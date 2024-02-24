交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1871 1...186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 15:24 #18701 Maxim Dmitrievsky: 这里有一个问题：我应该在所有的柱子上平均信号，还是检查每个柱子的条件。第二种情况比较麻烦，但信号的质量可以提高。 平均到某一限度，并在超过限度时检查情况，这是比较困难的。我将使用宽度和角度。趋势的最大角度迅速返回，风险))))。 而且也不确定每一个小节的计数都会提高信号的质量...然后，我将对每个tick 的条件进行平均。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 15:25 #18702 Mihail Marchukajtes： Max，如果预测是在未来两个小时内的条形图，那就是BO。想象一下，当他们处于负面情绪中时，他们的脸会是什么样子 :-)娃哈哈哈哈哈哈哈。我想看看他们脸上的表情。组织者在拥有现代技术的情况下想要什么？否则，你也可以用简单的位置来工作，但在情况下最多是预测条的符号变化。这在给定的TS中可能相当频繁，但在这里，开仓 和反转的价格将很重要。在这里你应该明白，如果市场给你一个好的价格，你应该进去，但如果它没有给你一个好的预测，最好跳过这个预测，面向下一个....。总之，如果我对你最后几期的讨论理解正确的话，情况就是这样的。IMHO自然!!!! 限制和FxSabre)))) Mihail Marchukajtes 2020.07.13 15:59 #18703 Valeriy Yastremskiy: 限制和FxSaber)))) 它们不会总是被触发，这也将是一个跳板。所以这都是一样的... [删除] 2020.07.13 16:10 #18704 mytarmailS: 做点什么吧，至少在一个集群上，至少有一条规则，够了，这里没有人可以为你 的 项目提供建议。如果它有效，你必须做出有效的东西，然后你就可以考虑细化器了。我不知道该如何处理这个问题。你是如何按小时削减的？我有时会在某个地方出现空白或时间转移 也就是说，在某些时间段内，一些时钟的顺序是不一致的。我已经检查了所有的代码，没有任何错误。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 16:36 #18705 Maxim Dmitrievsky: 你从哪里得到的报价，不是mt5包吗？你是如何分配时间的呢？我有一个跳过的地方或一个时间转移。 也就是说，有些时钟在某些时间段内似乎不符合顺序。我已经检查了所有的代码，没有错误。 我必须用逻辑来纠正这个问题，如果不在预期的地方，就等待这么久，如果不在，就跳过。 计时范围似乎与真实的一个半两个范围或更多的范围不一致) Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 16:37 #18706 Mihail Marchukajtes: 它们不会总是被触发，这也会是一个跳板。所以，这是同一件事... 跳过一个有利可图的选项并不是错误的。 [删除] 2020.07.13 16:57 #18707 Valeriy Yastremskiy: 必须通过逻辑来纠正混合，如果不在预期的位置，就等待这么长时间，如果不在，就跳过。时间范围似乎与真实的一个半到两个范围或更多的时间不一致) 你可能需要逐行检查，看看有什么问题。过渡期的时间差距有时很大，显然，时间不是一天的转变 可能是由于假期或在不同时间开放的会议（假期或其他原因）。 mytarmailS 2020.07.13 17:04 #18708 Maxim Dmitrievsky: -- 你从哪里得到的报价，不是通过mt5软件包？-- 你是如何分清时间的？ -- 我在MT4上写了一个脚本，它只是在蜡烛收盘时写上引号，我用 "R "读它，然后做我想做的事。 -- 我写了一个函数，将时间转换为小时，已经很清楚接下来要做什么了 _________________ 真棒的视频，这个人也是如此。 [删除] 2020.07.13 17:18 #18709 mytarmailS: -- 我有一个写在mt4上的脚本，它只是在蜡烛关闭时在txt中写上引号，我用 "P "读取它并做我想做的事。-- 我写了一个函数，将时间转换为小时，已经很清楚接下来要做什么了_________________这是个了不起的视频，这个人也是如此。 在2-3年内尝试5-6个时钟，会不会出现曲线断裂的情况？ 突然的过渡。 像这样的狗屎。 mytarmailS 2020.07.13 17:31 #18710 Maxim Dmitrievsky: 在2-3年内试戴5-6只手表，曲线会不会有断裂？ 急剧的过渡像这样的废话。我不知道，我当天就把那个剧本删掉了) 从逻辑上讲，它不应该是这样的 1...186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这里有一个问题：我应该在所有的柱子上平均信号，还是检查每个柱子的条件。第二种情况比较麻烦，但信号的质量可以提高。
平均到某一限度，并在超过限度时检查情况，这是比较困难的。我将使用宽度和角度。趋势的最大角度迅速返回，风险))))。
而且也不确定每一个小节的计数都会提高信号的质量...然后，我将对每个tick 的条件进行平均。
Max，如果预测是在未来两个小时内的条形图，那就是BO。想象一下，当他们处于负面情绪中时，他们的脸会是什么样子 :-)娃哈哈哈哈哈哈哈。我想看看他们脸上的表情。组织者在拥有现代技术的情况下想要什么？否则，你也可以用简单的位置来工作，但在情况下最多是预测条的符号变化。这在给定的TS中可能相当频繁，但在这里，开仓 和反转的价格将很重要。在这里你应该明白，如果市场给你一个好的价格，你应该进去，但如果它没有给你一个好的预测，最好跳过这个预测，面向下一个....。总之，如果我对你最后几期的讨论理解正确的话，情况就是这样的。IMHO自然!!!!
做点什么吧，至少在一个集群上，至少有一条规则，够了，这里没有人可以为你 的 项目提供建议。如果它有效，你必须做出有效的东西，然后你就可以考虑细化器了。
我不知道该如何处理这个问题。
它们不会总是被触发，这也会是一个跳板。所以，这是同一件事...
跳过一个有利可图的选项并不是错误的。
你可能需要逐行检查，看看有什么问题。过渡期的时间差距有时很大，显然，时间不是一天的转变
可能是由于假期或在不同时间开放的会议（假期或其他原因）。
真棒的视频，这个人也是如此。
我不知道，我当天就把那个剧本删掉了)从逻辑上讲，它不应该是这样的