Mihail Marchukajtes:

从最近的发现来看，这只会让我感到高兴。剩下的就是把这种快乐转移到账单上。油画。

自23.02以来测试器中的结果

以下是同一时期的真实交易情况.....

因此，测试和真实交易是完全不同的事情....

这就是开发一个交易系统的意义，任何模式都是如此。

 
桑桑-弗门科

你不明白，或者不想明白，测试者和真正的交易不可能有本质上的区别。这就是开发交易系统的意义，任何模型都是如此。

但由于某些原因，它们是不同的，猫头鹰挂着的地方，笔者是调皮的。这就是结果......。

 
蜴_

嗯，谁会想到。我正试图在调试器中调试该指标，不明白为什么prev_calculated总是0????是蜱虫被逆转了。好的，如何在调试器中移动到一个新栏?????。
 
现在我看，我的prev_calculated总是零。这怎么可能是????

 
Mihail Marchukajtes:
现在我看，我的prev_calculated总是零。怎么会是????

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(0);
  }
 
弗拉基米尔-卡尔普托夫

谢谢 mate!!!!你活了一个世纪，你学了一个世纪....

[删除]  

我正在取得一点进展，rebs。

在auetsample上。

只是为了支持这个主题。


 
Maxim Dmitrievsky:

我正在取得一点进展，rebs。

在auetsample上。

只是为了支持这个主题。


来吧，马克西姆--用你的牙齿撕碎圣杯 吧!我偷了一个，但每个人都有足够的。

[删除]  
Alexander_K2:

来吧，马克西姆--用你的牙齿撕碎圣杯吧!我偷了一个，但有足够的数量供大家使用。

还有一个主题要完成，会有一个圣 杯，但有很多事情要做 :)

