这里的每个人在理论上都很强大。
目标是什么？
你已经成功地赚到钱了吗？
雷舍托夫在论坛上向我提出了正确的问题：如果我进入赤字状态，我应该怎么办？
他相当聪明，对神经网络 有所了解。
其结果是灾难性的。
我认为这有点太突然了）MO和神经网络在某些任务中起作用。在外汇方面，除了关于历史的教程外，目前你几乎无法在家里的电脑上复制任何东西。但权力正在增长。具有几千个内核和每个内核最大内存的集群还没有出现，但这只是一个时间问题。至于矫枉过正，更有甚者，全面超载是不会取消的）。
如果我，嗯，突然参与到神经元中，我会责成它爬出减弱的任务。
也就是说，我会从这一切结束的地方开始。
我可以支持这个话题，但要在明天。
我在上面表达了这个话题的目的。
我既能赢，也能输，这就是为什么我很想知道如何少输。
好的。
而这是Maxim的代码。
个人认为，这让我想起了一个数字滤波器
关于#18535 阅读专家...
更好的是，读一些书...我不会再浪费任何时间了。
好了，我几乎已经把整个框架清理好了，现在我有一些grails的工作要做。
我正试图尽可能地实现自动化。例如，我有一个想法，把交易规则拼到另一个mql函数中，为每个群组服务。
例如，你会对每个集群使用什么策略？
像这样的条件......如果某些价格高于/低于某些东西（平均数或偏差），那么就做这个或那个，取决于预测的集群
只有第2个小时，也就是图表的右边部分参与交易
你甚至可以生成整个机器人的mql代码
进入点退出和非进入点策略。通过解析生成？那么它的训练时间有多长呢？
这里最主要的是仓位管理--在哪里获利以及如何抵消SL。沿着群组向上/向下的方向进入。 对平坦的群组采取单独的策略--向着120只老鼠的中心。