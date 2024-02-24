交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1935 1...192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 23:05 #19341 mytarmailS: 1.那我还是不明白3.转化后不能有相关的特征。是的，我们可以说它们合并到其他结构（属性）中，但已经没有多余的了4.这都是一个表达式，你不能在里面发表评论 )))) 1.这里不清楚的是--我们有我们知道如何重现的预测器，然后根据某些规则对它们进行转换，并产生新的预测器，这些预测器是根据转换过程中产生的某些规则计算的，可以应用于任何初始样本。因此，我需要将这些产生的规则保存在一个单独的文件中，以便在终端出现新的条形图 时转换字符串--也就是说，我需要R的自主权。 3.我是说，在转换之前它们是高度相关的，这导致了显著的减少。至于他们是否合并--我需要分析一下。 4.我的R不发誓，一切正常，但就问题的本质而言--模型的建立和聚类是不相关的。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 23:05 #19342 mytarmailS: 在这里，我下载了一个umap组件，将2500个特征压缩成一行，当然会有损失，但对于测试来说还是足够的。想想看：我描述了2500个特征的算法，损失为+-10%。 所以请告诉我，你如何能卸下这些组件 :) mytarmailS 2020.07.30 23:11 #19343 Aleksey Vyazmikin: 1.这里不清楚的是--我们有我们的预测器，我们知道如何重现这些预测器，然后我们根据一些规则进行转换，得到新的预测器，这些预测器是根据转换过程中出现的特定规则计算的，可以适用于任何初始样本。因此，我需要将这些产生的规则保存在一个单独的文件中，以便在终端出现新的条形图 时转换字符串--也就是说，我需要R的自主性。3.我是说，在转换之前它们是高度相关的，这导致了显著的减少。至于他们是否合并--我需要分析一下。4.我的R不发誓，一切正常，但就问题的本质而言--模型的建立和聚类是不相关的。 1.好吧，那就说得更清楚些，因为规则，规则是转化的，而不是规则，规则是如果，然后是其他 ... 训练好的模型通过predict函数，你可以得到模型的输出。 4.它们没有关系，我应该看什么？ mytarmailS 2020.07.30 23:13 #19344 Aleksey Vyazmikin: 所以请告诉我如何卸载这些组件 :) PR <- predict(um , X) PR <- predict( 模型，新数据或其他什么) Aleksey Vyazmikin 2020.07.31 00:24 #19345 mytarmailS: 1.好吧，那就说得更清楚些，因为规则，规则是转化，而不是规则，规则是如果，然后，否则...。你通过predict函数运行一个训练好的模型，并得到模型的输出。4.没有关系，那么我应该看什么呢？ 问题在哪里？ 1.那么还能怎么说呢--有同义词预测器/特征/规则，我们有一个规则并转换为另一个规则，我需要转换逻辑，借助这个逻辑可以从规则1得到规则2--这一点清楚吗？:) 4.维基确实是这么说的。"降维通常是在应用k-近邻法 之前进行的"，在这里我理解的是，聚类应该应用于新的预测器/规则，只是为了概括所产生的维度，这样就不会有太多的... mytarmailS: PR <- predict(um , X)PR <- predict( 模型，新数据或其他什么) 而这应该以什么格式保存到文件中？ mytarmailS 2020.07.31 10:08 #19346 Aleksey Vyazmikin: 1.好吧，我还能怎么说清楚呢--预测器/特征/规则有同义词，我们有一个规则，并转换为另一个规则，我需要转换逻辑，用它从规则1得到规则2--这清楚吗？:) 对于那些在坦克里的人来说!!! 同义词是指标志/特征/预测 ... 指示可以是 任何东西，包括规则，规则不能 是任何东西。 价格可能是一个标志，但价格不是一个规则！什么是不重要的 ???? 一个函数可以是一个符号，但一个函数不是一个规则；特殊的规则可以建立在一个函数上，但这不等同于!!!!。 一个数学变换可以 是2+2的标志，但2+2不是一个规则， 它是一个数学变换。什么是不理解 ???? 而当你把数学变换称为规则，把函数称为规则时，我很惊讶，我不明白你的意思，我变得很紧张，当我把你的帖子读了三遍，试图理解你的意思时，我也会紧张。当我告诉你要更清楚，而你开始争论时，我开始怀疑我为什么需要这一切......。 阿列克谢-维亚兹米 金。 4.维基说，。"降维通常是在应用K-近邻法 之前完成的"，在这里我理解的是，聚类应该应用于新的预测器/规则，只是为了概括获得的维度，这样就不会有太多的... 阅读维度的诅咒，特别是用红色和最大的字母强调。 阿列克谢-维亚兹米 金。 你应该以什么格式将其保存到文件中？ 你需要什么格式？ Evgeny Dyuka 2020.07.31 12:38 #19347 这是从专家那里得到的，上周的神经性比特币预测，第一个屏幕没有过滤器，第二个也是如此，但有 "信心 "过滤器40。 欧元没有给出这种质量，但接近于它。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.31 13:02 #19348 mytarmailS: 对于那些在坦克里的人来说!!!同义词是指标志/特征/预测 ...指示可以是 任何东西，包括规则，规则不能 是任何东西。价格可能是一个标志，但价格不是一个规则！什么是不重要的 ????一个函数可以是一个符号，但一个函数不是一个规则；特殊的规则可以建立在一个函数上，但这不等同于!!!!。一个数学变换可以 是2+2的标志，但2+2不是一个规则， 它是一个数学变换。什么是不理解 ????而当你把数学变换称为规则，把函数称为规则，并对我不理解你感到惊讶时，我就会变得紧张，当我把你的帖子读三遍并试图理解你的意思时，我也会感到紧张。而当我告诉你要更清楚，而你开始争论时，我开始怀疑我是否需要它...... 阅读维度的诅咒，我用红色和大写字母强调它。你想要哪一个？ 这都是个人看法的修辞。 你必须把它保存为可读的格式，如csv。 Rorschach 2020.07.31 13:28 #19349 这条蟒蛇是一个迷人的东西。我必须做一个搅拌。我在写。 tmpIn=In tmpOut=Out I=np.arange(len(Out)) np.random.shuffle(I) for i in range(len(Out)): In[i]=tmpIn[I[i]] Out[i]=tmpOut[I[i]] 它发出的是废话。我在循环输入和输出之前对其进行了重设，它可以正常工作。我可以检查每一个步骤。 mytarmailS 2020.07.31 14:33 #19350 Aleksey Vyazmikin: 1.这都是个人看法的 修辞。2.以可读的格式保存，如csv。 1.他妈的阿列克谢，如果你镇上的每个老师都有 个人的看法，一个会有字母 "B "作为 "zyu"，另一个是 "69"（个性）。而另一个会有一个69，你意识到你仍然无法阅读！！！。我读了你说的话，我不明白，我很紧张，你的问题得不到答案，因为我不明白，时间被浪费了，没有用，谁能从这个白痴的个性中得到更好的认知????。 那么是什么阻碍了你的发展呢？ Rorschach: 这条蟒蛇的有趣之处在于。必须进行混合。我正在做。它在发出垃圾。我在输入和输出循环之前将其重置，现在已经工作了。你可以检查每一步的情况。 你到底需要这个Python做什么？ 1...192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1.那我还是不明白
3.转化后不能有相关的特征。是的，我们可以说它们合并到其他结构（属性）中，但已经没有多余的了
4.
这都是一个表达式，你不能在里面发表评论 ))))
1.这里不清楚的是--我们有我们知道如何重现的预测器，然后根据某些规则对它们进行转换，并产生新的预测器，这些预测器是根据转换过程中产生的某些规则计算的，可以应用于任何初始样本。因此，我需要将这些产生的规则保存在一个单独的文件中，以便在终端出现新的条形图 时转换字符串--也就是说，我需要R的自主权。
3.我是说，在转换之前它们是高度相关的，这导致了显著的减少。至于他们是否合并--我需要分析一下。
4.我的R不发誓，一切正常，但就问题的本质而言--模型的建立和聚类是不相关的。
在这里，我下载了一个umap组件，将2500个特征压缩成一行，当然会有损失，但对于测试来说还是足够的。
想想看：我描述了2500个特征的算法，损失为+-10%。
所以请告诉我，你如何能卸下这些组件 :)
1.好吧，那就说得更清楚些，因为规则，规则是转化的，而不是规则，规则是如果，然后是其他 ...
训练好的模型通过predict函数，你可以得到模型的输出。
4.它们没有关系，我应该看什么？
1.好吧，那就说得更清楚些，因为规则，规则是转化，而不是规则，规则是如果，然后，否则...。
你通过predict函数运行一个训练好的模型，并得到模型的输出。
4.没有关系，那么我应该看什么呢？ 问题在哪里？
1.那么还能怎么说呢--有同义词预测器/特征/规则，我们有一个规则并转换为另一个规则，我需要转换逻辑，借助这个逻辑可以从规则1得到规则2--这一点清楚吗？:)
4.维基确实是这么说的。"降维通常是在应用k-近邻法 之前进行的"，在这里我理解的是，聚类应该应用于新的预测器/规则，只是为了概括所产生的维度，这样就不会有太多的...
而这应该以什么格式保存到文件中？
这是从专家那里得到的，上周的神经性比特币预测，第一个屏幕没有过滤器，第二个也是如此，但有 "信心 "过滤器40。
欧元没有给出这种质量，但接近于它。
这都是个人看法的修辞。
你必须把它保存为可读的格式，如csv。
这条蟒蛇是一个迷人的东西。我必须做一个搅拌。我在写。
tmpIn=In tmpOut=Out I=np.arange(len(Out)) np.random.shuffle(I) for i in range(len(Out)): In[i]=tmpIn[I[i]] Out[i]=tmpOut[I[i]]
它发出的是废话。我在循环输入和输出之前对其进行了重设，它可以正常工作。我可以检查每一个步骤。
1.他妈的阿列克谢，如果你镇上的每个老师都有 个人的看法，一个会有字母 "B "作为 "zyu"，另一个是 "69"（个性）。而另一个会有一个69，你意识到你仍然无法阅读！！！。我读了你说的话，我不明白，我很紧张，你的问题得不到答案，因为我不明白，时间被浪费了，没有用，谁能从这个白痴的个性中得到更好的认知????。
那么是什么阻碍了你的发展呢？
这条蟒蛇的有趣之处在于。必须进行混合。我正在做。
它在发出垃圾。我在输入和输出循环之前将其重置，现在已经工作了。你可以检查每一步的情况。
你到底需要这个Python做什么？