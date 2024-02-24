交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 862 1...855856857858859860861862863864865866867868869...3399 新评论 Vladimir Karputov 2018.04.26 06:16 #8611 马克西姆-德米特里耶夫斯基。做了（重新制作）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。 有谁需要它作为一个功能？ https://www.mql5.com/ru/code/12567 我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。 在你可以改变滞后的地方，用红色标记。 作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格。 最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318代码还没有被重新下载？ [删除] 2018.04.26 06:18 #8612 弗拉基米尔-卡尔普托夫。代码还没有被重新发布？这不是我的指标 Vladimir Karputov 2018.04.26 06:20 #8613 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这不是我的指标。哎呀。没有看它。 那么你想上传你的版本吗？ [删除] 2018.04.26 06:22 #8614 弗拉基米尔-卡尔普托夫。哎呀。没有看它。 好吧，那么：你想上传你自己的版本吗？为什么，我已经向你展示了我的改进。 + 目前还没有比较哪种波动性更容易预测--在初始指标中还是在修正后的指标中 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 06:32 #8615 Well....Basta carabouts, no more dancing!!!!今天设法得到了一个BO的模型，有一个很好的WI水平去了。因此，让我们看看这头野兽有多强，即。R+Reshetov+R.这将使你们一下子看到谁是强者 :-) 好吧，这是一个不眠之夜，但我在排队。对于那些想玩博做的人，从那里下载基本指标TD Sequenta。我们把它扔在英镑图表M15上，参数为5和5，并等待绿点，一旦出现立即登录这个主题，并等待在博交易的建议。我今晚暂时在家，所以我想我可以交易了...... [删除] 2018.04.26 06:35 #8616 Mihail Marchukajtes:你的目标太低了，你不能在BO设立自己的对冲基金 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 06:42 #8617 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你的目标太低了，你不能在B.O.设立你自己的对冲基金。这只是为了好玩。让你的双手忙碌起来，这样你就不必担心...:-) Mihail Marchukajtes 2018.04.26 08:10 #8618 Vizard_。谢谢你!遵循指示。等待绿点的出现！！！。你是真的还是在跟我开玩笑？我不知道你什么时候是在讽刺，什么时候是在现实....。 给我看一张截图，我需要确定指标是正确的..... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 08:23 #8619 这里有关于BO的第一个信号。下一栏将是向上.....，将在30分钟内打开....。 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:26 #8620 所以。捣蛋鬼？看到我在 "多买 "方面做得这么好，很惊讶吗？我已经有两个了，而且我想我即将有另一个了。看看这个吧。美国特别报道.... 箭头告诉你在一个酒吧里会有什么。所以我们跳过了在建的那座，但我在考虑购买下一座的期权。你加入吗？你和我在一起吗？ 1...855856857858859860861862863864865866867868869...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
做了（重新制作）一个很酷的波动率指标。我增加了音量。
有谁需要它作为一个功能？
https://www.mql5.com/ru/code/12567
我增加了勾股量，并从这一切中获得了根基（我不知道为什么，但它正常地定义了循环）。
在你可以改变滞后的地方，用红色标记。
作业：预测未来n个柱状体的波动率，并转换回价格。
最简单的方法：自回归和https://www.mql5.com/ru/articles/318
这不是我的指标
哎呀。没有看它。
那么你想上传你的版本吗？
为什么，我已经向你展示了我的改进。
+ 目前还没有比较哪种波动性更容易预测--在初始指标中还是在修正后的指标中
Well....Basta carabouts, no more dancing!!!!今天设法得到了一个BO的模型，有一个很好的WI水平去了。因此，让我们看看这头野兽有多强，即。R+Reshetov+R.这将使你们一下子看到谁是强者 :-)
好吧，这是一个不眠之夜，但我在排队。对于那些想玩博做的人，从那里下载基本指标TD Sequenta。我们把它扔在英镑图表M15上，参数为5和5，并等待绿点，一旦出现立即登录这个主题，并等待在博交易的建议。我今晚暂时在家，所以我想我可以交易了......
你的目标太低了，你不能在BO设立自己的对冲基金
这只是为了好玩。让你的双手忙碌起来，这样你就不必担心...:-)
谢谢你!遵循指示。等待绿点的出现！！！。
你是真的还是在跟我开玩笑？我不知道你什么时候是在讽刺，什么时候是在现实....。
给我看一张截图，我需要确定指标是正确的.....
所以。捣蛋鬼？看到我在 "多买 "方面做得这么好，很惊讶吗？我已经有两个了，而且我想我即将有另一个了。看看这个吧。美国特别报道....
箭头告诉你在一个酒吧里会有什么。所以我们跳过了在建的那座，但我在考虑购买下一座的期权。你加入吗？你和我在一起吗？