交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1867

Roman 2020.07.13 00:11 #18661

Valeriy Yastremskiy: 我在哪里可以读到描述？有趣的想法)

描述什么？我不太明白。

任何关于OOP的入门课程都是从动物群或人类的例子开始的。

而为了理解讲师们的稀少解释，谷歌上有这样的图片

在某处，有一张专门为OOP拍摄的照片。我现在找不到它了。

那里画有一个完整的计划。

而如果是对一棵树的描述，那只是我的例子，我的幻想。

愚蠢地看着街上的树，在心理上把树本身和它的居民，构造器、字段、方法、继承都布置好了:)

Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 00:13 #18662

Renat Akhtyamov: 同意互联网上几乎有一个关于没有一个神经元帮助赚钱的大合唱。甚至在这里https://www.mql5.com/ru/forum/346008

嗯，这太唐突了）MO和神经网络在某些任务中发挥作用。在外汇中除了在你的家庭电脑上进行历史培训外，你几乎无法复制。但权力正在增长。具有几千个内核和每个内核最大内存的集群还没有出现，但这只是一个时间问题。但矫枉过正，更有甚者，完全矫枉过正也没有被取消）。

Aleksey Vyazmikin 2020.07.13 00:17 #18663

Renat Akhtyamov: 我同意 网络上几乎有一个关于没有一个神经元帮助赚钱的大合唱 甚至在这里 https://www.mql5.com/ru/forum/346008

Renat Akhtyamov: 我是一个树木专家，现在他在论坛上自己的一个主题中哭诉他的巨大金钱损失 这就是为什么我开始这个关于黄叶的谈话...

我们要清楚，这些钱是通过人工交易泄露的。那么你为什么要通过影射MO来误导呢？

我没有在那条线上哭泣，但我想了解控制错误和及时纠正的可能性。

Mihail Marchukajtes 2020.07.13 00:24 #18664

mytarmailS: 伙计们，互联网上有数以百计的关于ME的课程/讲座，关于一切，为什么你们不看，为什么你们坐在这里写这些废话，你们对AMO的理解不是说到零，而是远在负数，为什么你们要创造大量的这些垃圾帖子，这是错误的信息？我只有一个词给你。

这是一个地狱般的推测。你如何解释你认为哪些话是谎言？

Renat Akhtyamov 2020.07.13 00:28 #18665

Aleksey Vyazmikin: 我们要清楚，钱是靠人工交易耗尽的。那么，为什么要通过影射MO来误导呢？而且，我并没有在这个话题上哭泣，但我想了解控制错误和及时纠正的可能性。

开始制定任何战略的第一件事不是如何赚钱，而是如何不输。

Renat Akhtyamov 2020.07.13 00:31 #18666

Valeriy Yastremskiy: 我认为这有点太突然了）MO和神经网络在某些任务中起作用。在外汇方面，除了关于历史的教程外，目前你几乎无法在家里的电脑上复制任何东西。但权力正在增长。具有几千个内核和每个内核最大内存的集群还没有出现，但这只是一个时间问题。至于超标，更不用说完全超标了）。

至少给我看一个（！）在神经元上挣钱的例子

我已经好几次在这里解决这个问题了

Aleksey Vyazmikin 2020.07.13 00:34 #18667

Renat Akhtyamov: 开始制定任何策略的第一件事不是如何赚钱，而是如何不输。

在这里，每个人在理论上都很强大。

mytarmailS 2020.07.13 00:44 #18668

Mihail Marchukajtes: 真是他妈的偏见。你如何解释哪些话在你听来像是谎言？

给谁????)))!!!

你几天前才发现，需要通过观察新数据的预测来训练模型， 换句话说，要验证它，但你甚至不知道这个词 ))

这对你来说是个启示))))这就好比是一个研究了5年神经网络 的专家，然后今天第一次听到 "人工神经元 "这个词。

而且有大约90%的人。

谁来解释什么呢？

在这个主题中，真正知道自己在说什么的人不到5个，而你绝对不在其中。

Mihail Marchukajtes 2020.07.13 00:58 #18669

mytarmailS: 给谁????)))!!!你几天前才发现，你必须通过观察新数据的预测来训练模型， 即验证它，但你甚至不知道这个词 ))这对你来说是个启示))))这就好比是一个研究了5年神经网络的专家，然后今天第一次听到 "人工神经元 "这个词。而且有大约90%的人。谁来解释什么呢？在这个主题中，真正知道自己在说什么的人不到5个，而你肯定不在其中。

对不起，你是不是把我和别人搞混了？请你引用我的话，!!!!

在训练中，当训练区以外的区域被用于分析时，就是网络的新数据，不是吗？但请原谅，这部分不是叫 "测试部分 "吗？还是我搞错了？

mytarmailS 2020.07.13 01:15 #18670

Mihail Marchukajtes: 对不起，你是不是把我和别人搞混了？请你引用我的话：!!!!在训练中，当训练部分以外的部分被用于分析时，这就是网络的新数据，不是吗？但请原谅，这部分不是叫 "测试部分 "吗？还是我糊涂了？

关于#18535 阅读专家...更好的是，读一本书... 我不会再浪费任何时间
我在哪里可以读到描述？有趣的想法)
描述什么？我不太明白。
任何关于OOP的入门课程都是从动物群或人类的例子开始的。
而为了理解讲师们的稀少解释，谷歌上有这样的图片
在某处，有一张专门为OOP拍摄的照片。我现在找不到它了。
那里画有一个完整的计划。
而如果是对一棵树的描述，那只是我的例子，我的幻想。
愚蠢地看着街上的树，在心理上把树本身和它的居民，构造器、字段、方法、继承都布置好了:)
同意
互联网上几乎有一个关于没有一个神经元帮助赚钱的大合唱。
甚至在这里
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
嗯，这太唐突了）MO和神经网络在某些任务中发挥作用。在外汇中除了在你的家庭电脑上进行历史培训外，你几乎无法复制。但权力正在增长。具有几千个内核和每个内核最大内存的集群还没有出现，但这只是一个时间问题。但矫枉过正，更有甚者，完全矫枉过正也没有被取消）。
我是一个树木专家，现在他在论坛上自己的一个主题中哭诉他的巨大金钱损失这就是为什么我开始这个关于黄叶的谈话...
我们要清楚，这些钱是通过人工交易泄露的。那么你为什么要通过影射MO来误导呢？
我没有在那条线上哭泣，但我想了解控制错误和及时纠正的可能性。
伙计们，互联网上有数以百计的关于ME的课程/讲座，关于一切，为什么你们不看，为什么你们坐在这里写这些废话，你们对AMO的理解不是说到零，而是远在负数，为什么你们要创造大量的这些垃圾帖子，这是错误的信息？
我只有一个词给你。
我认为这有点太突然了）MO和神经网络在某些任务中起作用。在外汇方面，除了关于历史的教程外，目前你几乎无法在家里的电脑上复制任何东西。但权力正在增长。具有几千个内核和每个内核最大内存的集群还没有出现，但这只是一个时间问题。至于超标，更不用说完全超标了）。
至少给我看一个（！）在神经元上挣钱的例子
我已经好几次在这里解决这个问题了
开始制定任何策略的第一件事不是如何赚钱，而是如何不输。
在这里，每个人在理论上都很强大。
真是他妈的偏见。你如何解释哪些话在你听来像是谎言？
给谁????)))!!!
你几天前才发现，需要通过观察新数据的预测来训练模型， 换句话说，要验证它，但你甚至不知道这个词 ))
这对你来说是个启示))))这就好比是一个研究了5年神经网络 的专家，然后今天第一次听到 "人工神经元 "这个词。
而且有大约90%的人。
谁来解释什么呢？
在这个主题中，真正知道自己在说什么的人不到5个，而你绝对不在其中。
对不起，你是不是把我和别人搞混了？请你引用我的话，!!!!
在训练中，当训练区以外的区域被用于分析时，就是网络的新数据，不是吗？但请原谅，这部分不是叫 "测试部分 "吗？还是我搞错了？
关于#18535 阅读专家...
更好的是，读一本书...我不会再浪费任何时间