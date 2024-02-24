交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1351 1...134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358...3399 新评论 mytarmailS 2019.02.20 15:46 #13501 叶夫根尼-拉斯帕耶夫。仁科 在此基础上，该数据以0.001的增量收集。Yep.... 这是一个顶级专业人士的聚会 )))) ..... Renco假设数据中的每一个点都有一个固定的步骤 这意味着一个特定的重新谈判的分布将看起来像这样 Evgeny Raspaev 2019.02.20 15:51 #13502 mytarmailS: Mda.... 这是一个最高水平的专业人士的聚会，))))。.....Renco假设数据中的每一个点都有一个固定的步骤这意味着一个特定的重新谈判的分布将看起来像这样你很迷惑。高接点delta总是最大0.001条款等于高和低，取决于上升和下降。 规格不具体，但没有圣杯，不适合我，不适合你。而且任何人都可以把事情复杂化。 Alexander_K 2019.02.20 16:13 #13503 mytarmailS:这个数字是怎么来的？"，文件中共有6列，其中第一列是时间，所以不会被考虑在内，其余的列是2到6 我们在做所有列的分布时，..... 前5个分布是来自原始行，后5个（下面的）是来自行的分布。 那么，这些图画是从哪里来的呢？以E栏为例--价格CLOSE 1.0864 1.08525 1.0855 1.08481 1.08437 1.08368 1.08372 1.08467 1.08574 1.08642 ............ 增量分别等于。 -0.00115 0.00025 -0.00069 -0.00044 -0.00069 3.99E-05 0.00095 0.00107 0.00068 ....... 现在，这些增量的直方图是看起来很奇怪的地方。而且它不是Renko! 如果这是你第一次使用增量，请尝试预测下一个增量的 "+"或"-"符号，就像博士那样，谢谢。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.20 16:38 #13504 Alexander_K:先生们! 圣杯就像空气一样需要，所以我必须采取极端措施，但不能违反信息的保密性。 让我们这样说吧：我的PM里有某位X先生获得梦寐以求的圣杯所依据的数据（见附件档案）。 数据的格式是标准的：时间、OHLC、体积。 不寻常和独特的是数据的获取方式。例如，CLOSE的增量有以下分布密度。 我似乎无法掌握它...... 请不忙的人--看看你是否能用森林/神经网络从这些行中提取无限制的利润。 特别是那些从事退货工作的人--请。 需要一个简单的答案：圣杯在那里/圣杯不在那里。 谢谢你。这个破烂的故事是怎么回事？给一个正常的，没有任何遗漏的，然后也许会有意义的东西看...... Yuriy Asaulenko 2019.02.20 16:41 #13505 除了https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027，关于预测随机过程的帖子。 现在是一样的，我们用神经网络来预测真实市场数据上的LF过滤器的输出值。预测间隔 - 5分钟，1米TF。 所有数值都是以常规单位为尺度的NS数据，当然也可以重新计算成实际数值。 在5米的预测值<-(3-4)或>(3-4)，你可能已经在一个真正的TS中工作。它不会向相反的方向发展。 顺便说一句--预测在10米 回顾一下，如果预测时间=0，我们得到一条45度的直线。 Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2019.02.18www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... multiplicator 2019.02.20 16:44 #13506 Alexander_K:先生们! 圣杯就像空气一样需要，所以我必须采取极端措施，但不能违反信息的保密性。 让我们这样说吧：我的PM里有某位X先生获得梦寐以求的圣杯所依据的数据（见附件档案）。 数据的格式是标准的：时间、OHLC、体积。 不寻常和独特的是数据的获取方式。例如，CLOSE的增量有以下分布密度。 我似乎无法掌握它...... 请不忙的人--看看你是否能用森林/神经网络从这些行中提取无限制的利润。 特别是那些从事退货工作的人--请。 需要一个简单的答案：圣杯在那里/圣杯不在那里。 谢谢你。 你知道如何从这样的发行中赚钱吗？ Alexander_K 2019.02.20 16:46 #13507 阿列克谢-维亚兹米 金。什么样的故事会如此破烂不堪？给我一个正常的，没有缝隙的，那么也许就有东西可以看了......。我把他们寄给我的那个给了你。那人后来一直没有联系。这不是一个童话故事--请相信我。 我对这种并排的方式非常感兴趣--以前从未见过这种方式。 如果有什么结果--我们将一起研究其形成的算法。我只有关于它的粗略信息--显然，这个人并不真的想谈论它 :) ）。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.20 16:46 #13508 有谁愿意，为了实验，以样本的形式交换预测因素？也就是说，给我指定一个工具（可以是定制的更好--只是需要和他们打交道），我用我的预测器在上面做一个样本（最少TF分钟），并把结果转储到csv文件，你对我需要的符号做同样的处理。也许，如果我找到了有价值的预测者，我们可以相互交换算法，或者至少你我都知道有什么东西可以争取。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.20 16:49 #13509 Alexander_K:我给了他们寄来的那个。这个人一直没有再联系。这不是一个童话故事--请相信我。 我对隔壁的这个非常感兴趣 - 我以前从未见过这些。 如果有什么结果--我们将一起研究其形成的算法。我只有关于它的零星数据--显然这个人并不真的想谈论它 :) ）。让我们假设这些是决策点。然后我们需要确定它是什么样的工具，并恢复生成预测器的历史，因为他显然有一个历史，而不仅仅是具有不可理解的离散性的原始数字。 会有一个历史，我们可以通过把这些点叠加在图上来思考这些点是什么。 Alexander_K 2019.02.20 16:51 #13510 乘法器。 你知道如何通过这样的分配来赚钱吗？如果我知道，我就不会在这里寻求帮助了。 总的来说，这份文件是如何进入我手中的，故事很模糊。我不明白发信人的动机和目标。但如果不进行调查，将是非常愚蠢的。IMHO。 1...134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
仁科在此基础上，该数据以0.001的增量收集。
这是一个顶级专业人士的聚会 ))))
Renco假设数据中的每一个点都有一个固定的步骤
这意味着一个特定的重新谈判的分布将看起来像这样
你很迷惑。高接点delta总是最大0.001条款等于高和低，取决于上升和下降。规格不具体，但没有圣杯，不适合我，不适合你。而且任何人都可以把事情复杂化。
这个数字是怎么来的？"，文件中共有6列，其中第一列是时间，所以不会被考虑在内，其余的列是2到6
我们在做所有列的分布时，.....
前5个分布是来自原始行，后5个（下面的）是来自行的分布。
那么，这些图画是从哪里来的呢？
以E栏为例--价格CLOSE
............
增量分别等于。
.......
现在，这些增量的直方图是看起来很奇怪的地方。而且它不是Renko!
如果这是你第一次使用增量，请尝试预测下一个增量的 "+"或"-"符号，就像博士那样，谢谢。
先生们!
圣杯就像空气一样需要，所以我必须采取极端措施，但不能违反信息的保密性。
让我们这样说吧：我的PM里有某位X先生获得梦寐以求的圣杯所依据的数据（见附件档案）。
数据的格式是标准的：时间、OHLC、体积。
不寻常和独特的是数据的获取方式。例如，CLOSE的增量有以下分布密度。
我似乎无法掌握它......
请不忙的人--看看你是否能用森林/神经网络从这些行中提取无限制的利润。
特别是那些从事退货工作的人--请。
需要一个简单的答案：圣杯在那里/圣杯不在那里。
谢谢你。
这个破烂的故事是怎么回事？给一个正常的，没有任何遗漏的，然后也许会有意义的东西看......
除了https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027，关于预测随机过程的帖子。
现在是一样的，我们用神经网络来预测真实市场数据上的LF过滤器的输出值。预测间隔 - 5分钟，1米TF。
所有数值都是以常规单位为尺度的NS数据，当然也可以重新计算成实际数值。
在5米的预测值<-(3-4)或>(3-4)，你可能已经在一个真正的TS中工作。它不会向相反的方向发展。
顺便说一句--预测在10米
回顾一下，如果预测时间=0，我们得到一条45度的直线。
什么样的故事会如此破烂不堪？给我一个正常的，没有缝隙的，那么也许就有东西可以看了......。
我把他们寄给我的那个给了你。那人后来一直没有联系。这不是一个童话故事--请相信我。
我对这种并排的方式非常感兴趣--以前从未见过这种方式。
如果有什么结果--我们将一起研究其形成的算法。我只有关于它的粗略信息--显然，这个人并不真的想谈论它 :) ）。
让我们假设这些是决策点。然后我们需要确定它是什么样的工具，并恢复生成预测器的历史，因为他显然有一个历史，而不仅仅是具有不可理解的离散性的原始数字。会有一个历史，我们可以通过把这些点叠加在图上来思考这些点是什么。
你知道如何通过这样的分配来赚钱吗？
如果我知道，我就不会在这里寻求帮助了。
总的来说，这份文件是如何进入我手中的，故事很模糊。我不明白发信人的动机和目标。但如果不进行调查，将是非常愚蠢的。IMHO。