交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1872 1...186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 17:35 #18711 Maxim Dmitrievsky: 你不妨一行一行地去寻找故障。在时钟转换中有时会有很大的差距，显然这些时间不是同一天的，移位了可能是因为假期或会议在不同时间开放（假期或其他）。 做一个走廊，当对面的边缘出来时再重建，或者等待，然后再重建。由于条件的转变，然后返回到这个地方，对吗？如果是这样，你应该检查一下。 如果不是这样，你就有问题了。 Roman 2020.07.13 18:19 #18712 Maxim Dmitrievsky: 好了，我几乎已经把整个框架清理好了，现在我有一些grails的工作要做。我正试图尽可能地实现自动化。例如，我有一个想法，把交易规则拼到另一个mql函数中，为每个群组服务。例如，你会对每个集群使用什么策略？像这样的条件......如果某些价格高于/低于某些东西（平均数或偏差），那么就做这个或那个，取决于预测的集群只有第2个小时，也就是图表的右边部分参与交易有可能生成整个机器人的Mql代码 Cluster0在离群值和平均值方面都比较静态。 其他群组则偏向一边，平均数也不稳定。 这就是我们应该做的事情。在Cluster0 上建立一个统计模型。 [删除] 2020.07.13 19:31 #18713 Valeriy Yastremskiy: 做走廊，并在对面的边缘出来时重建，或者等待，然后重建。然后从条件的变化回到它的位置吗？如果有，你就得看，如果没有，就有问题了。 似乎是夏季/冬季时间转换...但不确定... mytarmailS 2020.07.13 19:33 #18714 ahahaha )) 有一个新的新郎 ) 潜在的Mamkogeb )))) 你至少应该先打个招呼啊哈哈哈....可悲的是... Renat Akhtyamov 2020.07.13 19:36 #18715 mytarmailS: ahahaha ))有一个新的新郎 )潜在的Mamkogeb ))))你至少应该先打个招呼啊哈哈哈....可悲的是... 和朋友们爱你;) mytarmailS 2020.07.13 19:36 #18716 Renat Akhtyamov: and friends love you;) ))) [删除] 2020.07.13 19:43 #18717 mytarmailS: ahahaha ))有一个新的新郎 )潜在的Mamkogeb ))))你至少应该先打个招呼啊哈哈哈....可悲的是... 看起来像一个魔术师，他的沟通方式 [删除] 2020.07.13 19:45 #18718 总之，我把问题定位了......是在数据跳转中，它是通过api拉动的。我换了另一个DTZ--在另一个地方有故障。某处有一个转变，在随机的地方。 我们需要修正这方面的逻辑。 Rorschach 2020.07.14 12:11 #18719 有谁知道，你是如何平衡纪元数、击球数和排球数的？ Aleksei Kuznetsov 2020.07.14 14:46 #18720 Rorschach: 有没有人联网，你是如何平衡历时数、击球数和排球数的？ 我已经很久没有做NS了。试着用蛮力来找到最佳方案。V. Perervenko有一篇关于超参数选择的文章。这就是他们。 1...186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你不妨一行一行地去寻找故障。在时钟转换中有时会有很大的差距，显然这些时间不是同一天的，移位了
可能是因为假期或会议在不同时间开放（假期或其他）。
做一个走廊，当对面的边缘出来时再重建，或者等待，然后再重建。由于条件的转变，然后返回到这个地方，对吗？如果是这样，你应该检查一下。 如果不是这样，你就有问题了。
好了，我几乎已经把整个框架清理好了，现在我有一些grails的工作要做。
我正试图尽可能地实现自动化。例如，我有一个想法，把交易规则拼到另一个mql函数中，为每个群组服务。
例如，你会对每个集群使用什么策略？
像这样的条件......如果某些价格高于/低于某些东西（平均数或偏差），那么就做这个或那个，取决于预测的集群
只有第2个小时，也就是图表的右边部分参与交易
有可能生成整个机器人的Mql代码
Cluster0在离群值和平均值方面都比较静态。
其他群组则偏向一边，平均数也不稳定。
这就是我们应该做的事情。在Cluster0 上建立一个统计模型。
做走廊，并在对面的边缘出来时重建，或者等待，然后重建。然后从条件的变化回到它的位置吗？如果有，你就得看，如果没有，就有问题了。
似乎是夏季/冬季时间转换...但不确定...
ahahaha ))
有一个新的新郎 )
潜在的Mamkogeb ))))
你至少应该先打个招呼啊哈哈哈....可悲的是...
ahahaha ))
有一个新的新郎 )
潜在的Mamkogeb ))))
你至少应该先打个招呼啊哈哈哈....可悲的是...
and friends love you;)
)))
ahahaha ))
有一个新的新郎 )
潜在的Mamkogeb ))))
你至少应该先打个招呼啊哈哈哈....可悲的是...
看起来像一个魔术师，他的沟通方式
总之，我把问题定位了......是在数据跳转中，它是通过api拉动的。我换了另一个DTZ--在另一个地方有故障。某处有一个转变，在随机的地方。
我们需要修正这方面的逻辑。
有没有人联网，你是如何平衡历时数、击球数和排球数的？