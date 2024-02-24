交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 672 1...665666667668669670671672673674675676677678679...3399 新评论 Alexander_K2 2018.02.12 14:36 #6711 一般来说，这个论坛是独一无二的。这里有很多人--聪明人和怪胎，各种类型的人都有!而且没有人听从对方的意见。有时你读到某人的帖子--这里有一个很好的想法，但一分钟后，根据大多数人的意见，这个人变成只是一个白痴。这样的想法仍然没有得到发展!这是个悖论。 [删除] 2018.02.12 14:37 #6712 尤里-阿索连科。而你仍然不听，或不听）。你 可以在这里发布圣杯的想法，而没有任何被盗的风险)。甚至没有人会注意--大家都在忙着处理）。 我必须说，我也在某种程度上对这个过程更感兴趣。好了，这是结果，现在呢--开启和关闭。呃。 到第六年结束时，在胡赳赳看来，他已经深入到了狩猎艺术的本质。因为对他来说，不是猎物，而是概念本身已经成为最重要的。(с)我什么都不懂）。 Alexander_K2 2018.02.12 14:40 #6713 尤里-阿索连科。尤里，不要再胡闹了。出来吧，进入光明的世界。正式介绍自己，展示你的文件（护照等），并开始有力、清晰、悲怆地介绍你的策略。清楚地回答听话的孩子的问题。你觉得这个怎么样？ Yuriy Asaulenko 2018.02.12 14:51 #6714 亚历山大_K2。尤里，不要再胡闹了。出来吧，进入光明的世界。正式介绍自己，展示你的文件（护照等），并开始有力、清晰、悲怆地介绍你的策略。清楚地回答听话的孩子的问题。这个怎么样？你没有护照，而我已经有了所有的东西，并得到了主持人的核实。你的个人资料上的绿色徽章，在你名字的右边。除非你出示你的护照，否则你不会得到它。))))。 而我的战略已经制定好了。而由你，包括。) Alexander_K2 2018.02.12 14:56 #6715 尤里-阿索连科。你是那个没有护照的人，但我已经有了所有的东西，并由主持人检查。我个人资料上的绿色徽章，在我名字的右边。除非你出示你的护照，否则你不会得到它。))))。 而我的战略已经制定好了。由你，包括其他人）。我认为没有人理解它^))))由于缺乏学术教育，只是过于自信。 但是策略--是的，很美，而且是唯一正确的策略。我唯一不明白的是，你如何将神经网络附加到它上面？我需要再次阅读你的帖子。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 15:00 #6716 亚历山大_K2。我认为没有人理解她^))))因为缺乏学术教育，只是太自负了。 但这个策略，是的，是美丽的，是唯一正确的。我唯一不明白的是，你怎么把神经网络放进去？我需要再次阅读你的帖子。在什么方面？- 你自己已经明白了，并在几周前的这个主题中说过了）。在其他条件有利的情况下，NS决定了交易的时机。这是我第五次引用它了。 Alexander_K2 2018.02.12 15:30 #6717 尤里-阿索连科。在什么方面？- 你自己已经想明白了，并在几周前的这个话题中说过）。在其他条件有利的情况下，NS决定了交易的时机。这是我第五次引用它了。 不，这很清楚，不清楚的是究竟如何。神经网络的输入/输出，这些输入/输出是如何与基本算法 "挂钩 "的，等等。吐出来吧！粗略地说--我对神经网络与基本算法的结合感兴趣。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 15:38 #6718 亚历山大_K2。不，这很清楚，不清楚的是究竟如何。神经网络的输入/输出，这些输入/输出如何与主算法 "挂钩"，等等。吐出来吧！粗略地说，我对将神经网络与基本算法联系起来感兴趣。没有约束力。报价直接输入到NS，输出是一个交易信号。只有在其他条件有利的情况下，HC才会起作用，而这是通过算法解决的，没有任何MO。请看报价。NS解决了一个局部问题。 这些我都写过很多次了）。翻过十页，你会读到同样的内容）。 Alexander_K2 2018.02.12 15:46 #6719 尤里-阿索连科。看。我对分配和各种过程的了解已经超过了其他人。 这是解决问题的BASIS，并将其作为基础。 但是，可怜的是，没有任何 NE时刻（既不是峰度，也不是不对称性）能给人以任何关于过程的额外知识。什么也没有! 我目前正在处理非熵的问题，但它没有任何进展。 你通过某种方式将神经网络和分布结合起来，摆脱了这种情况。 也就是说，NS的输入与基础算法的输入是一样的--你只是把它并联起来。 而输出是某种额外的打开/关闭的信号，我正在寻找非熵的形式。对吗？ Yuriy Asaulenko 2018.02.12 16:37 #6720 亚历山大_K2。看。我已经比其他人更了解分配和流程。 这是解决问题的BASIS，并将其作为基础。 但麻烦就在这里--没有任何 NE时刻（既不是峰度，也不是不对称性）给我带来任何关于这个过程的额外知识。什么也没有! 我目前正在处理非熵的问题，但它没有任何进展。 你通过某种方式将神经网络和分布结合起来，摆脱了这种情况。 也就是说，NS的输入与基础算法的输入是一样的--你只是把它并联起来。 而输出是某种额外的打开/关闭的信号，我正在寻找非熵的形式。对吗？我不再关注理论和实践。 我不知道谁在寻找什么））。非熵这个词让我有种特异功能）。通常情况下，术语越多，意义就越小）。他们并没有将其并行化，而是限制了NS的应用范围，并相应地简化了训练和NS本身。不是一个额外的信号，而是一个单一的信号--进入一个交易。 至于你的系统，我不能说任何关于NS在你的情况下的适用性。我认为这有一点不同。我甚至不认为这些系统可能有一个共同的方法。但我可能是错的，我只知道一般情况。 1...665666667668669670671672673674675676677678679...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而你仍然不听，或不听）。你 可以在这里发布圣杯的想法，而没有任何被盗的风险)。甚至没有人会注意--大家都在忙着处理）。
我必须说，我也在某种程度上对这个过程更感兴趣。好了，这是结果，现在呢--开启和关闭。呃。到第六年结束时，在胡赳赳看来，他已经深入到了狩猎艺术的本质。因为对他来说，不是猎物，而是概念本身已经成为最重要的。(с)
我什么都不懂）。
尤里，不要再胡闹了。出来吧，进入光明的世界。正式介绍自己，展示你的文件（护照等），并开始有力、清晰、悲怆地介绍你的策略。清楚地回答听话的孩子的问题。你觉得这个怎么样？
尤里，不要再胡闹了。出来吧，进入光明的世界。正式介绍自己，展示你的文件（护照等），并开始有力、清晰、悲怆地介绍你的策略。清楚地回答听话的孩子的问题。这个怎么样？
你没有护照，而我已经有了所有的东西，并得到了主持人的核实。你的个人资料上的绿色徽章，在你名字的右边。除非你出示你的护照，否则你不会得到它。))))。
而我的战略已经制定好了。而由你，包括。)
你是那个没有护照的人，但我已经有了所有的东西，并由主持人检查。我个人资料上的绿色徽章，在我名字的右边。除非你出示你的护照，否则你不会得到它。))))。
而我的战略已经制定好了。由你，包括其他人）。
我认为没有人理解它^))))由于缺乏学术教育，只是过于自信。
但是策略--是的，很美，而且是唯一正确的策略。我唯一不明白的是，你如何将神经网络附加到它上面？我需要再次阅读你的帖子。
我认为没有人理解她^))))因为缺乏学术教育，只是太自负了。
但这个策略，是的，是美丽的，是唯一正确的。我唯一不明白的是，你怎么把神经网络放进去？我需要再次阅读你的帖子。
在什么方面？- 你自己已经明白了，并在几周前的这个主题中说过了）。在其他条件有利的情况下，NS决定了交易的时机。
这是我第五次引用它了。
在什么方面？- 你自己已经想明白了，并在几周前的这个话题中说过）。在其他条件有利的情况下，NS决定了交易的时机。
这是我第五次引用它了。
不，这很清楚，不清楚的是究竟如何。神经网络的输入/输出，这些输入/输出是如何与基本算法 "挂钩 "的，等等。吐出来吧！粗略地说--我对神经网络与基本算法的结合感兴趣。
不，这很清楚，不清楚的是究竟如何。神经网络的输入/输出，这些输入/输出如何与主算法 "挂钩"，等等。吐出来吧！粗略地说，我对将神经网络与基本算法联系起来感兴趣。
没有约束力。报价直接输入到NS，输出是一个交易信号。只有在其他条件有利的情况下，HC才会起作用，而这是通过算法解决的，没有任何MO。请看报价。NS解决了一个局部问题。
这些我都写过很多次了）。翻过十页，你会读到同样的内容）。
看。我对分配和各种过程的了解已经超过了其他人。
这是解决问题的BASIS，并将其作为基础。
但是，可怜的是，没有任何 NE时刻（既不是峰度，也不是不对称性）能给人以任何关于过程的额外知识。什么也没有!
我目前正在处理非熵的问题，但它没有任何进展。
你通过某种方式将神经网络和分布结合起来，摆脱了这种情况。
也就是说，NS的输入与基础算法的输入是一样的--你只是把它并联起来。
而输出是某种额外的打开/关闭的信号，我正在寻找非熵的形式。对吗？
看。我已经比其他人更了解分配和流程。
这是解决问题的BASIS，并将其作为基础。
但麻烦就在这里--没有任何 NE时刻（既不是峰度，也不是不对称性）给我带来任何关于这个过程的额外知识。什么也没有!
我目前正在处理非熵的问题，但它没有任何进展。
你通过某种方式将神经网络和分布结合起来，摆脱了这种情况。
也就是说，NS的输入与基础算法的输入是一样的--你只是把它并联起来。
而输出是某种额外的打开/关闭的信号，我正在寻找非熵的形式。对吗？
我不再关注理论和实践。 我不知道谁在寻找什么））。非熵这个词让我有种特异功能）。通常情况下，术语越多，意义就越小）。
他们并没有将其并行化，而是限制了NS的应用范围，并相应地简化了训练和NS本身。
不是一个额外的信号，而是一个单一的信号--进入一个交易。
至于你的系统，我不能说任何关于NS在你的情况下的适用性。我认为这有一点不同。我甚至不认为这些系统可能有一个共同的方法。但我可能是错的，我只知道一般情况。