mytarmailS:

1.那我还是不明白

3.转化后不能有相关的特征。是的，我们可以说它们合并到其他结构（属性）中，但已经没有多余的了

这都是一个表达式，你不能在里面发表评论 ))))

1.这里不清楚的是--我们有我们知道如何重现的预测器，然后根据某些规则对它们进行转换，并产生新的预测器，这些预测器是根据转换过程中产生的某些规则计算的，可以应用于任何初始样本。因此，我需要将这些产生的规则保存在一个单独的文件中，以便在终端出现新的条形图 时转换字符串--也就是说，我需要R的自主权。

3.我是说，在转换之前它们是高度相关的，这导致了显著的减少。至于他们是否合并--我需要分析一下。

mytarmailS:

在这里，我下载了一个umap组件，将2500个特征压缩成一行，当然会有损失，但对于测试来说还是足够的。

想想看：我描述了2500个特征的算法，损失为+-10%。

所以请告诉我，你如何能卸下这些组件 :)

 
1.好吧，那就说得更清楚些，因为规则，规则是转化的，而不是规则，规则是如果，然后是其他 ...

训练好的模型通过predict函数，你可以得到模型的输出。

4.它们没有关系，我应该看什么？

 
Aleksey Vyazmikin:

PR <- predict(um , X)

mytarmailS:

1.那么还能怎么说呢--有同义词预测器/特征/规则，我们有一个规则并转换为另一个规则，我需要转换逻辑，借助这个逻辑可以从规则1得到规则2--这一点清楚吗？:)

4.维基确实是这么说的。"降维通常是在应用k-近邻法 之前进行的"，在这里我理解的是，聚类应该应用于新的预测器/规则，只是为了概括所产生的维度，这样就不会有太多的...

对于那些在坦克里的人来说!!!

同义词是指标志/特征/预测 ...

指示可以 任何东西，包括规则，规则不能 是任何东西

价格可能是一个标志，但价格不是一个规则！什么是不重要的 ????

一个函数可以是一个符号，但一个函数不是一个规则；特殊的规则可以建立在一个函数上，但这不等同于!!!!。

一个数学变换可以 是2+2的标志但2+2不是一个规则， 它是一个数学变换。什么是不理解 ????

而当你把数学变换称为规则，把函数称为规则时，我很惊讶，我不明白你的意思，我变得很紧张，当我把你的帖子读了三遍，试图理解你的意思时，我也会紧张。当我告诉你要更清楚，而你开始争论时，我开始怀疑我为什么需要这一切......。


这是从专家那里得到的，上周的神经性比特币预测，第一个屏幕没有过滤器，第二个也是如此，但有 "信心 "过滤器40。
欧元没有给出这种质量，但接近于它。



 
这都是个人看法的修辞。

这条蟒蛇是一个迷人的东西。我必须做一个搅拌。我在写。

tmpIn=In
tmpOut=Out
I=np.arange(len(Out))
np.random.shuffle(I)
for i in range(len(Out)):
  In[i]=tmpIn[I[i]]
  Out[i]=tmpOut[I[i]]

它发出的是废话。我在循环输入和输出之前对其进行了重设，它可以正常工作。我可以检查每一个步骤。

 
Aleksey Vyazmikin:

1.这都是个人看法的 修辞。

2.以可读的格式保存，如csv。

1.他妈的阿列克谢，如果你镇上的每个老师都有 个人的看法，一个会有字母 "B "作为 "zyu"，另一个是 "69"（个性）。而另一个会有一个69，你意识到你仍然无法阅读！！！。我读了你说的话，我不明白，我很紧张，你的问题得不到答案，因为我不明白，时间被浪费了，没有用，谁能从这个白痴的个性中得到更好的认知????。

那么是什么阻碍了你的发展呢？

Rorschach:

这条蟒蛇的有趣之处在于。必须进行混合。我正在做。

它在发出垃圾。我在输入和输出循环之前将其重置，现在已经工作了。你可以检查每一步的情况。

你到底需要这个Python做什么？

