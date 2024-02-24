交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1933 1...192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940...3399 新评论 mytarmailS 2020.07.30 10:28 #19321 Aleksey Vyazmikin: 从最后的结果中得到了这张照片--4个清晰的群组早些时候，你谈到了一些数值来评估结果--你建议看什么数字？ 是的）），现在看一下测试数据 scatter3d(x = predict.test[,1], y = predict.test[,2], z = predict.test[,3], groups = Y[test.idx], grid = F, surface = F, ellipsoid = F, bg.col = "black",surface.col = c(2,3)) 我说这都是胡说八道，你应该看看模型在测试数据上的误差，而不是在图片上的误差，任何软件包的任何模型的误差都是如此。 顺便改变一下索引，因为你只在10K数据上进行训练。 train.idx <- 100:8000 test.idx <- 8001:10000 而且你有超过500k的数据 mytarmailS 2020.07.30 10:46 #19322 mytarmailS: Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 11:00 #19323 mytarmailS: 是的）），现在看一下测试数据我是说这都是胡说八道，你应该看看测试数据的模型误差，而不是漂亮的图片，任何模型的误差都是来自任何软件包的。 现在又回到了测试数据上。 > library(car) > scatter3d(x = predict.test[,1], + y = predict.test[,2], + z = predict.test[,3], + groups = Y[train.idx], + .... [TRUNCATED] Error in complete.cases(x, y, z, groups) : не все аргументы имеют одинаковую длину mytarmailS: 你只在10K数据上进行训练。而你已经有了超过50万的数据。 我必须先在小数据上进行调整，然后再在大数据上尝试。 顺便说一下，我注意到R对内存非常不理性--它吃了很多。 mytarmailS 2020.07.30 11:05 #19324 Aleksey Vyazmikin: 现在又在测试数据上骂人了 当然，它是 library(car) > scatter3d(x = predict.test[,1], + y = predict.test[,2], + z = predict.test[,3], + groups = Y[train.idx], + .... [TRUNCATED] Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 11:26 #19325 mytarmailS: 当然是这样。 啊，是的，谢谢你! 这是图片--稍微差一点，但趋势是存在的。 我只是不明白发生了什么事--如果以前没有，哪里来的另一个集群？ mytarmailS 2020.07.30 11:28 #19326 Aleksey Vyazmikin: 啊，是的，谢谢你!这是图片--稍微差一点，但趋势是存在的。我只是不明白发生了什么--如果以前没有，怎么会有另一个集群？ 不多)))) 新数据--新点 Aleksey Vyazmikin 2020.07.30 12:31 #19327 mytarmailS: (一点点））。新数据--新点 我不明白发生了什么事。 我们是否训练了一些东西，然后将其应用于测试或什么？:) 看起来这都是无稽之谈。 mytarmailS 2020.07.30 13:31 #19328 阿列克谢-维亚兹米 金。 这似乎都是胡说八道。 我跟你说过多少次了，3次，5次？ Valeriy Yastremskiy 2020.07.30 13:52 #19329 mytarmailS: 谁知道关于多项式或谐波逼近 的事情，请 告诉我！！！。 而你想要的结果是什么呢？，用谐波的方式来进行傅里叶。或对正交多项式，有很多。一切都可以被分解) fxsaber 2020.07.30 14:33 #19330 阅读我的问题的答案。非常感谢你们! 1...192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从最后的结果中得到了这张照片--4个清晰的群组
早些时候，你谈到了一些数值来评估结果--你建议看什么数字？
是的）），现在看一下测试数据
我说这都是胡说八道，你应该看看模型在测试数据上的误差，而不是在图片上的误差，任何软件包的任何模型的误差都是如此。
顺便改变一下索引，因为你只在10K数据上进行训练。
而且你有超过500k的数据
是的）），现在看一下测试数据
我是说这都是胡说八道，你应该看看测试数据的模型误差，而不是漂亮的图片，任何模型的误差都是来自任何软件包的。
现在又回到了测试数据上。
你只在10K数据上进行训练。
而你已经有了超过50万的数据。
我必须先在小数据上进行调整，然后再在大数据上尝试。
顺便说一下，我注意到R对内存非常不理性--它吃了很多。
现在又在测试数据上骂人了
当然，它是
当然是这样。
啊，是的，谢谢你!
这是图片--稍微差一点，但趋势是存在的。
我只是不明白发生了什么事--如果以前没有，哪里来的另一个集群？
啊，是的，谢谢你!
这是图片--稍微差一点，但趋势是存在的。
我只是不明白发生了什么--如果以前没有，怎么会有另一个集群？
不多))))
新数据--新点
(一点点））。
新数据--新点
我不明白发生了什么事。
我们是否训练了一些东西，然后将其应用于测试或什么？:)
看起来这都是无稽之谈。
这似乎都是胡说八道。
我跟你说过多少次了，3次，5次？
谁知道关于多项式或谐波逼近 的事情，请 告诉我！！！。
而你想要的结果是什么呢？，用谐波的方式来进行傅里叶。或对正交多项式，有很多。一切都可以被分解)