交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1873

mytarmailS 2020.07.14 14:58 #18721

Rorschach: 有没有人用网子工作，如何调整纪元、击球大小和长度的比例？

与随机性的时期完全相同，结果也完全相同。

Rorschach 2020.07.14 15:22 #18722

这三个参数非常巧妙地联系在一起，类似于把MA10放在N1上，或者把MA600放在M1上

Mihail Marchukajtes 2020.07.14 17:09 #18723

Rorschach: 有没有人联网，你是如何平衡历时数、击球数和排球数的？

你问的问题真有意思!看看我是怎么做的。让我提醒你，雷舍托夫的优化器已经实现了参考向量的方法，定义了向量的方向，以超平面划分了两个类别。正如你所知，这种方法是最费力的方法，它不是用于搜索反向误差传播的梯度下降法。这有点不同，更有可能的是在两个不同的标志之间寻找垂直的平面，并考虑到两个类的最大距离，这个平面应该与它们都垂直。一般来说，每个矢量上都有这样的混乱。你知道，当下一个矢量发生变化时，前一个平面就会被移位，在一个纪元内，所有的平面都会被搜索，划分到附近的不同等级，这简直就是一场噩梦。因此，我让纪元的数量动态变化。这并不是一个伟大的时代。而逻辑的变化取决于应用于多项式的输入数量。每一个新的输入都会使搜索量呈几何级数增长。结果是，用11个输入我有大约800个历时，用5个输入我想写3000个，但在这里我得到了。我已经很久没有下载java了，鉴于最近的事件，当我因为不知道什么是RSME而看到那些报道的时候，坦率地说是被耍了，是的mytarmailS 是????我不是一个混蛋。你应该知道我是做什么工作的，才能做出这样的指责 :-)开玩笑，这就是我的善良，当:-)))))))))))))))))))!!!!!!!!!。

因此，这里的确切数据<7=1600个历时，>=12个历时30将是。我意识到我现在猛然失去了能力，但这个方法的致命弱点。你不仅需要内核的数量，还需要它们的频率。与其他方法相比，这不是很充分吗。我只是不明白....要找到一种对计算机来说很容易的方法，至少是故意限制自己...专属IMHO!!!!!而我引用的数据是针对32个核心的最大频率.....我在Mayle的场合租下了它。强烈推荐....便利的东西，不做广告纯粹是着迷了:-)

是的， mytarmails，我在这篇文章中提到你不是没有原因的，因为我弄清楚了你建议的评价，发现它非常有意义。 我问自己，只要我不在优化过程中使用它，而只是看看它是什么，我收到的这个模型的估计会是什么。有一种感觉，最好的模型是显示相同的优化结果（根据训练条件），但RMSE得分最差的模型。你怎么看？理解或重复????这里不是一个pi...同上，我一直想告诉你，已经很久了。没有机会，这里是 :-)))))))

你只需要画个图就可以清楚了，但这很麻烦。不要打扰....

[删除] 2020.07.14 18:03 #18724

我无法捕捉到缺少引号的错误 )

假设有一个数据框架，有数据框架的索引，五分钟的索引。它是按2小时分组的。第2个小时跟着第1个小时，然后第二天的第2个小时跟着第二天的第1个小时。

你需要在一个循环中确定在5分钟或整小时内有跳过的地方，如果其中至少有一个跳过的地方，就放弃几个小时。像dropna或fillna（用于最近的值）。但没有NA

mytarmailS 2020.07.14 18:11 #18725

Mihail Marchukajtes: 你的脑袋有问题）。

马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在我看来，利润不在于集群，而在于信息的表示。 我认为有必要在更大的时间框架内以蜡烛图的形式表示ML信息，例如，一小时可以用从一小时开盘到收盘的5分钟表示，并预测下一小时，我认为这不会比处理集群差，甚至更好，但这只是一个假设。

[删除] 2020.07.14 18:45 #18726

但小时或分钟在某处丢失了，我正试图找出原因。基本上，时钟结点不匹配。

你能像以前那样在我的文件上建立一堆曲线看看吗？ 你可以不用群组来做。

以5号和6号钟为例。

我得到了这种无稽之谈，当从5点到6点急剧跳动时，有时，大约相同的大小。几乎没有任何真正的过渡，更有可能是在某处跳过一小时，在某处转变一天。集群可能因此而歪曲地工作。

mytarmailS 2020.07.14 19:14 #18727

那是什么鬼东西？ 这应该是这样的吗？

Mihail Marchukajtes 2020.07.14 19:15 #18728

不，我只是不喜欢人们向我扔便便....。

Rorschach 2020.07.14 19:21 #18729

谁想练习？进入榜首，退出榜第三。2和4是测试图表。一些澄清，1个图形增量，3个图形信号，以购买一些 "经典 "系统。顺便问一下，ns是否能够模拟ligic，并带有内存指示器，类似于zigzag和最大/最小指示器？

[删除] 2020.07.14 19:31 #18730

有一个逗号分隔符
有没有人用网子工作，如何调整纪元、击球大小和长度的比例？
与随机性的时期完全相同，结果也完全相同。
有没有人联网，你是如何平衡历时数、击球数和排球数的？
你问的问题真有意思!看看我是怎么做的。让我提醒你，雷舍托夫的优化器已经实现了参考向量的方法，定义了向量的方向，以超平面划分了两个类别。正如你所知，这种方法是最费力的方法，它不是用于搜索反向误差传播的梯度下降法。这有点不同，更有可能的是在两个不同的标志之间寻找垂直的平面，并考虑到两个类的最大距离，这个平面应该与它们都垂直。一般来说，每个矢量上都有这样的混乱。你知道，当下一个矢量发生变化时，前一个平面就会被移位，在一个纪元内，所有的平面都会被搜索，划分到附近的不同等级，这简直就是一场噩梦。因此，我让纪元的数量动态变化。这并不是一个伟大的时代。而逻辑的变化取决于应用于多项式的输入数量。每一个新的输入都会使搜索量呈几何级数增长。结果是，用11个输入我有大约800个历时，用5个输入我想写3000个，但在这里我得到了。我已经很久没有下载java了，鉴于最近的事件，当我因为不知道什么是RSME而看到那些报道的时候，坦率地说是被耍了，是的mytarmailS 是????我不是一个混蛋。你应该知道我是做什么工作的，才能做出这样的指责 :-)开玩笑，这就是我的善良，当:-)))))))))))))))))))!!!!!!!!!。
因此，这里的确切数据<7=1600个历时，>=12个历时30将是。我意识到我现在猛然失去了能力，但这个方法的致命弱点。你不仅需要内核的数量，还需要它们的频率。与其他方法相比，这不是很充分吗。我只是不明白....要找到一种对计算机来说很容易的方法，至少是故意限制自己...专属IMHO!!!!!而我引用的数据是针对32个核心的最大频率.....我在Mayle的场合租下了它。强烈推荐....便利的东西，不做广告纯粹是着迷了:-)
是的， mytarmails，我在这篇文章中提到你不是没有原因的，因为我弄清楚了你建议的评价，发现它非常有意义。 我问自己，只要我不在优化过程中使用它，而只是看看它是什么，我收到的这个模型的估计会是什么。有一种感觉，最好的模型是显示相同的优化结果（根据训练条件），但RMSE得分最差的模型。你怎么看？理解或重复????这里不是一个pi...同上，我一直想告诉你，已经很久了。没有机会，这里是 :-)))))))
我无法捕捉到缺少引号的错误 )
假设有一个数据框架，有数据框架的索引，五分钟的索引。它是按2小时分组的。第2个小时跟着第1个小时，然后第二天的第2个小时跟着第二天的第1个小时。
你需要在一个循环中确定在5分钟或整小时内有跳过的地方，如果其中至少有一个跳过的地方，就放弃几个小时。像dropna或fillna（用于最近的值）。但没有NA
在我看来，利润不在于集群，而在于信息的表示。 我认为有必要在更大的时间框架内以蜡烛图的形式表示ML信息，例如，一小时可以用从一小时开盘到收盘的5分钟表示，并预测下一小时，我认为这不会比处理集群差，甚至更好，但这只是一个假设。
但小时或分钟在某处丢失了，我正试图找出原因。基本上，时钟结点不匹配。
你能像以前那样在我的文件上建立一堆曲线看看吗？ 你可以不用群组来做。
以5号和6号钟为例。
我得到了这种无稽之谈，当从5点到6点急剧跳动时，有时，大约相同的大小。几乎没有任何真正的过渡，更有可能是在某处跳过一小时，在某处转变一天。集群可能因此而歪曲地工作。
不，我只是不喜欢人们向我扔便便....。
谁想练习？进入榜首，退出榜第三。2和4是测试图表。一些澄清，1个图形增量，3个图形信号，以购买一些 "经典 "系统。顺便问一下，ns是否能够模拟ligic，并带有内存指示器，类似于zigzag和最大/最小指示器？
有一个逗号分隔符