Aleksey Vyazmikin:

这里的每个人在理论上都很强大。

目标是什么？

你已经成功地赚到钱了吗？

雷舍托夫在论坛上向我提出了正确的问题：如果我进入赤字状态，我应该怎么办？

他相当聪明，对神经网络 有所了解。

其结果是灾难性的。

 
Valeriy Yastremskiy:

我认为这有点太突然了）MO和神经网络在某些任务中起作用。在外汇方面，除了关于历史的教程外，目前你几乎无法在家里的电脑上复制任何东西。但权力正在增长。具有几千个内核和每个内核最大内存的集群还没有出现，但这只是一个时间问题。至于矫枉过正，更有甚者，全面超载是不会取消的）。

如果我，嗯，突然参与到神经元中，我会责成它爬出减弱的任务。

也就是说，我会从这一切结束的地方开始。

我可以支持这个话题，但要在明天。

;)

 
Renat Akhtyamov:

目标是什么？

你赚到钱了吗？

雷舍托夫在论坛上向我提出了正确的问题：如果我进入赤字状态，我应该怎么办？

他相当聪明，对神经网络有所了解。

其结果是令人遗憾的。

我在上面表达了这个话题的目的。

我既能赢，也能输，这就是为什么我很想知道如何少输。

你们在夏天都在吸食大麻吗？在冬季，这可以理解--维生素的缺乏
 
Renat Akhtyamov:

好的。

而这是Maxim的代码。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

个人认为，这让我想起了一个数字滤波器

嗯，是的，MO是一个典型的过滤器，只是其参数被调整为所需的参数。这样的过滤器是否比mashka好是另一个问题）。
 
mytarmailS:

关于 阅读专家...

更好的是，读一些书...

我不会再浪费任何时间了。
我甚至不知道该怎么回答。你认为你向我扔了一个估计的回归函数，现在你认为你很聪明？如果是训练中使用的RSME函数，我们不是要降低它的值，只保留那些导致它降低的模型吗？那么，如果我们原则上不考虑偏差误差的增加，你所说的函数值的增长是什么？在什么条件下这种错误会增长？当我们仅仅通过观察误差就设置了大量的epochs，而不是通过这个误差来选择所产生的模型越来越好？不，那么你的教学的物理意义是什么呢？把它普及给我，然后我们看看谁有种!!!!。
 
马克西姆-德米特里夫斯基
你们在夏天都在吸食大麻吗？在冬天，这可以理解--维生素的缺乏。
热，周末，酒精，Renat))))
好了，我几乎已经把整个框架清理好了，现在我有一些grails的工作要做。

我正试图尽可能地实现自动化。例如，我有一个想法，把交易规则拼到另一个mql函数中，为每个群组服务。

例如，你会对每个集群使用什么策略？


像这样的条件......如果某些价格高于/低于某些东西（平均数或偏差），那么就做这个或那个，取决于预测的集群

只有第2个小时，也就是图表的右边部分参与交易

你甚至可以生成整个机器人的mql代码

 
Maxim Dmitrievsky:

好了，我几乎已经把整个框架清理好了，现在我有一些grails的工作要做。

我正试图尽可能地实现自动化。例如，我有一个想法，把交易规则拼到另一个mql函数中，为每个群组服务。

例如，你会对每个集群使用什么策略？


像这样的条件......如果某些价格高于/低于某些东西（平均数或偏差），那么就做这个或那个，取决于预测的集群

只有第2个小时，也就是图表的右边部分参与交易

可以生成整个机器人的mql代码

进入点退出和非进入点策略。通过解析生成？那么它的训练时间有多长呢？

 
Maxim Dmitrievsky:

好了，我几乎已经把整个框架清理好了，现在我有一些格拉尔要抓紧时间。

我正试图尽可能地实现自动化。例如，我有一个想法，把交易规则拼到另一个mql函数中，为每个群组服务。

例如，你会对每个集群使用什么策略？


像这样的条件......如果某些价格高于/低于某些东西（平均数或偏差），那么就做这个或那个，取决于预测的集群

只有第2个小时，也就是图表的右边部分参与交易

你甚至可以生成整个机器人的mql代码

这里最主要的是仓位管理--在哪里获利以及如何抵消SL。沿着群组向上/向下的方向进入。 对平坦的群组采取单独的策略--向着120只老鼠的中心。

