交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1872

Maxim Dmitrievsky:

你不妨一行一行地去寻找故障。在时钟转换中有时会有很大的差距，显然这些时间不是同一天的，移位了

可能是因为假期或会议在不同时间开放（假期或其他）。

做一个走廊，当对面的边缘出来时再重建，或者等待，然后再重建。由于条件的转变，然后返回到这个地方，对吗？如果是这样，你应该检查一下。 如果不是这样，你就有问题了。

 
Maxim Dmitrievsky:

好了，我几乎已经把整个框架清理好了，现在我有一些grails的工作要做。

我正试图尽可能地实现自动化。例如，我有一个想法，把交易规则拼到另一个mql函数中，为每个群组服务。

例如，你会对每个集群使用什么策略？


像这样的条件......如果某些价格高于/低于某些东西（平均数或偏差），那么就做这个或那个，取决于预测的集群

只有第2个小时，也就是图表的右边部分参与交易

有可能生成整个机器人的Mql代码

Cluster0在离群值和平均值方面都比较静态。
其他群组则偏向一边，平均数也不稳定。
这就是我们应该做的事情。在Cluster0 上建立一个统计模型。


Valeriy Yastremskiy:

做走廊，并在对面的边缘出来时重建，或者等待，然后重建。然后从条件的变化回到它的位置吗？如果有，你就得看，如果没有，就有问题了。

似乎是夏季/冬季时间转换...但不确定...

 

Renat Akhtyamov:
mytarmailS:

总之，我把问题定位了......是在数据跳转中，它是通过api拉动的。我换了另一个DTZ--在另一个地方有故障。某处有一个转变，在随机的地方。

我们需要修正这方面的逻辑。

 
有谁知道，你是如何平衡纪元数、击球数和排球数的？
 
Rorschach:
有没有人联网，你是如何平衡历时数、击球数和排球数的？
我已经很久没有做NS了。试着用蛮力来找到最佳方案。V. Perervenko有一篇关于超参数选择的文章。这就是他们。
