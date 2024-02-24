交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1350 1...134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 20:36 #13491 Oleg avtomat: . 这里有一个简单但非常有用的问题，你能处理吗？你最好仔细研究库珀写的关于随机过程的内容。这对你来说真的很有用。 [删除] 2019.02.19 20:50 #13492 阿列克谢-尼古拉耶夫。你最好仔细研究库珀写的关于随机过程的内容。这对你来说真的很有用。;) 我很感激。 Alexander_K 2019.02.20 11:26 #13493 先生们! 圣杯就像空气一样需要，所以我必须采取极端措施，但不能违反信息的保密性。 让我们这样说吧：我的PM里有某位X先生获得梦寐以求的圣杯所依据的数据（见附件档案）。 数据的格式是标准的：时间、OHLC、体积。 不寻常和独特的是数据的获取方式。例如，CLOSE的增量有以下分布密度。 我似乎无法掌握它...... 请不忙的人--看看你是否能用森林/神经网络从这些行中提取无限制的利润。 特别是那些从事退货工作的人--请。 需要一个简单的答案：圣杯在那里/圣杯不在那里。 谢谢你。 附加的文件： Data_Sorce.zip 526 kb Aleksey Nikolayev 2019.02.20 12:20 #13494 Alexander_K:先生们! 圣杯就像空气一样需要，所以我必须采取极端措施，但不能违反信息的保密性。 让我们这样说吧：我的PM里有某位X先生获得梦寐以求的圣杯所依据的数据（见附件档案）。 数据的格式是标准的：时间、OHLC、体积。 不寻常和独特的是数据的获取方式。例如，CLOSE的增量有以下分布密度。 我似乎无法掌握它...... 请不忙的人--看看你是否能用森林/神经网络从这些行中提取无限制的利润。 特别是那些从事退货工作的人--请。 需要一个简单的答案：圣杯在那里/圣杯不在那里。 谢谢你。在任何不明确的情况下，都要数一数光谱!频谱是你的选择!(频谱现在在非稳态情况下也可以使用）。 [删除] 2019.02.20 14:04 #13495 在已经成为一个家喻户晓的名字之后，chMOs 不重视翅膀和尾巴，而是完全依靠更高的硅意识，在这条线上向它祈祷，就像真正的苦难，但不乏狂热的、被剥夺权利的高斯人。阿门。 Alexander_K 2019.02.20 14:12 #13496 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 现在著名的，chMOs 忽略了翅膀和尾巴，但完全依靠一个更高的硅意识，在这个线程中向它祈祷，就像真正的痛苦，但不乏狂热的，被剥夺的高斯人。阿门。我开始以为这里没有人......。 廖沙-维亚兹米金--最后一个狂热的受害者--显然在树林里迷路了，他一头栽进了一个新鲜的植物标本馆。 [删除] 2019.02.20 14:37 #13497 Alexander_K:我开始以为这里没有人......。 廖沙-维亚兹米金（Lyosha Vyazmikin），最后一个疯狂的患者，显然在树林里迷路了，脸朝下掉进了新鲜的标本馆。我想，疯狂的想法已经有点减弱了......我必须聚集力量，带着新的呆子再次前进......)) 我读有趣的书，懒得写东西，没有人回答我感兴趣的问题。 Alexander_K 2019.02.20 14:41 #13498 Maxim Dmitrievsky: 我想疯狂的想法已经有点消退了......我需要积蓄力量，带着新的呆子再次前行......))我读有趣的书，懒得写东西，几乎没有人回答我感兴趣的话题。我明白了。 好吧，让我们等待新的愤怒的圣杯 追求者。当然，令人遗憾的是，这条线索是如此空洞。 mytarmailS 2019.02.20 15:06 #13499 Alexander_K:先生们! 圣杯就像空气一样需要，所以我必须采取极端措施，但不能违反信息的保密性。 让我们这样说吧：我的PM里有某位X先生获得梦寐以求的圣杯所依据的数据（见附件档案）。 数据的格式是标准的：时间、OHLC、体积。 不寻常和独特的是数据的获取方式。例如，CLOSE的增量有以下分布密度。 我似乎无法掌握它...... 请不忙的人--看看你是否能用森林/神经网络从这些行中提取无限制的利润。 特别是那些从事退货工作的人--请。 需要一个简单的答案：圣杯在那里/圣杯不在那里。 谢谢你。这个数字是怎么来的？ 文件中共有6列，其中第一列是时间，所以我们不考虑它，我们留下第2至6列 我们在做所有列的分布时，..... 前5个分布是来自原始行，后5个（下面的）是来自行的分布。 那么，这些画是从哪里来的？ Evgeny Raspaev 2019.02.20 15:23 #13500 Alexander_K:仁科 在此基础上，该数据以0.001的增量收集。 1...134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
.
这里有一个简单但非常有用的问题，你能处理吗？
你最好仔细研究库珀写的关于随机过程的内容。这对你来说真的很有用。
你最好仔细研究库珀写的关于随机过程的内容。这对你来说真的很有用。
;) 我很感激。
先生们!
圣杯就像空气一样需要，所以我必须采取极端措施，但不能违反信息的保密性。
让我们这样说吧：我的PM里有某位X先生获得梦寐以求的圣杯所依据的数据（见附件档案）。
数据的格式是标准的：时间、OHLC、体积。
不寻常和独特的是数据的获取方式。例如，CLOSE的增量有以下分布密度。
我似乎无法掌握它......
请不忙的人--看看你是否能用森林/神经网络从这些行中提取无限制的利润。
特别是那些从事退货工作的人--请。
需要一个简单的答案：圣杯在那里/圣杯不在那里。
谢谢你。
在任何不明确的情况下，都要数一数光谱!频谱是你的选择!(频谱现在在非稳态情况下也可以使用）。
现在著名的，chMOs 忽略了翅膀和尾巴，但完全依靠一个更高的硅意识，在这个线程中向它祈祷，就像真正的痛苦，但不乏狂热的，被剥夺的高斯人。阿门。
我开始以为这里没有人......。
廖沙-维亚兹米金--最后一个狂热的受害者--显然在树林里迷路了，他一头栽进了一个新鲜的植物标本馆。
我想，疯狂的想法已经有点减弱了......我必须聚集力量，带着新的呆子再次前进......))
我读有趣的书，懒得写东西，没有人回答我感兴趣的问题。
我明白了。
好吧，让我们等待新的愤怒的圣杯 追求者。当然，令人遗憾的是，这条线索是如此空洞。
这个数字是怎么来的？ 文件中共有6列，其中第一列是时间，所以我们不考虑它，我们留下第2至6列
我们在做所有列的分布时，.....
前5个分布是来自原始行，后5个（下面的）是来自行的分布。
那么，这些画是从哪里来的？
仁科在此基础上，该数据以0.001的增量收集。