交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1876

Maxim Dmitrievsky:

这些时间的日子可以是不同的，不是吗？

我也有同样的情况，这就是为什么图表不匹配的原因，而你由于某些原因没有这些图表。

他们不能！！因为我是5点开始的，我不会骑自行车到6点。我不像你那样回到第六个小时，你明白吗？

你甚至可以跳几天，我就不行了。
mytarmailS:

他们不能！！！因为我从5点钟方向开始拍下一个。23个指数，我不像你那样循环到第六个小时，你知道吗？

你可以连跳几天，我不跳。

你可以连跳几天，我不跳。

总之......数据集里有一个缺口（至少有一个小时）。由于某种原因，你无法在图表上找到它））- 我不知道

在其他时间段，5分钟的数量不等，那么也会有跳过。而当一切都相同时，那么图表上就不会有跳动。

总之，我已经厌倦了解释。

因此，如果有一个至少1小时的转变，就会出现一连串的价格差距，就像这样......在那一小时之后，一切都会发生转变

我的代码是这样工作的，敏感的意思。但都修好了（万岁）。


 
Maxim Dmitrievsky:

固定的（万岁）。

超级

mytarmailS:

超级

但不是代码本身，而是通过重新索引将缺失的索引添加到数据集中，差距消失了。

prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min'))
prices = prices.fillna(method='backfill')
 
Maxim Dmitrievsky:

但不是代码本身，而是通过重新索引将缺失的索引添加到数据集中，差距消失了。

给我一些贸易机器人，否则一点都不有趣。

mytarmailS:

让我们把机器人的交易做完吧，目前还没有兴趣。

让我们停下来，不要再做什么了，我们不需要这些机器人。

我承认我只是喜欢写Python代码
 
Maxim Dmitrievsky:

让我们停下来，不要再做什么了，不需要这些机器人。

我承认，我只是喜欢写Python代码。

))))) 就可以了)

 
怎么会有跳过的情况？我明白，5分钟与时钟不一致，低价位的开盘价与高价位的开盘价不一致，这一点在论坛上的某个地方已经注意到了。但是，5分钟内没有蜱虫是太多了。如果只是时间在5分钟的中间，然后有一个转变。但它仍然是2.5分钟。
 
Maxim Dmitrievsky:

总之，看看吧，我要去山里待一个星期。

这里是2010年至今每天1-2小时的群组。

这里是附件中的生命之树。

你可以交易平坦的或方向性的群组来尝试。目前对于这些时钟。只要我一到那里，我就会自己动手。

在f-th传递12个5分钟的最后5小时（关闭），归一化为该小时的第一个5分钟，f-th返回集群的数量。在第6个小时，我们进行交易。对于第6个小时，同样以第5个小时的第一个5分钟为标准。

树的分类错误。

>> print(train_score, " ", tst_score)

1.0 0.8327272727272728

括号里的内容是否已经填好？

Valeriy Yastremskiy:

是否检查了括号？

是的，它正在工作。

试着在编辑器中进行编译

更正了帖子正文中的时间......1-2，而不是5-6

分别是欧罗巴克
