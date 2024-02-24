交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1938

从一层到另一层，外壳被分析算法去除，直到最后暴露出不变量。有趣的是，正是因为多态性隐藏了几乎每一个对象的本质，就像剥皮一样，所以方式才会如此复杂。即使是语义结构，其词语配置也是多态的，并隐藏了语境。
 
mytarmailS:

总之，我的朋友们，模式确实存在，你只需要知道如何看到它们，而算法比人类更能看到它们 )

我不认为这是一个意外......


即使不使用神经网络，你也可以做一个更准确的指标

而这个人很慢。

我认为这个屏幕上的条形图的交叉将是一致的。

即在有买入/卖出信号的地方，MA信号将精确到几秒钟之内。

 
给我看挥舞的手臂上的条目，在十字路口，这将是屏幕上的信号。


我非常期待

 
mytarmailS:

让我看看马车和十字路口的条目，以便有像截图上的信号。


我真的在等待

1938页关于MO技术的讨论，以获得在外汇中赚取一些东西的小机会？）已经改进了技术，行家们，为它申请专利，你们将成为最富有的人。正如他们在一部著名的电影 "野蛮人，让你想哭 "中所说。:))))
 
彼得，他们只是不知道

没有任何指标，即使是最精确的指标，也不能帮助你进行交易。

你需要一个交易的头脑。

我给了你一个例子。

超级指示器信号买入!

采纳了神经元学说，打开了购买的大门

预报员猜测，移动鼠标光标，把价格往下移。

那又怎样？

只要他们没有意识到这是他们正在处理的系统，他们就会失去。

如果他们想出了不输的办法，也许他们会有所行动

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

那又怎样？

是的！！！你是个风流人物，让我看看你妈妈的交易员吧

 
哦，别傻了，完成你的神经元普鲁姆。

好运!

 
给我看看你的马什基，还是你是个白痴？

 
拿到它并穿上它。

你有原始图表。

并没有什么不好的感觉，就像我说的那样。

在自动化领域，最不受欢迎的行为是测试，因为对所做工作的失望是最残酷的感觉。
 
采取它并覆盖它。

你有原始图表。

不要被冒犯，会像我说的那样

你比你坐着的那堵墙还笨，在拖车上过马路不可能达到极值......。

带上你的彼得，去优化随机指标，这就是你能做的一切 ...

祝你好运，阿达波利

