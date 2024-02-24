交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1871

Maxim Dmitrievsky:
这里有一个问题：我应该在所有的柱子上平均信号，还是检查每个柱子的条件。第二种情况比较麻烦，但信号的质量可以提高。

平均到某一限度，并在超过限度时检查情况，这是比较困难的。我将使用宽度和角度。趋势的最大角度迅速返回，风险))))。

而且也不确定每一个小节的计数都会提高信号的质量...然后，我将对每个tick 的条件进行平均。

 
Mihail Marchukajtes
Max，如果预测是在未来两个小时内的条形图，那就是BO。想象一下，当他们处于负面情绪中时，他们的脸会是什么样子 :-)娃哈哈哈哈哈哈哈。我想看看他们脸上的表情。组织者在拥有现代技术的情况下想要什么？否则，你也可以用简单的位置来工作，但在情况下最多是预测条的符号变化。这在给定的TS中可能相当频繁，但在这里，开仓 和反转的价格将很重要。在这里你应该明白，如果市场给你一个好的价格，你应该进去，但如果它没有给你一个好的预测，最好跳过这个预测，面向下一个....。总之，如果我对你最后几期的讨论理解正确的话，情况就是这样的。IMHO自然!!!!

限制和FxSaber))))

 
Valeriy Yastremskiy:

限制和FxSaber))))

它们不会总是被触发，这也将是一个跳板。所以这都是一样的...
mytarmailS:

做点什么吧，至少在一个集群上，至少有一条规则，够了，这里没有人可以为你 项目提供建议。如果它有效，你必须做出有效的东西，然后你就可以考虑细化器了。

我不知道该如何处理这个问题。

你是如何按小时削减的？

我有时会在某个地方出现空白或时间转移

也就是说，在某些时间段内，一些时钟的顺序是不一致的。我已经检查了所有的代码，没有任何错误。
 
Maxim Dmitrievsky:

你从哪里得到的报价，不是mt5包吗？

你是如何分配时间的呢？

我有一个跳过的地方或一个时间转移。

也就是说，有些时钟在某些时间段内似乎不符合顺序。我已经检查了所有的代码，没有错误。

我必须用逻辑来纠正这个问题，如果不在预期的地方，就等待这么久，如果不在，就跳过。

计时范围似乎与真实的一个半两个范围或更多的范围不一致)

 
Mihail Marchukajtes:
它们不会总是被触发，这也会是一个跳板。所以，这是同一件事...

跳过一个有利可图的选项并不是错误的。

Valeriy Yastremskiy:

必须通过逻辑来纠正混合，如果不在预期的位置，就等待这么长时间，如果不在，就跳过。

时间范围似乎与真实的一个半到两个范围或更多的时间不一致)

你可能需要逐行检查，看看有什么问题。过渡期的时间差距有时很大，显然，时间不是一天的转变

可能是由于假期或在不同时间开放的会议（假期或其他原因）。

 
Maxim Dmitrievsky:

-- 你从哪里得到的报价，不是通过mt5软件包？

-- 你是如何分清时间的？

-- 我在MT4上写了一个脚本，它只是在蜡烛收盘时写上引号，我用 "R "读它，然后做我想做的事。

-- 我写了一个函数，将时间转换为小时，已经很清楚接下来要做什么了



_________________

真棒的视频，这个人也是如此。


mytarmailS:

-- 我有一个写在mt4上的脚本，它只是在蜡烛关闭时在txt中写上引号，我用 "P "读取它并做我想做的事。

-- 我写了一个函数，将时间转换为小时，已经很清楚接下来要做什么了



_________________

这是个了不起的视频，这个人也是如此。


在2-3年内尝试5-6个时钟，会不会出现曲线断裂的情况？ 突然的过渡。

像这样的狗屎。

像这样的狗屎。


 
Maxim Dmitrievsky:

在2-3年内试戴5-6只手表，曲线会不会有断裂？ 急剧的过渡

像这样的废话。

我不知道，我当天就把那个剧本删掉了)

从逻辑上讲，它不应该是这样的
