交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Yuriy Asaulenko 2019.02.21 20:28 #13541

elibrarius。

第二张照片真的很好!算法中的哪些变化使之成为可能？

改变了过滤参数以计算目标。导致扩散的高频成分被消除了。回顾一下，我不是在预测价格，只是在转移其可能分布的中心。

Aleksei Kuznetsov 2019.02.21 20:58 #13542

尤里-阿索连科。改变了过滤器的参数来计算目标。导致扩散的 高频成分被消除了。回顾一下，我不是在预测价格，只是预测其可能分布的中心。尤里-阿索连科。

已经好多了）。从预测>2和<-2之间的某处开始，如果我在5分钟内关闭，几乎不可能出现亏损的交易。

如果你消除了高频成分，你将不得不等待半个小时而不是5分钟。而在半小时内，第一幅图中发生了什么。因此，你可以抓住SL。但如果止损点很大，那么它可能会起作用。另一方面，一个大的止损点，将覆盖几个小的止损点。

Yuriy Asaulenko 2019.02.21 21:16 #13543

埃利布留斯。如果你切断了高频元件，你将不得不等待，不是5分钟，而是至少半小时。而在半小时后，第一张照片中发生的事情将会发生。所以，你可以抓紧时间停下来。但如果止损点很大，可能会有效果。

你不必这样做）。明确NS培训的目标在任何情况下都是好事。交易的停止和退出也没有被取消，也没有人禁止在交易期间进行预测）。这甚至还没有被研究过，甚至不在计划之内。

对于半小时的预测是完全不现实的。在这些设置下，10-15分钟后，理论上一切都应该开始崩溃。而且我不做长期的。

PS 它确实在10分钟时开始散架。但我仍然可以活下去）。在现实中，只有~1/4的交易在区域图上是负数，为了澄清，有必要画一条回归线。

PS2 一般来说，高频部分不应允许价格走得太远，除非在特殊情况下。如果你想看看它通常会走多少，如果它走得更多，你应该使用止损。

[删除] 2019.02.21 22:34 #13544

阿列克谢-尼古拉耶夫。在任何不明确的情况下，都要数一数光谱!频谱是你的选择!(在非稳态的情况下，现在也可以使用该谱系)

你有没有试过计算 例如任何股票或外汇工具的光谱？

看看吧。这将是有用的。它将打开你的眼睛。也许，你会摆脱你的障眼法。

Yuriy Asaulenko 2019.02.21 23:30 #13545

Oleg avtomat:你是否尝试过实际 计算例如任何股票或外汇工具的光谱？

看看吧。这将是有用的。它将打开你的眼睛。也许那时你就会扔掉你的障眼法......。

萨罗和萨罗--为什么要尝试）。

Aleksey Nikolayev 2019.02.22 07:36 #13547

Oleg avtomat:你是否尝试过实际 计算例如任何股票或外汇工具的光谱？

看看吧。这将是有用的。它将打开你的眼睛。也许到那时你会扔掉你的障眼法......。

无线电业余爱好者对matstat的基础知识了解不深--计算一个数值的样本模拟，只有当它收敛到真实数值时才有意义（当样本量增长时）。例如，总是可以计算出Cauchy分布样本的算术平均值，但这并不意味着分布的期望值存在。

价格没有光谱，因为它们足够接近维纳过程。但从它们的任何特定图形（随机过程的实现），你总是可以计算出一些东西，称之为频谱。

Oleg avtomat 2019.02.22 08:54 #13548

阿列克谢-尼古拉耶夫。无线电业余爱好者不知道matstat的基本原理--计算一个数值的样本类似物只有在它收敛到真实数值时才有意义（当样本量增加时）。例如，总是可以计算出Cauchy分布样本的算术平均数，但这并不意味着该分布有一个平均数。

价格没有光谱，因为它们足够接近维纳过程。但从它们的任何特定图形（随机过程的实现）中，你总是可以计算出一些东西，称之为光谱。

总而言之，你没有实践。

没有实践的理论是死的。

Aleksey Nikolayev 2019.02.22 09:27 #13549

Oleg avtomat:基本上，你没有实践。

没有实践的理论是死的。

"没有实践的理论是死的，没有成果的，没有理论的实践是无用的，有害的。"

П.L. Chebyshev

Yuriy Asaulenko 2019.02.22 12:18 #13550

Oleg avtomat:基本上，你没有实践。

没有实践的理论是死的。

奥列格，别这样。同志太聪明了，一个星期以来一直想让我们知道，在爸爸从楼梯上摔下来之前，我们不能对他在这个问题上的发言谱系说什么，因为它们不存在。
第二张照片真的很好!算法中的哪些变化使之成为可能？
改变了过滤参数以计算目标。导致扩散的高频成分被消除了。回顾一下，我不是在预测价格，只是在转移其可能分布的中心。
已经好多了）。从预测>2和<-2之间的某处开始，如果我在5分钟内关闭，几乎不可能出现亏损的交易。
如果你消除了高频成分，你将不得不等待半个小时而不是5分钟。而在半小时内，第一幅图中发生了什么。因此，你可以抓住SL。但如果止损点很大，那么它可能会起作用。另一方面，一个大的止损点，将覆盖几个小的止损点。
你不必这样做）。明确NS培训的目标在任何情况下都是好事。交易的停止和退出也没有被取消，也没有人禁止在交易期间进行预测）。这甚至还没有被研究过，甚至不在计划之内。
对于半小时的预测是完全不现实的。在这些设置下，10-15分钟后，理论上一切都应该开始崩溃。而且我不做长期的。
PS 它确实在10分钟时开始散架。但我仍然可以活下去）。在现实中，只有~1/4的交易在区域图上是负数，为了澄清，有必要画一条回归线。
PS2 一般来说，高频部分不应允许价格走得太远，除非在特殊情况下。如果你想看看它通常会走多少，如果它走得更多，你应该使用止损。
在任何不明确的情况下，都要数一数光谱!频谱是你的选择!(在非稳态的情况下，现在也可以使用该谱系)
你有没有试过计算 例如任何股票或外汇工具的光谱？
看看吧。这将是有用的。它将打开你的眼睛。也许，你会摆脱你的障眼法。
无线电业余爱好者对matstat的基础知识了解不深--计算一个数值的样本模拟，只有当它收敛到真实数值时才有意义（当样本量增长时）。例如，总是可以计算出Cauchy分布样本的算术平均值，但这并不意味着分布的期望值存在。
价格没有光谱，因为它们足够接近维纳过程。但从它们的任何特定图形（随机过程的实现），你总是可以计算出一些东西，称之为频谱。
总而言之，你没有实践。
没有实践的理论是死的。
"没有实践的理论是死的，没有成果的，没有理论的实践是无用的，有害的。"
П.L. Chebyshev
奥列格，别这样。同志太聪明了，一个星期以来一直想让我们知道，在爸爸从楼梯上摔下来之前，我们不能对他在这个问题上的发言谱系说什么，因为它们不存在。