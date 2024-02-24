交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1879

新评论
 
mytarmailS:

1）因为它同时预测了当前小时（过去）和下一小时（未来）。

这不是好事，因为我们已经知道了一半的预测。

2）三个群组太粗糙，太笼统......

你可以从图片中看到，这是一个买入集群，因为总体运动是向上的，但这是在第一时间，我们在第二时间进行交易。

所以第二个小时我们作为买入交易，但实际上是卖出。

而当我们预测下一小时的苏托群没有0.5 :)

不是一个事实。也许在买入群中有一些卖出过山车的模式，NS应该检测到...这就是事情的真相。你找到它了吗？

 
Mihail Marchukajtes:

不是一个事实。也许在卖出过山车的买入集群中存在一个模式，而NS应该检测到这个模式......这就是事情的真相。你找到它了吗？

不，我没有。

 
有没有人见过在外汇中工作的神经网络？这样它就能按照已知的算法工作，并能看到真实交易的结果？也许有人已经在用它进行交易了？我并不质疑神经网络的效率。我想比较一下结果。
 
mytarmailS:

不，我不知道。

你是如何做到的？用眼神？
 
Ivan_Invanov:
有谁见过在外汇上工作的神经网络？这样它就能按照已知的算法工作，并能看到真实交易的结果？也许有人已经在使用它了？我并不质疑神经网络的效率。我想比较一下结果。

例如，我不是在交易外汇，而是在真实市场上。下一步是什么？有什么干预的建议吗？

 

可能不可能对ns有更多的解释，至少我没有遇到过。

这篇文章

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
简而言之，我会做的）。

不要走得太远，不要走得太高))))。

 
Ivan_Invanov:
有谁见过在外汇上工作的神经网络？这样它就能按照已知的算法工作，并能看到真实交易的结果？也许有人已经在使用它了？我并不质疑神经网络的效率。我想比较一下结果。
为什么我的帖子被删除了？
，该男子要求提供一个工作的外汇神经网络，我给出了我的项目 链接，这是 "一个工作的外汇神经网络"，
，这有什么问题？
 
Evgeny Dyuka:
你为什么要删除我的帖子？
那个人问的是一个工作中的外汇神经网络，我给了一个链接到我的项目，这是 "工作中的外汇神经网络"，
有什么问题？
ay admin，这不是一个反问句，请回答，例如
。"我们的规则禁止......"
，以了解
[删除]  
mytarmailS:

1）因为它同时预测了当前小时（过去）和下一小时（未来）。

这不是好事，因为我们已经知道了一半的预测。

2）三个群组太粗糙，太笼统......

你可以从图片中看到，这是一个买入集群，因为总体运动是向上的，但这是在第一时间，我们在第二时间进行交易。

所以第二个小时我们作为买入交易，但实际上是卖出。

但是，当我们预测下一小时内的苏打群时，没有之前的acurasi 0.5 :)

如果你将第2条归一化为第0条，就不会是0.5。

那里有一个线性变化，即曲线位于1条线上。因此，时钟之间的关联性趋向于1。检查一下......用用你的脑子。

3个是不够的--要有500个：）说明原因

1...187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886...3399
新评论