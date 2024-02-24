交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1343 1...133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350...3399 新评论 [删除] 2019.02.18 03:20 #13421 顺便说一句。 这个关于噪音发生器的NS结果进一步证实了 "在SB上赚钱 "的可能性，"在一毛钱上赚钱 "的可能性。虽然很多人脑子里没有这个想法。 好吧，这只是说到点子上了。 Доктор 2019.02.18 03:32 #13422 尤里-阿索连科。...让我们来看看你的模型...尤里，试着在SB上添加一些人工制品。 例如，像这样：https://smart-lab.ru/blog/186186.php Осознанность при построении систем smart-lab.ru Рассмотрим вот такой инструмент: Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по... sibirqk 2019.02.18 04:50 #13423 尤里-阿索连科。 这个任务是人为的，是在一个噪声发生器上完成的，因此这个噪声在理论上是可以预测的。提前数了几下试了一下。如果这不是什么秘密，那么人工系列是根据什么原则制作的？它只是一个混有噪音的大致正弦波，还是在某种程度上更复杂？ Женя 2019.02.18 12:57 #13424 Oleg avtomat:顺便说一句。 这个关于噪音发生器的NS结果进一步证实了 "在SB上赚钱 "的可能性，"在一毛钱上赚钱 "的可能性。虽然很多人脑子里没有这个想法。 在某种程度上，它是如此。嗯，这是荒谬的，就像物理学中的永动机一样，当然，这不是很明显的荒谬，我记得当我7岁的时候，我做了我的永动机版本，但在我祖父解释了守恒定律之后，我很容易理解，所有的尝试都是徒劳的，所以与交易SB的尝试，虽然对于初学者来说，这是可以原谅的，甚至建议通过工作）。 [删除] 2019.02.18 14:35 #13425 吉安尼。嗯，这是荒谬的，就像物理学中的永动机，那当然不是很明显的荒谬，我记得在7岁时我做了自己版本的永动机，但在我祖父解释了守恒定律后，我很容易理解，所有的尝试都是徒劳的，就像与尝试交易SB一样，虽然初学者可以原谅，甚至建议通过工作)马戏团走了，但小丑还在 [删除] 2019.02.18 15:20 #13426 聪明的人，要认真思考什么是噪音发生器。 Vitaly Muzichenko 2019.02.18 15:41 #13427 Oleg avtomat: 聪明的人，要认真思考什么是噪音发生器。 [删除] 2019.02.18 15:44 #13428 维塔利-穆齐琴科。你看到盖子上的那个单词组合。对你有好处。 Mihail Marchukajtes 2019.02.18 18:17 #13429 大家好。在许多方面，关于噪音发生器的最后一位评论者是正确的。取自无线电工程的频率市场振荡理论是一个绝对的失败。我大约在2006年结识了FATL SATL，当然它以缺乏结果的形式显示了它的不一致性。价格的高频波动是存在的，但它只是价格的一个结果。是的，此时此地有这样一个频率，这里也有这样一个频率。但它并没有说未来的频率会是多少。唯一真正好的成就是CSSA，据我所知，它已经学会了完成在SSA中重新绘制的移动平均线 提示，但在CSSA中没有重新绘制。采取这种手段的调查人员只是高估了它，并给予它过高的重视。好了，终于有人设法把它添加到他们的TS中。但总的来说，我对频率分析，特别是对噪声发生器持怀疑态度。在这里，你正试图以各种方式摆脱它，而有人正在增加它。疯子和所有 :-) Mihail Marchukajtes 2019.02.18 18:26 #13430 顺便说一下，有人看过《诡计多端》吗？让我想和他进行一场辩论.....是的，那是一个时间....我们不是我们!!!:-) 1...133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
顺便说一句。
这个关于噪音发生器的NS结果进一步证实了 "在SB上赚钱 "的可能性，"在一毛钱上赚钱 "的可能性。虽然很多人脑子里没有这个想法。
...让我们来看看你的模型...
尤里，试着在SB上添加一些人工制品。
这个任务是人为的，是在一个噪声发生器上完成的，因此这个噪声在理论上是可以预测的。提前数了几下试了一下。
如果这不是什么秘密，那么人工系列是根据什么原则制作的？它只是一个混有噪音的大致正弦波，还是在某种程度上更复杂？
在某种程度上，它是如此。
嗯，这是荒谬的，就像物理学中的永动机一样，当然，这不是很明显的荒谬，我记得当我7岁的时候，我做了我的永动机版本，但在我祖父解释了守恒定律之后，我很容易理解，所有的尝试都是徒劳的，所以与交易SB的尝试，虽然对于初学者来说，这是可以原谅的，甚至建议通过工作）。
嗯，这是荒谬的，就像物理学中的永动机，那当然不是很明显的荒谬，我记得在7岁时我做了自己版本的永动机，但在我祖父解释了守恒定律后，我很容易理解，所有的尝试都是徒劳的，就像与尝试交易SB一样，虽然初学者可以原谅，甚至建议通过工作)
聪明的人，要认真思考什么是噪音发生器。
