如果你能评论一下 "价格行为计划 "是什么。关于统计学，这是我们唯一的武器库，如果某些东西总是不同，而且没有办法检测到规律性（同一性），我们就用随机性来处理，例如一个简单的CRS，如x（t+1）=（a*x（t）+b）%c，当{a，b，c}的数量是 "随机的"，因为从统计学上看，它是不可预测的，BP也是如此，没有统计学=没有交易优势=抛售。
让我引用我最近写给一位朋友的信（此人不是交易员或数学家）--它包含了我对当今市场的看法和试图与之合作的描述的要点。
为什么我把它与炼金术相比，一切都很简单--对结果的期望总是超过现实，这些期望没有科学依据，只有假设。这是一个不断寻找和测试想法的过程。在过去的一个世纪里，有许多人试图理解和描述市场--科学界倾向于资产价格是随机的假设--所谓的随机行走，但却以他们无法确定影响价格形成的明确模式为理由--一个人承认有许多模式，因此不可能将它们全部考虑在内，其他人则认为每个价格都是供应和需求的平衡。在自动交易员群体中，有许多人具有不同的教育背景，这当然会影响他们的判断--数学家、物理学家、化学家、程序员、经济学家，也有运动员、飞行员、设计师，总之，有许多不同的人有不同的经验和知识包袱，但所有这些都无助于达到目标。
资产的价格只由供求关系决定，当前的价格是公平的，价格变化的历史并不重要--我立即抛弃了这一理论，原因有二--它毫无用处，无法从中获得利润，而且总有一些人拿着票据而不是资产--即公平的价格对他们来说总是不存在，他们的数量肯定影响了价格。
关于随机漫步的理论--就像拿着骰子，在上面写上不同符号（向量）的价格变化三角洲（在某个范围内），在某个时间间隔内，把它们放在一个黑袋子里，然后从袋子里拿出来，根据它们的值画一个图表。我自己不是数学家，所以我为自己画图像，以便用知识来操作。奇怪的是，如果你只看有限的几个元素（100-200个），确实常常很难将一个真实的图形与随机漫步区分开来，但如果你详细研究这个图形，你会发现没有明显的规律性。
在我看来，情况并非如此--市场是由人管理的，而人是受情绪影响的，也有一些人，用交易算法保护自己不受情绪影响。对于执行交易员--银行和投资公司的雇员来说，情绪是不可接受的，所以他们试图遵循某些行动的算法，尽管是手动模式，但却得到管理层的批准。我可以想象，价格从目标到目标的随机移动，目标是某个价格。这个过程看起来就像一群羊朝着必要的方向移动--羊群形成和谐的线条（快速运动--趋势），羊群分散在侧面（范围波动--平缓），然后牧羊人要努力引导羊群向必要的方向移动。如果价格向一个方向移动，每个人都会很容易获利，但这里的重点是价格移动矢量变化的原因，为什么具有相反矢量的立方体突然开始出包。当然，正是在反转点上，感兴趣的人必须做出最大的努力来改变趋势--这并不总是成功的（甚至有心理压力的方法，当在市场深度中下单操作时，比平均水平大几百甚至几千倍--就像市场参与者给出的暗示，进一步的运动将被购买，最好关闭头寸，对于这种行为，顺便在国家施加惩罚）。
市场参与者相信模式，正是这种以行动表达的信念，使这种模式得以存在。
因此，我把任务简化为识别由于市场参与者对模式的相信和大型交易参与者对算法的实际应用而实际存在的模式。在长期的外汇交易过程中，发明了许多指标，这些指标在交易者中很受欢迎，甚至俄罗斯中央银行也在预测中使用这些指标，并促进技术分析（对过去的价格运动进行估计，以预测可能发生的事件的过程）。我更喜欢寻找市场特征的短期表现，在Moex上一天甚至1-3小时内。
当然，找到一个概率很高的模式是非常成功的，但往往在搜索和识别模式的窗口，这个模式的生命就结束了，当然，因为它只是一个从模式（价格和它的测量（指标）的比率）的近似。
挑战在于创建一个识别模式（别人的算法的碎片）和评估这些模式的方法。在本质上，我们需要许多不同的和不同的这种模式，其结果的概率在其总和中是有利可图的，即虚假（随机）的模式应该比那些模式继续显示在观察之外的模式少。而且，即使检测到的模式也更像是预兆，描述的是与真实模式相吻合的现象--某种卫星。
由于市场在不断变化--自然演变--而加剧了这种情况，正因为如此，很难评估对导致预期结果的稳定模式的识别的质量。
而识别和评估过程可以自动化，但创建预测器的过程（寻找模式时必须考虑的特征--例如，时间、星期、期权的价格水平（行权价）、相对于价格移动平均线 的价格位置）是很难自动化的--翻阅所有变体需要巨大的资源，我们必须发明--通过用眼睛分析可能的关系，随后用机器学习来测试。
机器学习的公开方法在这种情况下并不十分有效--在这种情况下，来自错误模式的噪音与有价值的信息颗粒重叠--麻烦的是，所有这些方法都使用所谓的贪婪原则，所以在训练模型后，通常是决策树的变体，我试图分别考虑树的每一片叶子，并给它一个估计。
现在，直接计算是由6台计算机完成的，每台计算机有6-8个核心。
而最终发生的事情--缺乏任何教条的支持，对成功的期望过高，以优秀的算法测试的形式随机输出的辉煌，以及在训练样本之外的数据上的合并--这就是炼金术。
所有这些都是真实的，我同意所有的东西，一般来说，但从这些话到行动并不那么容易。是的，市场是由人推动的，他们这样做是有原因的，但他们冒着金钱的风险，也就是说，他们冒着自己和家人的舒适、安全、健康的风险，每个参与者当然要承担自己的风险，但如果你知道每种情况下的情景，个人的交易决定仍然不能称为随意。但你必须明白，货币市场上的大部分流动性不是SPECULATIVE，它只是货币兑换、对冲等。主要是那些需要卖出或买入 "很多"（占每日营业额的%）的交易者在玩各种操纵性游戏，每次都不一样，以迷惑 "鱼儿的糖果"。
而我们只能依靠统计数据...
