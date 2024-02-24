交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 671

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我在MT中也有证券交易所的工具，完全没有问题，我使用不同的系统进行测试），多货币系统最近才开始或多或少地进行合理的交易

我正在测试不同的系统，我最近才开始以一种或多或少合理的方式来处理它们。

交易所交易的工具也可从外汇交易商处获得。但外汇不是一个市场，而是对市场和交易的模仿。存在着利益冲突：交易商-经销商。庄家用他辛苦赚来的钱与你签订合同。他的收入是交易者的损失。

在市场上不存在这种冲突--经纪人并不关心你是赢是输。

至于MT作为一个交换终端--这是一个开放的问题。总之，经纪人（和交易者）不要急于去做。

尤里-阿索连科

许多人已经改成了俄罗斯人，美国和欧洲人自己有足够的终端。

我认为这不是那么容易达到的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我想有三个经纪人。）哪里有很多？并没有调换，而是与其他终端一起使用。我同意MT不是一个坏的外汇终端（我们拥有的最好的一个）。但对于交易所市场，我不会使用它。而这并不是因为速度问题--在这里，MT一点也不差。证券交易所的功能显然是缺乏的。

一些外国工具已经在俄罗斯交易所进行交易。而对于货币和贵金属，有一个完全等同于我们在外汇上的东西。然而，对于货币，有较少的货币对。

顺便说一下，没有必要打通CME，那里的佣金很高。

ZS2 终端的费用，我们有一些经纪公司采取。高达300P/月。(这最多是1次不吉利的交易)。

尤里-阿索连科

很多商人

我不明白你为什么要在期货市场上交易，但你需要检查盈利能力。

我对俄罗斯的黄牛没有任何问题。

 
在俄罗斯MT上没有替代的自动交易。快速是垃圾。我看了很多终端，包括付费和免费的。你知道他们的问题是什么吗？它们要么有严重的故障，要么没有适当的文件，要么无法扩展。一套标准的不必要的指标。因此，除了MT，没有别的选择，尽管它也有缺点。我几乎想写我自己的终端，只为自己准备。但如果你开始写，你可能会忘记交易。你知道MT的力量是什么吗？这是一个具有正向测试的测试仪。在视觉上测试该策略是非常困难的。这将花费大量的时间在演示上。只有测试者。所以要学习编程。的确，这对成功的交易来说是不够的。
烦人））看来2号系统也将不得不废止，最后一个系统将被留下。

我将对树木的数量进行更多的实验，然后我就会完成它。


 
格里戈里-乔宁
我不知道。我用我的测试器，在一个可视化的环境中（类似R的东西）进行测试。经过测试，你可以计算任何东西--任何统计数据、任何图表，甚至是三维的。

蜱虫，是，不是，至少1分钟。但其实不需要，即使是黄牛党的策略，几分钟也足够了。

尤里-阿索连科

尤里，谁做什么并不有趣）。

 
Maxim Dmitrievsky:

尤里，谁在做什么并不有趣......最好再抛出一些想法 :))

而无论如何，你要么不听，要么不听。）你可以在这里发布圣杯 的想法，而没有任何被盗的风险)。甚至没有人会注意--大家都在忙着处理）。

我必须说，我也在某种程度上对这个过程更感兴趣。好了，这是结果，现在呢--开启和关闭。呃。

到第六年结束时，在胡赳赳看来，他已经深入到了狩猎艺术的本质。因为不是猎物，而是概念本身已经成为他的主要事情。(с)
 
Yuriy Asaulenko:

而你仍然不听，或不听）。你可以在这里发布圣杯的想法，而没有任何被盗的风险)。甚至没有人会注意--大家都在忙着处理）。

我必须说，我也在某种程度上对这个过程更感兴趣。好了，这是结果，现在呢--开启和关闭。呃。

到第六年结束时，胡赳赳认为自己已经深入了解了狩猎艺术的本质。因为不是猎物，而是概念本身已经成为他的主要事情。(с)

:)))))))))))))))))我在听。"这个人就是我!我就是这个人！"

但从本质上讲，是的。你可以把圣杯 算法布置得无影无踪，没有人会注意它。

