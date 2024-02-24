交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1876 1...186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883...3399 新评论 mytarmailS 2020.07.15 11:25 #18751 Maxim Dmitrievsky: 而 这些时间的日子可以是不同的，不是吗？我也有同样的情况，这就是为什么图表不匹配的原因，而你由于某些原因没有这些图表。他们不能！！因为我是5点开始的，我不会骑自行车到6点。我不像你那样回到第六个小时，你明白吗？ 你甚至可以跳几天，我就不行了。 [删除] 2020.07.15 11:33 #18752 mytarmailS: 他们不能！！！因为我从5点钟方向开始拍下一个。23个指数，我不像你那样循环到第六个小时，你知道吗？ 你可以连跳几天，我不跳。 总之......数据集里有一个缺口（至少有一个小时）。由于某种原因，你无法在图表上找到它））- 我不知道 在其他时间段，5分钟的数量不等，那么也会有跳过。而当一切都相同时，那么图表上就不会有跳动。 总之，我已经厌倦了解释。 因此，如果有一个至少1小时的转变，就会出现一连串的价格差距，就像这样......在那一小时之后，一切都会发生转变 我的代码是这样工作的，敏感的意思。但都修好了（万岁）。 mytarmailS 2020.07.15 11:51 #18753 Maxim Dmitrievsky: 固定的（万岁）。 超级 [删除] 2020.07.15 11:53 #18754 mytarmailS: 超级 但不是代码本身，而是通过重新索引将缺失的索引添加到数据集中，差距消失了。 prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min')) prices = prices.fillna(method='backfill') mytarmailS 2020.07.15 12:36 #18755 Maxim Dmitrievsky: 但不是代码本身，而是通过重新索引将缺失的索引添加到数据集中，差距消失了。 给我一些贸易机器人，否则一点都不有趣。 [删除] 2020.07.15 12:40 #18756 mytarmailS: 让我们把机器人的交易做完吧，目前还没有兴趣。让我们停下来，不要再做什么了，我们不需要这些机器人。 我承认我只是喜欢写Python代码 mytarmailS 2020.07.15 12:50 #18757 Maxim Dmitrievsky: 让我们停下来，不要再做什么了，不需要这些机器人。 我承认，我只是喜欢写Python代码。 ))))) 就可以了) Valeriy Yastremskiy 2020.07.15 13:05 #18758 怎么会有跳过的情况？我明白，5分钟与时钟不一致，低价位的开盘价与高价位的开盘价不一致，这一点在论坛上的某个地方已经注意到了。但是，5分钟内没有蜱虫是太多了。如果只是时间在5分钟的中间，然后有一个转变。但它仍然是2.5分钟。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.15 13:29 #18759 Maxim Dmitrievsky: 总之，看看吧，我要去山里待一个星期。这里是2010年至今每天1-2小时的群组。这里是附件中的生命之树。你可以交易平坦的或方向性的群组来尝试。目前对于这些时钟。只要我一到那里，我就会自己动手。在f-th传递12个5分钟的最后5小时（关闭），归一化为该小时的第一个5分钟，f-th返回集群的数量。在第6个小时，我们进行交易。对于第6个小时，同样以第5个小时的第一个5分钟为标准。树的分类错误。>> print(train_score, " ", tst_score)1.0 0.8327272727272728 括号里的内容是否已经填好？ [删除] 2020.07.15 13:32 #18760 Valeriy Yastremskiy: 是否检查了括号？是的，它正在工作。试着在编辑器中进行编译更正了帖子正文中的时间......1-2，而不是5-6 分别是欧罗巴克 1...186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而 这些时间的日子可以是不同的，不是吗？
我也有同样的情况，这就是为什么图表不匹配的原因，而你由于某些原因没有这些图表。
他们不能！！因为我是5点开始的，我不会骑自行车到6点。我不像你那样回到第六个小时，你明白吗？你甚至可以跳几天，我就不行了。
他们不能！！！因为我从5点钟方向开始拍下一个。23个指数，我不像你那样循环到第六个小时，你知道吗？你可以连跳几天，我不跳。
总之......数据集里有一个缺口（至少有一个小时）。由于某种原因，你无法在图表上找到它））- 我不知道
在其他时间段，5分钟的数量不等，那么也会有跳过。而当一切都相同时，那么图表上就不会有跳动。
总之，我已经厌倦了解释。
因此，如果有一个至少1小时的转变，就会出现一连串的价格差距，就像这样......在那一小时之后，一切都会发生转变
我的代码是这样工作的，敏感的意思。但都修好了（万岁）。
超级
但不是代码本身，而是通过重新索引将缺失的索引添加到数据集中，差距消失了。
给我一些贸易机器人，否则一点都不有趣。
让我们停下来，不要再做什么了，我们不需要这些机器人。我承认我只是喜欢写Python代码
总之，看看吧，我要去山里待一个星期。
这里是2010年至今每天1-2小时的群组。
这里是附件中的生命之树。
你可以交易平坦的或方向性的群组来尝试。目前对于这些时钟。只要我一到那里，我就会自己动手。
在f-th传递12个5分钟的最后5小时（关闭），归一化为该小时的第一个5分钟，f-th返回集群的数量。在第6个小时，我们进行交易。对于第6个小时，同样以第5个小时的第一个5分钟为标准。
树的分类错误。
>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.8327272727272728
是的，它正在工作。
试着在编辑器中进行编译
更正了帖子正文中的时间......1-2，而不是5-6分别是欧罗巴克