交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1878

新评论
[删除]  
Valeriy Yastremskiy:

我不明白。我们有没有在任何时候打开专家顾问，等到分钟数显示为61，并复制5分钟的时钟？在测试器中，它从零点开始计算时间。

在代码中，我们已经定义了现在是什么时间，如果是第二小时，我们使用集群的数量，这是根据第一小时的报价计算的。这是最基本的
[删除]  
Mihail Marchukajtes:

这是我期望的唯一答案。我特别喜欢你的联想。如果你问我，我愿意和一个中国女人和一个东正教女人啪啪啪一次或两次或三次，不需要休息，然后在休息之后我还会和她啪啪啪几次。我能说什么呢，这样的人 :-)但总的来说还是要感谢的！！！。


伙计，我们开始了什么热浪，我讨厌它:-( 虽然我期待它像来自天堂的甘露。我很高兴又过了两个星期，然后就下雨了，天很冷，下雪了....。

我曾经有一个亚洲女孩，她非常漂亮，但她完全不理解我。因此，一条正统的蟒蛇可能更适合你。
 
Maxim Dmitrievsky:
在代码中，我们定义了现在是什么时间，如果是第2个，我们就用集群号，由第1个小时的引号来计算。这是最基本的

这很清楚，因此问题就来了。我们在凌晨3点起床，没有一分钟，在早上5点打开它，把它复制到一个数组中，然后调用这个函数。然后在10-15抛出的EA，第二个小时会在12点出现，然后。而如果在09-55，第二个小时将出现在11点。

而问题是，无论是早上还是晚上，都没有区别吗？这一点并不清楚。

 
Maxim Dmitrievsky:
我曾经有一个亚洲女孩......漂亮得不得了，但不懂。所以一个正统的蟒蛇可能更适合你?

有蟒蛇在手，胜过亚洲女孩，哈哈。

而且，如果你不了解R的任何团队，你就无法比较python和R；)

[删除]  
mytarmailS:

我宁愿手里有一条蟒蛇，也不愿意有一个亚洲女孩。

如果你不了解R的任何团队，你就无法比较Python和R；)

是的，我知道，我一直在打听。同样的事情。
[删除]  
Valeriy Yastremskiy:

这是可以理解的，因此提出了这个问题。凌晨3点起床，没有一分钟就打开了，早上5点统计了一下，复制到一个数组中，并调用了函数。然后在10-15点你抛出一个EA，那么第二个小时就会在12点显示出来。而如果在09-55，第二个小时将出现在11点。

而问题是，无论是早上还是晚上，都没有区别吗？这一点并不清楚。

简而言之，我到了那里就会这样做）。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
简而言之，我到了那里就会这样做）。

你不必这样做，这不是一个工作主题)

[删除]  
mytarmailS:

你不必这样做，这不是一个可行的话题)

帕斯奇姆。这很美。
[删除]  
mytarmailS:

你不必这样做，这不是一个可行的话题)

帕斯奇姆。这很美。
 
Maxim Dmitrievsky:
Paschimu.一切都是美好的

1）因为它同时预测了当前的小时（过去）和下一个小时（未来）。

这不是好事，因为我们已经知道了一半的预测。

2）三个群组过于粗略地概括了情况

你可以从图片上看到，这是一个买入集群，因为总体运动是向上的，但这是在第一时间，我们在第二时间进行交易。

所以第二个小时我们作为买入交易，但实际上是卖出。

而当我们预测下一小时的苏托群没有0.5 :)

1...187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885...3399
新评论