到的东西是这样的。

嗯，这很有趣。谢谢你的提示。



而这些转换

 umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, 
                 verbose = TRUE) -> test1.sumap
这是在代替标准谓语吗？ 你必须在这里提交新的数据，不是吗？
 

大家好!

也许有人可以提供建议--我面临的问题是，rf的所有经纪商都不允许使用python在mt5上打开交易（alfa-forex、BKS、FINAM、just2trade）。所有经纪商都给出了一个错误："comment=不支持的 填充模式"。同时，我的交易是在MT5开发商的MetaQuotes演示中进行的。

请告知如何处理这个问题？有没有人找到一个可靠的经纪人，允许用python进行交易？

 
Elvin Nasirov:

大家好!

也许有人能告诉我，我遇到了一个问题，那就是RF的所有经纪商都不允许使用python在MT5上开立交易（Alfa-forex、BKS、FINAM、just2trade）。

所有经纪商都给出了一个错误："comment=不支持的填充模式"同时，我的交易在 MetaQuotes 演示版上用MT5开发者开盘很好。

请告知如何处理这个问题。

试试order_send 的例子，但用'ORDER_FILLING'来代替

    "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

使用'ORDER_FILLING_FOK'或'ORDER_FILLING_IOC'代替。

Vladimir Karputov:

试试order_send 的例子，只是将

使用'ORDER_FILLING_FOK'或'ORDER_FILLING_IOC'。

弗拉基米尔。

有帮助，谢谢你！！！。

 
mytarmailS:



而这些转变。

这是不是代替了标准的预测？ 你必须在这里输入新的数据，不是吗？

是的，它是一种前缀。而这正是这个套餐的主要优势。

 
Vladimir Perervenko:

是的，这是种完美。而这是这套方案的主要优势。

好吧，在 "umap "包中，你可以只使用预测来进行预测，但我没有听说过添加目标的事情。在任何情况下，感谢新的Axpyrians。

这些结果如何？ 用这套方案进行分类是否更好？

 
没有地方研究出对输入进行规范化的最佳方法：增量、减量、滑动窗口？
[删除]  
Rorschach:
没有地方研究出使输入正常化的最佳方法：增量、减量ma、滑动窗口？

https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series

你需要进行区分，直到通过ADF检验，即增量成为静止的。但也有可能走得更远一些。

关键是一方面要把数据保持在已知的神经网络范围内，另一方面要尽可能少地丢失信息。

