交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1879

Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:42 #18781

mytarmailS:

1）因为它同时预测了当前小时（过去）和下一小时（未来）。这不是好事，因为我们已经知道了一半的预测。2）三个群组太粗糙，太笼统......你可以从图片中看到，这是一个买入集群，因为总体运动是向上的，但这是在第一时间，我们在第二时间进行交易。所以第二个小时我们作为买入交易，但实际上是卖出。而当我们预测下一小时的苏托群没有0.5 :)

不是一个事实。也许在买入群中有一些卖出过山车的模式，NS应该检测到...这就是事情的真相。你找到它了吗？

mytarmailS 2020.07.15 16:49 #18782

Mihail Marchukajtes:

不是一个事实。也许在卖出过山车的买入集群中存在一个模式，而NS应该检测到这个模式......这就是事情的真相。你找到它了吗？

不，我没有。

Ivan_Invanov 2020.07.15 16:50 #18783

有没有人见过在外汇中工作的神经网络？这样它就能按照已知的算法工作，并能看到真实交易的结果？也许有人已经在用它进行交易了？我并不质疑神经网络的效率。我想比较一下结果。

Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:56 #18784

mytarmailS:

不，我不知道。

你是如何做到的？用眼神？

Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:56 #18785

Ivan_Invanov:

有谁见过在外汇上工作的神经网络？这样它就能按照已知的算法工作，并能看到真实交易的结果？也许有人已经在使用它了？我并不质疑神经网络的效率。我想比较一下结果。

例如，我不是在交易外汇，而是在真实市场上。下一步是什么？有什么干预的建议吗？

Rorschach 2020.07.16 09:01 #18786

可能不可能对ns有更多的解释，至少我没有遇到过。

而这篇文章

Valeriy Yastremskiy 2020.07.16 10:19 #18787

马克西姆-德米特里耶夫斯基：

简而言之，我会做的）。

不要走得太远，不要走得太高))))。

Evgeny Dyuka 2020.07.16 10:37 #18788

Ivan_Invanov:

有谁见过在外汇上工作的神经网络？这样它就能按照已知的算法工作，并能看到真实交易的结果？也许有人已经在使用它了？我并不质疑神经网络的效率。我想比较一下结果。

为什么我的帖子被删除了？，该男子要求提供一个工作的外汇神经网络，我给出了我的项目 链接，这是 "一个工作的外汇神经网络"，，这有什么问题？

Evgeny Dyuka 2020.07.16 10:57 #18789

Evgeny Dyuka:

你为什么要删除我的帖子？ 那个人问的是一个工作中的外汇神经网络，我给了一个链接到我的项目，这是 "工作中的外汇神经网络"， 有什么问题？

ay admin，这不是一个反问句，请回答，例如。"我们的规则禁止......"，以了解

[删除] 2020.07.16 12:35 #18790

mytarmailS:

1）因为它同时预测了当前小时（过去）和下一小时（未来）。这不是好事，因为我们已经知道了一半的预测。2）三个群组太粗糙，太笼统......你可以从图片中看到，这是一个买入集群，因为总体运动是向上的，但这是在第一时间，我们在第二时间进行交易。所以第二个小时我们作为买入交易，但实际上是卖出。但是，当我们预测下一小时内的苏打群时，没有之前的acurasi 0.5 :)

如果你将第2条归一化为第0条，就不会是0.5。

那里有一个线性变化，即曲线位于1条线上。因此，时钟之间的关联性趋向于1。检查一下......用用你的脑子。

3个是不够的--要有500个：）说明原因
1）因为它同时预测了当前小时（过去）和下一小时（未来）。
这不是好事，因为我们已经知道了一半的预测。
2）三个群组太粗糙，太笼统......
你可以从图片中看到，这是一个买入集群，因为总体运动是向上的，但这是在第一时间，我们在第二时间进行交易。
所以第二个小时我们作为买入交易，但实际上是卖出。
而当我们预测下一小时的苏托群没有0.5 :)
不是一个事实。也许在买入群中有一些卖出过山车的模式，NS应该检测到...这就是事情的真相。你找到它了吗？
不是一个事实。也许在卖出过山车的买入集群中存在一个模式，而NS应该检测到这个模式......这就是事情的真相。你找到它了吗？
不，我没有。
不，我不知道。
有谁见过在外汇上工作的神经网络？这样它就能按照已知的算法工作，并能看到真实交易的结果？也许有人已经在使用它了？我并不质疑神经网络的效率。我想比较一下结果。
例如，我不是在交易外汇，而是在真实市场上。下一步是什么？有什么干预的建议吗？
可能不可能对ns有更多的解释，至少我没有遇到过。
而这篇文章
简而言之，我会做的）。
不要走得太远，不要走得太高))))。
，该男子要求提供一个工作的外汇神经网络，我给出了我的项目 链接，这是 "一个工作的外汇神经网络"，
，这有什么问题？
你为什么要删除我的帖子？
那个人问的是一个工作中的外汇神经网络，我给了一个链接到我的项目，这是 "工作中的外汇神经网络"，
有什么问题？
。"我们的规则禁止......"
，以了解
如果你将第2条归一化为第0条，就不会是0.5。
那里有一个线性变化，即曲线位于1条线上。因此，时钟之间的关联性趋向于1。检查一下......用用你的脑子。
3个是不够的--要有500个：）说明原因