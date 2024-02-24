交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1349

Oleg avtomat:

这是一个关于静止过程的相关函数的光谱表示的定理。

它没有对提出的问题给出答案。

深入了解所问问题的本质。并再次尝试回答他们。

静止过程的光谱表示法（第248页）就是基于此。

如果可以的话，请指出本书中与光谱概念有关的其他地方。

阿列克谢-尼古拉耶夫

正是如此!

而你以耶稣会的方式行事，问道："你不同意科罗廖克的观点？"但科罗廖克与此毫无关系。这只是你的猜测，并试图躲在别人的权威背后。(西塞罗的演讲，用你自己的话来说)

科罗留克没有任何地方指出，频谱的概念只为静止过程而定义

科罗廖克在任何地方都没有说过非稳态过程不存在频谱的概念。

我鼓励你熟悉频谱分析 -- 你会学到许多你不知道的关于频谱的有趣东西。

 
Oleg avtomat:

让我试着用简单的语言来解释。只有当ACF取决于一个变量而不是像一般情况下取决于两个变量时，才能定义一个频谱。这只适用于广义的静止过程（事实上，这也是他们定义的一部分）。

然而，对于无线电业余爱好者来说，ACF总是只取决于一个变量，因为他们没有区分ACF的概念和它的样本版本。也就是说，正如我之前写的那样，他们混合了随机过程和其实现的概念。也许在他们的领域这并不重要，但对价格来说，这样做是错误的。

阿列克谢-尼古拉耶夫

重复一下:

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

交易中的机器学习：理论与实践》（《交易和超越》）。

Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53

你为什么这么纠结于理论......可能是因为你的知识仅限于此。

我看得出，你对以下概念并不熟悉。

1）广义的光谱。

2）瞬时光谱。

3）非稳态过程的光谱结构。

你不知道非平稳过程是如何分析的。你甚至不知道如何接近它。

在互联网上查找，彻底阅读。不要再胡言乱语了。


对第1、2、3页感兴趣，你会明白你的错误是什么。

 
阿列克谢-尼古拉耶夫


阿列克谢，你需要把情况带到荒谬的地步--开设和运行一个 "理论 "主题。只是 "理论"，仅此而已。这将是一个杰作。

如果你想练习--做Warlock和我要求做的事：取一个移动的时间段，做一个乘法--在这个时间段内tick（或second）增量的概率密度 如何表现，计算kurtosis和不对称性。

你会学到很多东西，这将是一个真正的案例。

 
Oleg avtomat:

他不会明白...

不要浪费你的精力

 
Oleg avtomat:

准稳态、片状稳态和类似的想法本身可能是有用的，但与频谱分析相关，它们只会是有害的。

阿列克谢-尼古拉耶夫

准稳态、片状稳态等概念本身可能是有用的，但与光谱分析相关，它们只会是有害的。

???

有害的？对谁有害？或对什么有害？对你有害？还是对光谱分析有害？还是对科学有害？还是对人类有害？

显然，尽管如此，对你有害，而且只对你有害，因为你很困惑。

mytarmailS:

他不会明白...

不要浪费你的精力

显然，他是这样的...

阿列克谢-尼古拉耶夫


这里有一个简单但非常有用的问题，你能处理吗？

