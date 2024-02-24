交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1353

尤里-阿索连科

一个市场BP被送入LPF输入。同样的BP被送入NS输入。是的，没错，该网络描述了LPF的操作，并对其在给定间隔内的输出进行了预测。

关于提升--不，我没有试过。

如果你不嫌麻烦，我可以试一试。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

如果你不介意的话，贴个样本，我可以试试。

我不明白，什么样品？英国石油公司本身？你可以做到这一点。但从BP的样本来看，它是随机的。

 
尤里-阿索连科

你不能把它写到一个文件里吗？你一定是在使用Python，在那里你可以将准备用于训练的分割样本卸载到一个文件中，对吗？

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

让我们再看一遍。

1.整个BP是55K OHLSV。随机从其中提取5-6千条长度为20（仅指关闭）的线。它将进入国家安全局的投入，用于培训。

2.根据条款1进行的采样通过一个LPF。现在我们得到一个长度为20+Tr的序列。其中Tp是预测时间。LPF输出的最后一个值是目标值。

3.给NS1和2的饲料 - 训练。

或者，也许我不明白什么（。

PS 试图保存数据。.mat或.spydata文件格式能不能用？导出到CSV的过程中，不知为何没有出现，应该寻找。

 
尤里-阿索连科

好吧，不用麻烦了。

我不知道如何阅读这些格式。

但是，我不太确定预测因素是什么......。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

这里没有预测器，按比例排列的一系列收盘值--[Close[i-0], Close[i-1], Close[i-2],...,Close[i-19]]--被直接输入到NS输入。

作为目标--VLF输出的一个值[i + Tp]，其中Tp是预测时间，单位为分钟。这种串联的总金额为5-6千。

ZZY 一般来说，在森林中看到的结果很有趣。如果你要做，我将在最近的将来做一个CSV。

好了，还有一个预测情节要完成。预测FNF（大约等于EMA(8)）5分钟。我展示了它，因为它很有可能与预报一起工作。

.

 
Alexander_K:

好吧，这位公民说了很多，而且含糊其辞...他的信息的主要目的是，没有什么可以帮助我：既没有埃朗，也没有巴切利耶，根本没有什么，除了他给出的这种排场。

在我的模型上没有任何效果--这就是我来到这里的原因，也许神经网络会看到一些东西。

在维基百科上搜索更多的姓氏--有很多。你知道的姓氏越多，你就会显得越聪明。有件事卡洛莫洛夫又忘了提。

 
尤里-阿索连科

如果你做采样，我就会做。的确，这不是一种分类，但仍然会很有趣。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

好的。但并不紧急。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

这里是档案。见附件。

Learn.csv - 输入。每行的第一个数字--历史约束力，应该删除。

Cell.scv - 目标。

这是我们对这些数据进行训练后应该得到的图表。

滤波器大约等于EMA(16)，预测 - 5分钟。

如果有必要，我将在以后进行测试。

附加的文件：
TS1.zip  961 kb
