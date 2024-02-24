交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1885 1...187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892...3399 新评论 Rorschach 2020.07.17 11:26 #18841 Evgeny Dyuka: 是的，你必须经历一切，否则你就不能。 试着玩 一下，这对了解参数如何影响结果很有好处。 是的，见过，太糟糕了，你不能把自己的东西塞进去。 试着减少lerning_rate作为开始。 漂亮的照片，清楚地看到过度训练的地方 mytarmailS 2020.07.17 14:12 #18842 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 交易你的集群，就像我说的那样 而新数据的误差是0.82%。 当我告诉你做一个商城并检查它时，你应该听我的，你做了一些优化器、解析器和其他垃圾。 Rorschach 2020.07.17 15:28 #18843 正常的网络似乎比lstm更好。而tanh比relu好。 各地的网络参数都是一样的。数据被规范化为+-1的范围。 左边是托盘上的错误和历时的验证。中间是托盘上的净产出和基准。右边是验证和基准的净输出。 箪食壶浆 芦苇 lstm 我不得不在lstm上花了很多时间，让它从0.5走出来。而结果不是很好，参数窗口很窄。而我花了大约10分钟来训练它。但在这里，网络的练习时间比一分钟长一点。他们说lstm需要更长的时间来训练，在这个例子中，网络的训练时间是一样的（但lstm需要更长的时间来训练）。 Evgeny Dyuka 2020.07.17 15:51 #18844 Rorschach: 正常的网络似乎比lstm更好。而tanh比relu好。网络设置在任何地方都是一样的。箪食壶浆芦苇lstm我不得不用lstm摇晃了很久才使它从0.5开始消失。而结果不是很好，参数窗口非常狭窄。而我花了大约10分钟来训练它。但在这里，网络的练习时间比一分钟长一点。他们说lstm需要更长的时间来训练，在这个例子中，网格在相同的时间内训练。 是常规的顺序密集型吗 ？ Evgeny Dyuka 2020.07.17 15:55 #18845 罗夏。 某种激活对负值不起作用，没有进入这个问题？ Uladzimir Izerski 2020.07.17 15:59 #18846 我有一个原始的NS，没有经过训练。我不明白训练的意义。 我决不是在劝阻任何人。 百分比的柱状图表示未来可能的运动方向。 向网络提供正确的信息是很重要的。 如果你养活了这些垃圾。任何软件包的结果都将是混乱的。 我希望很清楚，蓝色是向上的，胡萝卜是向下的。 Rorschach 2020.07.17 16:17 #18847 Evgeny Dyuka: 正常的是顺序密集 型？ 是 Evgeny Dyuka： ，某种激活对负值不起作用，没有进入这个问题？ 没想到。tanh +-1，relu 0-inf 更新看了例子，relu仍然导致0平均。 Rorschach 2020.07.17 16:56 #18848 Uladzimir Izerski: 我有一个原始的NS，没有经过训练。我不明白训练的意义。 我决不是在劝阻任何人。百分比的柱状图表示未来可能的运动方向。向网络提供正确的信息是很重要的。如果你养活了这些垃圾。任何软件包的结果都将是混乱的。我希望很清楚，蓝色是向上的，胡萝卜是向下的。 M5做空，D1买入，其他人同意。 Uladzimir Izerski 2020.07.17 17:02 #18849 Rorschach: M5做空，D1买入，同意其他人的观点。 一小时内有了变化。 [删除] 2020.07.17 18:42 #18850 mytarmailS: 交易你的集群，就像我告诉你的那样。而即使新数据的误差是0.82%。所以你应该听我的，当我告诉你做一个商场，看一次，你是一些优化器，解析器和其他废话看到的 不是垃圾而是糖果... 一切都应该像时钟一样工作，你做错了什么。 但我们不要公开讨论这个问题。因为我想象着在这样一个巧妙的发现之后，现金会流进我的口袋。我不想与任何人分享它。 1...187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，你必须经历一切，否则你就不能。
试着玩 一下，这对了解参数如何影响结果很有好处。
是的，见过，太糟糕了，你不能把自己的东西塞进去。
试着减少lerning_rate作为开始。
漂亮的照片，清楚地看到过度训练的地方
交易你的集群，就像我说的那样
而新数据的误差是0.82%。
当我告诉你做一个商城并检查它时，你应该听我的，你做了一些优化器、解析器和其他垃圾。
正常的网络似乎比lstm更好。而tanh比relu好。
各地的网络参数都是一样的。数据被规范化为+-1的范围。
左边是托盘上的错误和历时的验证。中间是托盘上的净产出和基准。右边是验证和基准的净输出。
我不得不在lstm上花了很多时间，让它从0.5走出来。而结果不是很好，参数窗口很窄。而我花了大约10分钟来训练它。但在这里，网络的练习时间比一分钟长一点。他们说lstm需要更长的时间来训练，在这个例子中，网络的训练时间是一样的（但lstm需要更长的时间来训练）。
正常的网络似乎比lstm更好。而tanh比relu好。
网络设置在任何地方都是一样的。
我不得不用lstm摇晃了很久才使它从0.5开始消失。而结果不是很好，参数窗口非常狭窄。而我花了大约10分钟来训练它。但在这里，网络的练习时间比一分钟长一点。他们说lstm需要更长的时间来训练，在这个例子中，网格在相同的时间内训练。
我有一个原始的NS，没有经过训练。我不明白训练的意义。 我决不是在劝阻任何人。
百分比的柱状图表示未来可能的运动方向。
向网络提供正确的信息是很重要的。
如果你养活了这些垃圾。任何软件包的结果都将是混乱的。
我希望很清楚，蓝色是向上的，胡萝卜是向下的。
正常的是顺序密集 型？
是
，某种激活对负值不起作用，没有进入这个问题？
没想到。tanh +-1，relu 0-inf
更新看了例子，relu仍然导致0平均。
我有一个原始的NS，没有经过训练。我不明白训练的意义。 我决不是在劝阻任何人。
百分比的柱状图表示未来可能的运动方向。
向网络提供正确的信息是很重要的。
如果你养活了这些垃圾。任何软件包的结果都将是混乱的。
我希望很清楚，蓝色是向上的，胡萝卜是向下的。
M5做空，D1买入，其他人同意。
M5做空，D1买入，同意其他人的观点。
一小时内有了变化。
交易你的集群，就像我告诉你的那样。
而即使新数据的误差是0.82%。
所以你应该听我的，当我告诉你做一个商场，看一次，你是一些优化器，解析器和其他废话看到的
不是垃圾而是糖果...
一切都应该像时钟一样工作，你做错了什么。
但我们不要公开讨论这个问题。因为我想象着在这样一个巧妙的发现之后，现金会流进我的口袋。我不想与任何人分享它。