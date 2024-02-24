交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 936 1...929930931932933934935936937938939940941942943...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 01:21 #9351 交易员博士。我明白了。这棵树不能很好地学习如何过滤，所以过滤后的结果并没有明显的改善，只是交易较少。基本上随机过滤掉了一些好的交易和一些坏的交易。 我在2015年只为Malovhodov训练了树。 Filter_02和mnogovhodov_02是为2016年训练的，最好在测试器中比较2016年和2017年（2017年一般是新的数据，不在档案中，这是最值得一看的）。啊哈，我还以为2015年是一个学习曲线，然后事情是这样的--没有过滤器的蓝色和有过滤器的绿色 我不得不说，2015年更多的是上升趋势，2016年是下降趋势，2017年的日记几乎是横盘整理。也就是说，三者的实体略有不同，我认为全球趋势发挥了作用。 另外，我的买入条目是由arr_DonProc预测器从5到9产生的--所以树的一部分被自动切断了。 但总的来说，结果还不错，你不觉得吗？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 01:25 #9352 交易员博士。进一步的分支，对我来说，导致了过度的适应。为了获得更好的准确性，我们应该转向更复杂的模型--森林或神经元。 在训练数据上有可能达到100%的准确率，但如果这样的树在新的数据上只会失败，那还有什么意义呢。我们需要教导这样一个模型，它能够在新数据上显示出与训练数据几乎相同的结果。高达100%是可能的，而且有不同的预测器组，但显然我们这里没有使用所有的潜力。 顺便说一句，我认为我们应该提供更多关于过去的信息--现在我们可以从Regressor和iDelta，以及另外几个预测器中获得，但是没有这样的小事，比如连续的看涨和看跌蜡烛的数量--它们之间的关系--它可能也是有用的。 Roffild 2018.05.22 01:34 #9353 阿列克谢-维亚兹米 金。这与信仰的问题有什么关系呢？我看到图表上的方块字--我不明白如何解释它们--就是这样。 随机森林的计算是在每一个刻度 上进行的。如果你按条形收集结果，像正常的价格流一样，你会得到以下图表。在有公式的情况下，需要进行解释。 在这种情况下，为了清楚起见，只是森林的结果。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 01:39 #9354 罗费尔德。 随机森林的计算是在每一个刻度 上进行的。如果结果是由条形收集的，就像正常的价格流一样，那么你就会得到这样一个图表。有了公式就需要解释，这里只是林林总总的结果，以示明确。然后我只能回复截图 "有趣的图片！"。因为仍然不清楚他们想展示什么，对每个人来说，如果这一点只有你清楚......。 Roffild 2018.05.22 01:44 #9355 森林误差百分比是在一定时期内计算的。而在图上，你可以看到现实与森林中某一分钟的数据之间的差异（我那里有一个M5）。 当然，来自另一片森林的图表将与我的完全不同。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 01:51 #9356 罗费尔德。森林误差百分比是在一定时期内计算的。而在图表上，你可以看到现实与森林中某一分钟的数据之间的差异（我那里有一个M5）。 当然，来自另一片森林的图表将与我的完全不同。现在更清楚了，但不清楚在每个刻度 上预测的是什么--下一个刻度？ 在现实中，你将如何在每一个刻度上进行计算--只有OpenCL与一流的显卡在这里可能会有帮助。 Roffild 2018.05.22 02:56 #9357 我只是举了一个我的森林的例子。而且我没有要求处理我的模型的结果。 如果你想得到关于你的模型到底出了什么问题的建议，那么就不要用奇怪的表格，而是在真正的价格图表上显示结果。 Dr. Trader 2018.05.22 03:15 #9358 阿列克谢-维亚兹米 金。而整体的结果并不坏，你认为呢？2017年的情况是偏多的，这让人有点高兴。 我打算再试一次。我拿着文件mnogovhodov_02，做了一个新的目标。"1" 类，其中arr_Buy = 1"-1" where arr_Sell = -1 其他情况为 "0"。 对于你的战略来说，这种目标定位似乎更合适。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 03:33 #9359 罗费尔德。我只是举了一个我的森林的例子。而且我没有要求处理我的模型的结果。 如果你想得到一个建议，你的模型到底出了什么问题，那么就不要用奇怪的表格，而是在真实的价格图表上显示结果。到目前为止，还没有任何模式，就像这样，在寻找一个模式。这张表显示了结果的变化，还不需要更多--它在移动，所以它是活的。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 03:35 #9360 交易员博士。2017年从正面看，这有点令人满意。 我将再试一次。我取了mnogovhodov_02文件，做了一个新的目标。"1" 类，其中arr_Buy = 1"-1" where arr_Sell = -1 其他情况为 "0"。 对于你的战略来说，这种目标定位似乎更合适。这是否意味着你可以建立3个以上的目标树输出？ 1...929930931932933934935936937938939940941942943...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我明白了。这棵树不能很好地学习如何过滤，所以过滤后的结果并没有明显的改善，只是交易较少。基本上随机过滤掉了一些好的交易和一些坏的交易。
我在2015年只为Malovhodov训练了树。
Filter_02和mnogovhodov_02是为2016年训练的，最好在测试器中比较2016年和2017年（2017年一般是新的数据，不在档案中，这是最值得一看的）。
啊哈，我还以为2015年是一个学习曲线，然后事情是这样的--没有过滤器的蓝色和有过滤器的绿色
我不得不说，2015年更多的是上升趋势，2016年是下降趋势，2017年的日记几乎是横盘整理。也就是说，三者的实体略有不同，我认为全球趋势发挥了作用。
另外，我的买入条目是由arr_DonProc预测器从5到9产生的--所以树的一部分被自动切断了。
但总的来说，结果还不错，你不觉得吗？
进一步的分支，对我来说，导致了过度的适应。为了获得更好的准确性，我们应该转向更复杂的模型--森林或神经元。
在训练数据上有可能达到100%的准确率，但如果这样的树在新的数据上只会失败，那还有什么意义呢。我们需要教导这样一个模型，它能够在新数据上显示出与训练数据几乎相同的结果。
高达100%是可能的，而且有不同的预测器组，但显然我们这里没有使用所有的潜力。
顺便说一句，我认为我们应该提供更多关于过去的信息--现在我们可以从Regressor和iDelta，以及另外几个预测器中获得，但是没有这样的小事，比如连续的看涨和看跌蜡烛的数量--它们之间的关系--它可能也是有用的。
这与信仰的问题有什么关系呢？我看到图表上的方块字--我不明白如何解释它们--就是这样。
随机森林的计算是在每一个刻度 上进行的。如果结果是由条形收集的，就像正常的价格流一样，那么你就会得到这样一个图表。有了公式就需要解释，这里只是林林总总的结果，以示明确。
然后我只能回复截图 "有趣的图片！"。因为仍然不清楚他们想展示什么，对每个人来说，如果这一点只有你清楚......。
森林误差百分比是在一定时期内计算的。而在图上，你可以看到现实与森林中某一分钟的数据之间的差异（我那里有一个M5）。
当然，来自另一片森林的图表将与我的完全不同。
现在更清楚了，但不清楚在每个刻度 上预测的是什么--下一个刻度？
在现实中，你将如何在每一个刻度上进行计算--只有OpenCL与一流的显卡在这里可能会有帮助。
我只是举了一个我的森林的例子。而且我没有要求处理我的模型的结果。
如果你想得到关于你的模型到底出了什么问题的建议，那么就不要用奇怪的表格，而是在真正的价格图表上显示结果。
而整体的结果并不坏，你认为呢？
2017年的情况是偏多的，这让人有点高兴。
我打算再试一次。我拿着文件mnogovhodov_02，做了一个新的目标。
"1" 类，其中arr_Buy = 1
"-1" where arr_Sell = -1
其他情况为 "0"。
对于你的战略来说，这种目标定位似乎更合适。
到目前为止，还没有任何模式，就像这样，在寻找一个模式。这张表显示了结果的变化，还不需要更多--它在移动，所以它是活的。
这是否意味着你可以建立3个以上的目标树输出？