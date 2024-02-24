交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1867

Valeriy Yastremskiy:

我在哪里可以读到描述？有趣的想法)

描述什么？我不太明白。
任何关于OOP的入门课程都是从动物群或人类的例子开始的。
而为了理解讲师们的稀少解释，谷歌上有这样的图片

在某处，有一张专门为OOP拍摄的照片。我现在找不到它了。
那里画有一个完整的计划。

而如果是对一棵树的描述，那只是我的例子，我的幻想。
愚蠢地看着街上的树，在心理上把树本身和它的居民，构造器、字段、方法、继承都布置好了:)

 
Renat Akhtyamov:

同意

嗯，这太唐突了）MO和神经网络在某些任务中发挥作用。在外汇中除了在你的家庭电脑上进行历史培训外，你几乎无法复制。但权力正在增长。具有几千个内核和每个内核最大内存的集群还没有出现，但这只是一个时间问题。但矫枉过正，更有甚者，完全矫枉过正也没有被取消）。

 


Renat Akhtyamov:

Renat Akhtyamov:

我是一个树木专家，现在他在论坛上自己的一个主题中哭诉他的巨大金钱损失

这就是为什么我开始这个关于黄叶的谈话...

我们要清楚，这些钱是通过人工交易泄露的。那么你为什么要通过影射MO来误导呢？

我没有在那条线上哭泣，但我想了解控制错误和及时纠正的可能性。

 
mytarmailS:

伙计们，互联网上有数以百计的关于ME的课程/讲座，关于一切，为什么你们不看，为什么你们坐在这里写这些废话，你们对AMO的理解不是说到零，而是远在负数，为什么你们要创造大量的这些垃圾帖子，这是错误的信息？

我只有一个词给你。

这是一个地狱般的推测。你如何解释你认为哪些话是谎言？
 
Aleksey Vyazmikin:

我们要清楚，钱是靠人工交易耗尽的。那么，为什么要通过影射MO来误导呢？

而且，我并没有在这个话题上哭泣，但我想了解控制错误和及时纠正的可能性。

开始制定任何战略的第一件事不是如何赚钱，而是如何不输。
 
Valeriy Yastremskiy:

我认为这有点太突然了）MO和神经网络在某些任务中起作用。在外汇方面，除了关于历史的教程外，目前你几乎无法在家里的电脑上复制任何东西。但权力正在增长。具有几千个内核和每个内核最大内存的集群还没有出现，但这只是一个时间问题。至于超标，更不用说完全超标了）。

至少给我看一个（！）在神经元上挣钱的例子

我已经好几次在这里解决这个问题了

 
Renat Akhtyamov:
开始制定任何策略的第一件事不是如何赚钱，而是如何不输。

在这里，每个人在理论上都很强大。

 
Mihail Marchukajtes:
真是他妈的偏见。你如何解释哪些话在你听来像是谎言？

给谁????)))!!!

你几天前才发现，需要通过观察新数据的预测来训练模型， 换句话说，要验证它，但你甚至不知道这个词 ))

这对你来说是个启示))))这就好比是一个研究了5年神经网络 的专家，然后今天第一次听到 "人工神经元 "这个词。

而且有大约90%的人。

谁来解释什么呢？

在这个主题中，真正知道自己在说什么的人不到5个，而你绝对不在其中。

 
mytarmailS:

给谁????)))!!!

你几天前才发现，你必须通过观察新数据的预测来训练模型， 即验证它，但你甚至不知道这个词 ))

这对你来说是个启示))))这就好比是一个研究了5年神经网络的专家，然后今天第一次听到 "人工神经元 "这个词。

而且有大约90%的人。

谁来解释什么呢？

在这个主题中，真正知道自己在说什么的人不到5个，而你肯定不在其中。

对不起，你是不是把我和别人搞混了？请你引用我的话，!!!!

在训练中，当训练区以外的区域被用于分析时，就是网络的新数据，不是吗？但请原谅，这部分不是叫 "测试部分 "吗？还是我搞错了？

 
Mihail Marchukajtes:

对不起，你是不是把我和别人搞混了？请你引用我的话：!!!!

在训练中，当训练部分以外的部分被用于分析时，这就是网络的新数据，不是吗？但请原谅，这部分不是叫 "测试部分 "吗？还是我糊涂了？

关于 阅读专家...

更好的是，读一本书...

我不会再浪费任何时间
