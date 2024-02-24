交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1356 1...134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2019.02.22 12:57 #13551 在EURRUB和SBRF上试了一下我的一组预测器，欧盟倒是有点不爽。 培训。 审定。 测试。 另一方面，Sber总体上令人满意--有很多可供选择的地方。 培训。 审定。 测试。 事件间隔2014-2019年测试为2018年-分钟。 当然，交易不多，可能大部分的预测因素都可以被抛开，但在我看来，仍然是一个有趣的结果。 我应该补充的是，EURRUB的错误平衡看起来相当不错--显然，利润并不能弥补损失--该货币对过于紧张... [删除] 2019.02.22 13:10 #13552 尤里-阿索连科。奥列格，别闹了。同志太聪明了，一个星期以来，他一直想表达这样的观点：在爸爸从楼梯上摔下来之前，我们不能对他在这个问题上的言论光谱说什么，因为它们不存在。是的，它是无用的。 [删除] 2019.02.22 13:31 #13553 Aleksey Nikolayev 2019.02.22 13:41 #13554 尤里-阿索连科。奥列格，别闹了。同志太聪明了，一个星期以来，他一直想向我们说明，在爸爸从楼梯上摔下来之前，我们不能对他在这个问题上的言论谱系说什么，因为它们不存在。无线电业余爱好者在计算时，甚至是在撒娇时，都避免思考。据统计，从楼梯上摔下来往往是死亡的原因，这使得摔下来的人所做的陈述本身就无法预测。 [删除] 2019.02.22 13:46 #13555 阿列克谢-尼古拉耶夫。无线电业余爱好者在计算时，甚至是在撒娇时，都避免思考。据统计，从楼梯上摔下来往往是死亡的原因，这使得摔下来的人的话语的存在是不可预知的。这位无线电业余爱好者一生都在危险的放射性行业工作，他看守着弹头，因此他的演讲中充满了生动的超现实主义。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.22 13:47 #13556 马克西姆-德米特里耶夫斯基。顺便说一下，马克西姆，我对不同的情况（对策略有意义）为斯做了一个样本平衡，确实在测试和验证样本上的学习得到了改善--在验证样本上的准确性提高了大约5-7%，但根据初步数据，在测试样本上的结果在货币方面略有恶化。我认为这种方法对于静止的模型非常正确，但在市场模型变化的情况下，它可能不太正确，但这还不是最终的选择--我将侧写几千个模型，可能会做出最终决定。 Aleksey Nikolayev 2019.02.22 13:51 #13557 马克西姆-德米特里耶夫斯基。一个无线电业余爱好者一生都在危险的放射性生产中工作，看守弹头，因此他的演讲中具有生动的超现实主义色彩这让你怀疑核平价的有效性) [删除] 2019.02.22 13:54 #13558 阿列克谢-维亚兹米 金。顺便说一下，马克西姆，我对不同的情况（对策略有意义）为斯做了一个样本平衡，确实在测试和验证样本上的学习得到了改善--在验证样本上的准确性提高了大约5-7%，但根据初步数据，在测试样本上的结果在货币方面略有恶化。我认为这种方法对于静止模型非常正确，但在市场模型变化的情况下，可能不太正确，但到目前为止，这还不是最终选择--我将做几千个模型，然后我们可以做出最终决定。接下来我们需要考虑如何平衡其他一切。如果你没有一个很好的平衡，这个模型将不会学到任何东西，此外，通过其有效性来评估的catbust。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.22 14:04 #13559 马克西姆-德米特里耶夫斯基。那么你就必须考虑如何平衡其他一切。在任何情况下，如果托盘和验证不平衡，那么模型就没有经过任何训练，特别是catbust，它根据验证来评估一切。通过验证来停止，这意味着如果进一步的采样更像是验证而不是训练，我们就不会学到不会再发生的东西。另一件事是，在改进验证读数和训练本身之间经常有中间的垃圾树--我们需要把它们剔除掉。 这里的主要问题是，过去是否很快就会重复，现在如何变化，以何种速度或跳跃式发展--这些问题的答案将提供很多关于如何最好地建立一个样本的信息。 主要问题是缺乏数据，我只有不到10个字符串来训练和验证。 Yuriy Asaulenko 2019.02.22 14:08 #13560 阿列克谢-维亚兹米 金。嗯，主要问题是缺乏数据，我只有不到10个字符串来训练和验证。这是非常少的，特别是如果你不知道你在寻找什么。即使你知道，你也不知道外面有什么。 当然，一般的话语，但你必须寻找到处都有的东西，而且总是有规律地重复。否则，你就不能教我。 1...134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在EURRUB和SBRF上试了一下我的一组预测器，欧盟倒是有点不爽。
培训。
审定。
测试。
另一方面，Sber总体上令人满意--有很多可供选择的地方。
培训。
审定。
测试。
事件间隔2014-2019年测试为2018年-分钟。
当然，交易不多，可能大部分的预测因素都可以被抛开，但在我看来，仍然是一个有趣的结果。
我应该补充的是，EURRUB的错误平衡看起来相当不错--显然，利润并不能弥补损失--该货币对过于紧张...
顺便说一下，马克西姆，我对不同的情况（对策略有意义）为斯做了一个样本平衡，确实在测试和验证样本上的学习得到了改善--在验证样本上的准确性提高了大约5-7%，但根据初步数据，在测试样本上的结果在货币方面略有恶化。我认为这种方法对于静止的模型非常正确，但在市场模型变化的情况下，它可能不太正确，但这还不是最终的选择--我将侧写几千个模型，可能会做出最终决定。
接下来我们需要考虑如何平衡其他一切。如果你没有一个很好的平衡，这个模型将不会学到任何东西，此外，通过其有效性来评估的catbust。
通过验证来停止，这意味着如果进一步的采样更像是验证而不是训练，我们就不会学到不会再发生的东西。另一件事是，在改进验证读数和训练本身之间经常有中间的垃圾树--我们需要把它们剔除掉。
这里的主要问题是，过去是否很快就会重复，现在如何变化，以何种速度或跳跃式发展--这些问题的答案将提供很多关于如何最好地建立一个样本的信息。
主要问题是缺乏数据，我只有不到10个字符串来训练和验证。
这是非常少的，特别是如果你不知道你在寻找什么。即使你知道，你也不知道外面有什么。
当然，一般的话语，但你必须寻找到处都有的东西，而且总是有规律地重复。否则，你就不能教我。