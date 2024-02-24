交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1749 1...174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756...3399 新评论 Реter Konow 2020.04.27 13:23 #17481 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 录制一个有解释的视频，太不清楚了 我的意思是，网络的 "加权 "语言，使它具有普遍性，它可以与任何数据类型 一起工作，（在将它们转换为 "权重 "之后）。而这就是统一（还原为一个单一的系统/形式）。 mytarmailS 2020.04.27 13:23 #17482 要选择一种颜色的兰花... 不要告诉我有什么错误，我已经看了...找不到......希望我不会找到它)) Реter Konow 2020.04.27 13:24 #17483 阿列克谢-尼古拉耶夫。 多维函数是一个普通的数学函数，其定义区域是一个多维空间。在NS的情况下，它是特征空间。 我想问你，作为一个数学家--你在学校到底有没有学过数学？） 我研究了它。但是，这与NS设备的本质有什么关系？空间、特征、搜索，都不是本质，而是工作的一部分。作为句子中的单个词，它们不能表达意思，也不能回答问题。 Реter Konow 2020.04.27 13:30 #17484 阿列克谢-尼古拉耶夫。 ... 如果你理解的话，描述一下NS设备的本质。来自数学和物理学的术语本身并不足以描述运行机制和装置。我记得我从书本上了解到汽车系统。好吧，由于本质的简明表述，这些系统被彻底描述了。 [删除] 2020.04.27 13:31 #17485 标签 Konow: 我的意思是，网络的 "权重 "语言，使它具有普遍性，它可以与任何数据类型 一起工作，（在将它们转换为 "权重 "之后）。而这就是统一（还原为一个单一的系统/形式）。 数据没有被转化为权重，但每个实例都被加权，每个输入开始对最终结果产生不同的影响 人工神经元是一个纯粹的数学对象，不具有物理意义。 所以必须通过数学来理解 下载Heikin的书 "神经网络全套课程"。 [删除] 2020.04.27 13:34 #17486 mytarmailS: 要选择一种颜色的兰花... 不要告诉我有什么错误，我已经看了...没有找到......希望我不会找到它) 不大的故事 什么是方法？ Aleksey Nikolayev 2020.04.27 13:35 #17487 Konow注册。 学习过。但是，这与NS设备的本质有什么关系？ 用数学术语来说，任何NS都是一个多维函数的参数族。一组权重是定义这种参数化的参数。学习是确定权重的具体数值，这相当于从原始参数族中选择一个特定的多维映射。 Реter Konow 2020.04.27 13:38 #17488 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 数据没有被转化为权重，但每个实例都被加权，每个输入开始对最终结果产生不同的影响 人工神经元是一个纯粹的数学对象，不具有物理意义。 所以你需要通过数学来理解它 下载海金的《神经网络完全教程》一书。 下载了，谢谢。 mytarmailS 2020.04.27 13:39 #17489 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 小历史 什么是方法？ 1.光谱分析 2.适应性系统 3.预测 4.MO 5.在最后的两个假人 "DEMA"))))，用于信号的平滑。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.27 13:39 #17490 雷杰尔-科诺。 我还没有找到 "多变量函数 "的独立定义。有一个概率论的 "分布函数"，其中有一个 "多变量分布函数 "的观点，但没有提到MO技术。 显然，多维函数，如果它们与NS有任何关系，也远非其本质。可能是与一些技术上的细微差别的实施有关。而我，则是在努力理解其本质。 x=y+z，虽然是的，很奇怪的定义，如果参数多于1，那么它...而不是随心所欲。 1...174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
多维函数是一个普通的数学函数，其定义区域是一个多维空间。在NS的情况下，它是特征空间。
我想问你，作为一个数学家--你在学校到底有没有学过数学？）
我的意思是，网络的 "权重 "语言，使它具有普遍性，它可以与任何数据类型 一起工作，（在将它们转换为 "权重 "之后）。而这就是统一（还原为一个单一的系统/形式）。
所以必须通过数学来理解下载Heikin的书 "神经网络全套课程"。
学习过。但是，这与NS设备的本质有什么关系？
用数学术语来说，任何NS都是一个多维函数的参数族。一组权重是定义这种参数化的参数。学习是确定权重的具体数值，这相当于从原始参数族中选择一个特定的多维映射。
所以你需要通过数学来理解它下载海金的《神经网络完全教程》一书。
1.光谱分析
2.适应性系统
3.预测
4.MO
5.在最后的两个假人 "DEMA"))))，用于信号的平滑。
我还没有找到 "多变量函数 "的独立定义。有一个概率论的 "分布函数"，其中有一个 "多变量分布函数 "的观点，但没有提到MO技术。
x=y+z，虽然是的，很奇怪的定义，如果参数多于1，那么它...而不是随心所欲。