交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 934

新评论

Renat Akhtyamov 2018.05.20 19:16 #9331

尤里-阿索连科。而在R本身中，图形算不上什么。而图形包也不是什么好东西。今天我专门花了一天时间来研究DSP。

这让我想起了NS。

滤波系数什么的，几乎就像预测器一样 )

Yuriy Asaulenko 2018.05.20 20:02 #9332

雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。今天我花了一天时间学习DSP。

这有点像NS。

滤波系数什么的，几乎就是预测器。

)我认为一天是不够的）。这实际上是一种特色）。他们已经研究了很多年，甚至是他们所有活跃的生命。

NS，不是回忆，而是在DSP中广泛使用。在DSP中应用NS的问题是对NS问题的正确表述。说，NS的一个应用是过滤，包括自适应过滤。

顺便说一下，当你给它一个相当具体的任务时，NS会工作得很好，而不是带来这个，我不知道是什么。

Renat Akhtyamov 2018.05.20 20:59 #9333

尤里-阿索连科。一天可能是不够的）。这实际上是一种特产）。它已经被研究了多年，甚至是一生的积极生活。

NS，不是回忆，而是在DSP中广泛使用。在DSP中应用NS的问题是对NS问题的正确表述。说，NS的一个应用是过滤，包括自适应过滤。

顺便说一下，当你给它一个相当具体的任务时，NS会工作得很好，而不是带来这个，我不知道是什么。专业对应

这一天很短，我同意。

Aleksey Vyazmikin 2018.05.20 23:05 #9334

交易员博士。过滤器_02 2016 arr_Buy

在数量上，"1 "类甚至超过了 "0 "类，所以与以前相比，错误的输入较少。请在EA中试试这棵树？我自己也很好奇，利润图会显示什么。

y_predy_true0101类 "1 "只是一个买入过滤器，类"-1 "是一个卖出过滤器，所以理想情况下，最好同时编制一个卖出和一个买入过滤器。我的数值都是int，我理解如果树上的分支值是2.5，那么我就放3，对吗？而在椭圆中，它意味着大于或等于0.50，那么它就是1，否则就是0？只是只有4个输出为0，那么我就对它们进行检查，如果不是0，那就是1。

Dr. Trader 2018.05.20 23:35 #9335

阿列克谢-维亚兹米 金。1 "类只是一个买入过滤器，"-1 "类是一个卖出过滤器。我不明白，arr_Buy==1意味着 "不买"？

阿列克谢-维亚兹米 金。理想情况下，最好是将过滤器编程为既卖出又买入。

以及如何从两个arr_Buy和arr_Sell中计算出一个目标值？

如果在一个目标栏中只有-1和1两个级别（买入和卖出），而且两者的数量大致相同，那就好了。在这种情况下，我们可能从模型中得到更稳定的结果。

阿列克谢-维亚兹米 金。我的数值都是int，我理解如果树上的分支值是2.5，那么我就放3，对吗？而在椭圆中，它意味着大于或等于0.50，那么它就是1，否则就是0？只是只有4个输出为0，那么我就对它们进行检查，如果不是0，那么就是1。

是的，这是正确的。

Roffild 2018.05.20 23:36 #9336

阿列克谢-维亚兹米 金。类 "1 "只是一个买入过滤器，类"-1 "是一个卖出过滤器，所以理想情况下，最好同时编制一个卖出和一个买入过滤器。我的数值都是int，我理解如果树上的分支值是2.5，那么我就放3，对吗？而在椭圆中，它意味着大于或等于0.50，那么它就是1，否则就是0？只是只有4个输出为0，那么我就对它们进行检查，如果不是0，那么就是1。你是自己做的树吗？

一片森林已经足够训练了，进一步的优化是毫无意义的--制造一片新的森林更容易。

为了与MQL5完全兼容，我已经创建了https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/Experts/Roffild/Alglib_RandomForest.mq5，只在本地代理上运行。该代码可以生成几个具有不同数量预测器的文件，并在优化器中运行。当你的内存用完时，你最好切换到Spark...

Aleksey Vyazmikin 2018.05.20 23:42 #9337

Dr. Trader: 我不明白，arr_Buy==1意味着 "不买"？是的--不要买，它是一个过滤器，也就是说，它为买入和卖出寻找不好的进入点。这个想法是为了找到市场条目，并将其与过滤器结合起来。

Dr.Trader: 以及如何从两个arr_Buy和arr_Sell中计算出一个目标值？如果同一目标栏中只有-1和1（买入和卖出）两个级别，而且两者的数量差不多，那就更好了。在这种情况下，你可以从模型中获得更稳定的结果。在这种情况下，进场应该是在每个柱子上--买入或卖出，但市场没有提供这么多的趋势运动，而且买入和卖出的目标是趋势，所以信号不能合并。过滤器监测所有的损失，所以有更多的信息--更多的单位，所以它应该抓住它们。

forexman77 2018.05.21 00:13 #9338

桑桑尼茨-弗门科。已经写过很多次了：噪声预测器对模型更友好--噪声中总有一些值可以改善学习结果。所以过程是相反的--噪音预测者得到更多的权重，而不是像你建议的那样。这在小样本中尤其明显，小样本的观测值少于1000个。超过5000个观测值的样本不会受到如此影响，但你仍然需要预先筛选噪声预测器我如何识别 "噪音预测器"？试着按重要性选择，用这种方式删除，结果更糟。

Roffild 2018.05.21 02:37 #9339

我更喜欢将随机森林的结果叠加在图表本身上。

例如，比较两个随机森林模型。

Aleksey Vyazmikin 2018.05.21 03:02 #9340

罗费尔德。我更喜欢将随机森林的结果叠加在图表本身上。

例如，比较两个随机森林模型。

不清楚如何阅读你的指标。
我认为一天是不够的）。这实际上是一种特色）。他们已经研究了很多年，甚至是他们所有活跃的生命。
NS，不是回忆，而是在DSP中广泛使用。在DSP中应用NS的问题是对NS问题的正确表述。说，NS的一个应用是过滤，包括自适应过滤。
顺便说一下，当你给它一个相当具体的任务时，NS会工作得很好，而不是带来这个，我不知道是什么。
这一天很短，我同意。
过滤器_02 2016 arr_Buy
在数量上，"1 "类甚至超过了 "0 "类，所以与以前相比，错误的输入较少。请在EA中试试这棵树？我自己也很好奇，利润图会显示什么。
类 "1 "只是一个买入过滤器，类"-1 "是一个卖出过滤器，所以理想情况下，最好同时编制一个卖出和一个买入过滤器。我的数值都是int，我理解如果树上的分支值是2.5，那么我就放3，对吗？而在椭圆中，它意味着大于或等于0.50，那么它就是1，否则就是0？只是只有4个输出为0，那么我就对它们进行检查，如果不是0，那就是1。
是的，这是正确的。
你是自己做的树吗？
一片森林已经足够训练了，进一步的优化是毫无意义的--制造一片新的森林更容易。
为了与MQL5完全兼容，我已经创建了https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/Experts/Roffild/Alglib_RandomForest.mq5，只在本地代理上运行。该代码可以生成几个具有不同数量预测器的文件，并在优化器中运行。当你的内存用完时，你最好切换到Spark...
是的--不要买，它是一个过滤器，也就是说，它为买入和卖出寻找不好的进入点。这个想法是为了找到市场条目，并将其与过滤器结合起来。
如果同一目标栏中只有-1和1（买入和卖出）两个级别，而且两者的数量差不多，那就更好了。在这种情况下，你可以从模型中获得更稳定的结果。
在这种情况下，进场应该是在每个柱子上--买入或卖出，但市场没有提供这么多的趋势运动，而且买入和卖出的目标是趋势，所以信号不能合并。过滤器监测所有的损失，所以有更多的信息--更多的单位，所以它应该抓住它们。
已经写过很多次了：噪声预测器对模型更友好--噪声中总有一些值可以改善学习结果。所以过程是相反的--噪音预测者得到更多的权重，而不是像你建议的那样。这在小样本中尤其明显，小样本的观测值少于1000个。超过5000个观测值的样本不会受到如此影响，但你仍然需要预先筛选噪声预测器
我如何识别 "噪音预测器"？试着按重要性选择，用这种方式删除，结果更糟。
我更喜欢将随机森林的结果叠加在图表本身上。
例如，比较两个随机森林模型。
不清楚如何阅读你的指标。