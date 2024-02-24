交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1349 1...134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 11:46 #13481 Oleg avtomat:这是一个关于静止过程的相关函数的光谱表示的定理。 它没有对提出的问题给出答案。 深入了解所问问题的本质。并再次尝试回答他们。静止过程的光谱表示法（第248页）就是基于此。 如果可以的话，请指出本书中与光谱概念有关的其他地方。 [删除] 2019.02.19 12:12 #13482 阿列克谢-尼古拉耶夫。静止过程的光谱表示法就是基于此（第248页）。 如果可以的话，请指出本书中与光谱概念有关的其他地方。正是如此! 而你以耶稣会的方式行事，问道："你不同意科罗廖克的观点？"但科罗廖克与此毫无关系。这只是你的猜测，并试图躲在别人的权威背后。(西塞罗的演讲，用你自己的话来说) 科罗留克没有任何地方指出，频谱的概念只为静止过程而定义。科罗廖克在任何地方都没有说过非稳态过程不存在频谱的概念。 我鼓励你熟悉频谱分析 -- 你会学到许多你不知道的关于频谱的有趣东西。 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 12:31 #13483 Oleg avtomat:正是如此! 而你却表现得像耶稣会一样，问"你不同意科罗廖克的观点吗？"但这与科罗廖克没有关系。这只是你的猜测，并试图用权威来掩盖自己。 科罗廖克在任何地方都没有说过频谱的概念只为静止过程而定义。科罗廖克在任何地方都没有说过非平稳过程不存在频谱的概念。 我建议你熟悉一下光谱分析--你会学到许多目前不熟悉的光谱的有趣的东西。让我试着用简单的语言来解释。只有当ACF取决于一个变量而不是像一般情况下取决于两个变量时，才能定义一个频谱。这只适用于广义的静止过程（事实上，这也是他们定义的一部分）。 然而，对于无线电业余爱好者来说，ACF总是只取决于一个变量，因为他们没有区分ACF的概念和它的样本版本。也就是说，正如我之前写的那样，他们混合了随机过程和其实现的概念。也许在他们的领域这并不重要，但对价格来说，这样做是错误的。 [删除] 2019.02.19 12:45 #13484 阿列克谢-尼古拉耶夫。让我试着用简单的语言来解释。只有当ACF取决于一个变量，而不是像一般情况下的两个变量时，才能定义一个频谱。这只适用于广义的静止过程（事实上，这也是他们定义的一部分）。 然而，对于无线电业余爱好者来说，ACF总是只取决于一个变量，因为他们没有区分ACF的概念和它的样本版本。也就是说，正如我之前写的那样，他们混合了随机过程和其实现的概念。这在他们的领域可能并不关键，但对价格来说，这样做是错误的。重复一下: 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 交易中的机器学习：理论与实践》（《交易和超越》）。 Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53 你为什么这么纠结于理论......可能是因为你的知识仅限于此。 我看得出，你对以下概念并不熟悉。 1）广义的光谱。 2）瞬时光谱。 3）非稳态过程的光谱结构。 你不知道非平稳过程是如何分析的。你甚至不知道如何接近它。 在互联网上查找，彻底阅读。不要再胡言乱语了。 对第1、2、3页感兴趣，你会明白你的错误是什么。 Alexander_K 2019.02.19 13:23 #13485 阿列克谢-尼古拉耶夫。阿列克谢，你需要把情况带到荒谬的地步--开设和运行一个 "理论 "主题。只是 "理论"，仅此而已。这将是一个杰作。 如果你想练习--做Warlock和我要求做的事：取一个移动的时间段，做一个乘法--在这个时间段内tick（或second）增量的概率密度 如何表现，计算kurtosis和不对称性。 你会学到很多东西，这将是一个真正的案例。 mytarmailS 2019.02.19 15:40 #13486 Oleg avtomat:我再说一遍。 对第1页、第2页、第3页感兴趣 -- 你会明白你的错误是什么。他不会明白... 不要浪费你的精力 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 16:54 #13487 Oleg avtomat:我再说一遍。 对所列的第1页、第2页、第3页感兴趣 -- 你会发现你的错误在哪里。准稳态、片状稳态和类似的想法本身可能是有用的，但与频谱分析相关，它们只会是有害的。 [删除] 2019.02.19 17:46 #13488 阿列克谢-尼古拉耶夫。准稳态、片状稳态等概念本身可能是有用的，但与光谱分析相关，它们只会是有害的。??? 有害的？对谁有害？或对什么有害？对你有害？还是对光谱分析有害？还是对科学有害？还是对人类有害？ 显然，尽管如此，对你有害，而且只对你有害，因为你很困惑。 [删除] 2019.02.19 17:48 #13489 mytarmailS:他不会明白... 不要浪费你的精力显然，他是这样的... [删除] 2019.02.19 19:49 #13490 阿列克谢-尼古拉耶夫。 . 这里有一个简单但非常有用的问题，你能处理吗？ 1...134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是一个关于静止过程的相关函数的光谱表示的定理。
它没有对提出的问题给出答案。
深入了解所问问题的本质。并再次尝试回答他们。
静止过程的光谱表示法（第248页）就是基于此。
如果可以的话，请指出本书中与光谱概念有关的其他地方。
正是如此!
而你以耶稣会的方式行事，问道："你不同意科罗廖克的观点？"但科罗廖克与此毫无关系。这只是你的猜测，并试图躲在别人的权威背后。(西塞罗的演讲，用你自己的话来说)
科罗留克没有任何地方指出，频谱的概念只为静止过程而定义。
科罗廖克在任何地方都没有说过非稳态过程不存在频谱的概念。
我鼓励你熟悉频谱分析 -- 你会学到许多你不知道的关于频谱的有趣东西。
让我试着用简单的语言来解释。只有当ACF取决于一个变量而不是像一般情况下取决于两个变量时，才能定义一个频谱。这只适用于广义的静止过程（事实上，这也是他们定义的一部分）。
然而，对于无线电业余爱好者来说，ACF总是只取决于一个变量，因为他们没有区分ACF的概念和它的样本版本。也就是说，正如我之前写的那样，他们混合了随机过程和其实现的概念。也许在他们的领域这并不重要，但对价格来说，这样做是错误的。
重复一下:
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
交易中的机器学习：理论与实践》（《交易和超越》）。
Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53
你为什么这么纠结于理论......可能是因为你的知识仅限于此。
我看得出，你对以下概念并不熟悉。
1）广义的光谱。
2）瞬时光谱。
3）非稳态过程的光谱结构。
你不知道非平稳过程是如何分析的。你甚至不知道如何接近它。
在互联网上查找，彻底阅读。不要再胡言乱语了。
对第1、2、3页感兴趣，你会明白你的错误是什么。
阿列克谢，你需要把情况带到荒谬的地步--开设和运行一个 "理论 "主题。只是 "理论"，仅此而已。这将是一个杰作。
如果你想练习--做Warlock和我要求做的事：取一个移动的时间段，做一个乘法--在这个时间段内tick（或second）增量的概率密度 如何表现，计算kurtosis和不对称性。
你会学到很多东西，这将是一个真正的案例。
准稳态、片状稳态和类似的想法本身可能是有用的，但与频谱分析相关，它们只会是有害的。
准稳态、片状稳态等概念本身可能是有用的，但与光谱分析相关，它们只会是有害的。
???
有害的？对谁有害？或对什么有害？对你有害？还是对光谱分析有害？还是对科学有害？还是对人类有害？
显然，尽管如此，对你有害，而且只对你有害，因为你很困惑。
这里有一个简单但非常有用的问题，你能处理吗？