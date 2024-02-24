交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1874

Maxim Dmitrievsky:

有一个逗号分隔符

第一百个

第二百个。

我没有看到任何异常情况。


从5点钟方向到6点钟方向做了一个这样的切割


mytarmailS:

第一百个

第二百个。

我没有看到任何异常情况。


我从5点到6点做了一次这样的切割。


但马上看一下2点钟方向的曲线。

我得到了一个小时之间的偏差。

还是每个人都有24个值？

 
Maxim Dmitrievsky:

但在两个小时内一次看完曲线。

我在两个小时之间有一个偏差。

还是每个人都有24个值？

这就对了!每一个人都有24个价值...

第5个小时的12个5分钟标记和第6个小时的12个5分钟标记一起构成一排24个标记。

mytarmailS:

是这样的每一个人都有24个价值...

第5个小时的12个5分钟和第6个小时的12个5分钟加起来就是一行24个数值。

为什么是几百个呢？ 一次性画完，在最后的某个地方有一个倾斜，我想。

 
Maxim Dmitrievsky:

一次画一百个是什么？ 一次画完，最后有一个地方有偏差，我想。

因为有太多的线，你什么都看不到...

这里是整个事情。

-----------------------

你在为集群创建数据集时搞砸了。

mytarmailS:

因为有太多的线，你什么都看不到......

在这里，它是一次性的。

-----------------------

当你为集群创建数据集时，你搞砸了一些事情。

明白了......谢谢。

P.S. 数据集中的小时数是不同的

5小时钟：139

6小时: 140

少了一个小时或多了一个小时。

我不知道你为什么把它弄直了，可能是软件包本身在做什么。

解决办法：在5分钟内重新索引数据框架，用NaN来代替缺失的条形图。在最接近的值上做fillNa。最后%)

 
为什么是NaN？价格没有变化--用前一栏的收盘价代替。
 
Maxim Dmitrievsky:

明白了......谢谢。

我也有一个不同的5点和6点的数字，但一切工作都很好，算是吧。

向量与小时数

hrs
   [1]  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
  [32] 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
  [63] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  [94] 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19
 [125] 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 [156] 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  0  0  0  0  0  0
 [187]  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3
 [218]  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5
 [249]  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8
 [280]  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 [311] 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13


代码--如果是5点钟，那么从该处 获取索引，并加上24小时，这些都是完整的两小时， 然后输出结果

for(i in 2:length(x$close)){
  
  if(hrs[i] == 5 & hrs[i-1] == 4){
    
    ii <- i:(i+23)
    
    print(  hrs[ii] )}

我们得到

[1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
......
.....
....

一切都在正常工作，我不知道哪里出了问题。

mytarmailS:

我也有不同的5点和6点的数字，但它的工作很好。

向量与小时数


代码--如果是5点钟，那么我们从这个地方指数，再加上24小时，这些需要整整两个小时， 然后输出结果

我们得到

一切都在正常工作，我不知道它出了什么问题。

为什么要用两者除以循环中的数据帧的长度？)不幸的是，我不理解R的潦草写法。

如果小时数不同（可能因为遗漏而不同），在循环中得到的行将会引起转变。例如，这意味着从一天中抽取一个小时，从另一天中抽取一个小时。或者一些5分钟的线路丢失，这将导致5分钟从一个小时转移到另一个小时。
 
Maxim Dmitrievsky:

为什么你要在循环中用两者除以数据帧的长度？)我不明白R的涂鸦，遗憾的是

我在那里没有划分出一个两点。

比如说。

2 :10意味着--取2到10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10

