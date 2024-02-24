交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 862

马克西姆-德米特里耶夫斯基

做了（重新制作）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。

有谁需要它作为一个功能？

https://www.mql5.com/ru/code/12567

我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。

在你可以改变滞后的地方，用红色标记。

作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格

最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318

代码还没有被重新下载？

弗拉基米尔-卡尔普托夫

代码还没有被重新发布？

这不是我的指标

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这不是我的指标。

哎呀。没有看它。

那么你想上传你的版本吗？

弗拉基米尔-卡尔普托夫

哎呀。没有看它。

好吧，那么：你想上传你自己的版本吗？

为什么，我已经向你展示了我的改进。

+ 目前还没有比较哪种波动性更容易预测--在初始指标中还是在修正后的指标中

 

Well....Basta carabouts, no more dancing!!!!今天设法得到了一个BO的模型，有一个很好的WI水平去了。因此，让我们看看这头野兽有多强，即。R+Reshetov+R.这将使你们一下子看到谁是强者 :-)

好吧，这是一个不眠之夜，但我在排队。对于那些想玩博做的人，从那里下载基本指标TD Sequenta。我们把它扔在英镑图表M15上，参数为5和5，并等待绿点，一旦出现立即登录这个主题，并等待在博交易的建议。我今晚暂时在家，所以我想我可以交易了......

Mihail Marchukajtes:

你的目标太低了，你不能在BO设立自己的对冲基金

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你的目标太低了，你不能在B.O.设立你自己的对冲基金。

这只是为了好玩。让你的双手忙碌起来，这样你就不必担心...:-)

 
Vizard_

谢谢你!遵循指示。等待绿点的出现！！！。

你是真的还是在跟我开玩笑？我不知道你什么时候是在讽刺，什么时候是在现实....。

给我看一张截图，我需要确定指标是正确的.....

 
这里有关于BO的第一个信号。下一栏将是向上.....，将在30分钟内打开....。
 

所以。捣蛋鬼？看到我在 "多买 "方面做得这么好，很惊讶吗？我已经有两个了，而且我想我即将有另一个了。看看这个吧。美国特别报道....

箭头告诉你在一个酒吧里会有什么。所以我们跳过了在建的那座，但我在考虑购买下一座的期权。你加入吗？你和我在一起吗？

