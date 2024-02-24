交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1342

弗拉基米尔-佩雷文科

恭喜你。

终端： 增加了API，用于通过使用R应用程序从MetaTrader 5终端请求数据

我们准备了一个特别的软件包MetaTraderR。它包含用于R和MetaTrader 5终端之间互动的DLL，文档和辅助R文件。该软件包正在CRAN资源库中注册，并将 在最近的将来可供下载和安装

让我们等待续集的到来。

祝好运

或者甚至是哀悼，因为现在很容易将工作与大数据上的本地mql进行比较，并理解--这是个什么垃圾...)

阿列克谢-维亚兹米 金。

这里有另一种表示样本中模型行为的方法--这里是通过颜色来表示。

TP - 正确的分类 "1" - 绿色

FP - 错误分类 "1" - 红色

FN--错误分类 "0"（实际缺失 "1"）--蓝色

屏幕尺寸很大--通过点击观看更有意思。

而按下两个变体的GIF，为了清晰起见，将进行切换

可以看出，我的模型在市场上的浸润非常少，因为有很多蓝色的东西--我们需要研究不活跃的原因。也许我应该寻找其他停止学习的方法，而不仅仅是靠准确性。当然，我也会把完整性和准确性都设置到一定的限度，但不知什么原因，开发商没有提供这种教育停止的选项，这很可惜。

因取值超过范围 而跳过

发现任何有趣的预测因素吗？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

由于特征超过数值范围 而造成的遗漏

你有没有发现任何有趣的预测因素？

所以你认为这样的数值在历史上从未被发现过，这就是为什么模型在不活动时形成缺口，即样本不够完整，无法进行训练？

好吧，我的预测器都很有趣--它们是多年来形成的 :)什么工作更好，我还不知道，我目前正在编写一个脚本，希望能帮助我更好地理解它。

 
树木发出的声音是什么？

图中Y轴是叶子（二叉树）的编号，X轴是采样字符串（本例中是测试字符串）。图例中的颜色范围--数值取模，显示了叶子的反应。该模型使用7棵树，即每片叶子的一个值会到一行，总共7个，它们被加起来，然后应用logistic函数，例如0的总和将等于0.5。

你可以从图中得出结论，一些叶子在测试样本期没有被激活，即训练和测试样本中的情况没有被重复，你也可以注意到有大量的低反应的叶子（红色），这些叶子对结果没有明显的影响，表明更可能是噪音或逻辑上相似条件的不统一。

该模型在市场上的图表

精度平衡图

仅以模型为例，它包含少量的叶子（树）。

 

我试图在Python中训练一个神经网络。这个包是scikit-learn，NS本身是sklearn.neural_network.MLPRegressor。神经元超过100，隐藏层-7，输入-19，输出-1。任务是预测一个随机过程。

这个任务是人为的，是在噪声发生器上做的，所以这个噪声在理论上是可以预测的。试了一下，前面有几个数。

对5千个随机选择的点进行预测和实际比较的结果。

X是预测值，Y是实际值。它们都非常接近于45度的直线。也就是说，预测几乎是完美的（在人工样本上）。

学习速度非常快--24个历时。在时间上，大约10秒。

我必须说我非常惊讶。我非常努力地想隐藏数据。我很惊讶她找到了它。一般来说，接近于神秘主义）。

结论。NS sklearn.neural_network.MLPRegressor是相当可用的。我还没有试过分类器。

已经在市场上做了一些尝试，到目前为止没有结果。没有搜索，说那里什么都没有，虽然这个任务与人工生成的任务是同一类的。

这不是同一类的任务。

市场不是一个噪音发生器。
 
