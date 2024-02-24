交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 671 1...664665666667668669670671672673674675676677678...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 10:56 #6701 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我在MT中也有证券交易所的工具，完全没有问题，我使用不同的系统进行测试），多货币系统最近才开始或多或少地进行合理的交易 我正在测试不同的系统，我最近才开始以一种或多或少合理的方式来处理它们。交易所交易的工具也可从外汇交易商处获得。但外汇不是一个市场，而是对市场和交易的模仿。存在着利益冲突：交易商-经销商。庄家用他辛苦赚来的钱与你签订合同。他的收入是交易者的损失。 在市场上不存在这种冲突--经纪人并不关心你是赢是输。 至于MT作为一个交换终端--这是一个开放的问题。总之，经纪人（和交易者）不要急于去做。 [删除] 2018.02.12 10:58 #6702 尤里-阿索连科。外汇交易商也有交换工具。但外汇不是一个市场，而是对市场和交易的模仿。存在着利益冲突：交易商-经销商。庄家用他辛苦赚来的钱与你签订合同。他的收入是交易者的损失。 在市场上不存在这种冲突--经纪人并不关心你是赢是输。 至于MT作为一个交换终端--这是一个开放的问题。在任何情况下，经纪人（和交易员）都不急于转换到它。许多人已经改成了俄罗斯人，美国和欧洲人自己有足够的终端。 我认为这不是那么容易达到的。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 11:05 #6703 马克西姆-德米特里耶夫斯基。很多人已经去了俄罗斯的， 美国的和欧洲的都有足够的自己的终端，每个人都有自己的 我不认为有那么容易进入。我想有三个经纪人。）哪里有很多？并没有调换，而是与其他终端一起使用。我同意MT不是一个坏的外汇终端（我们拥有的最好的一个）。但对于交易所市场，我不会使用它。而这并不是因为速度问题--在这里，MT一点也不差。证券交易所的功能显然是缺乏的。 一些外国工具已经在俄罗斯交易所进行交易。而对于货币和贵金属，有一个完全等同于我们在外汇上的东西。然而，对于货币，有较少的货币对。 顺便说一下，没有必要打通CME，那里的佣金很高。 ZS2 终端的费用，我们有一些经纪公司采取。高达300P/月。(这最多是1次不吉利的交易)。 [删除] 2018.02.12 11:22 #6704 尤里-阿索连科。我认为有三个经纪人。）哪里有很多？并没有调换，而是与其他终端一起使用。我同意MT不是一个坏的外汇终端（我们拥有的最好的一个）。但对于交易所市场，我不会使用它。而且这与速度无关--MT在这里也不差。证券交易所的功能显然是缺乏的。 一些外国工具已经在俄罗斯交易所进行交易。而对于货币和贵金属，有一个完全等同于我们在外汇上的东西。然而，对于货币，有较少的货币对。 顺便说一下，没有必要打通CME，那里的佣金很高。 ZS2 我们的经纪商也收取终端费用。高达300P/月。这是最多1个不太理想的交易）。很多商人 我不明白你为什么要在期货市场上交易，但你需要检查盈利能力。 我对俄罗斯的黄牛没有任何问题。 Grigoriy Chaunin 2018.02.12 11:43 #6705 在俄罗斯MT上没有替代的自动交易。快速是垃圾。我看了很多终端，包括付费和免费的。你知道他们的问题是什么吗？它们要么有严重的故障，要么没有适当的文件，要么无法扩展。一套标准的不必要的指标。因此，除了MT，没有别的选择，尽管它也有缺点。我几乎想写我自己的终端，只为自己准备。但如果你开始写，你可能会忘记交易。你知道MT的力量是什么吗？这是一个具有正向测试的测试仪。在视觉上测试该策略是非常困难的。这将花费大量的时间在演示上。只有测试者。所以要学习编程。的确，这对成功的交易来说是不够的。 [删除] 2018.02.12 13:17 #6706 烦人））看来2号系统也将不得不废止，最后一个系统将被留下。 我将对树木的数量进行更多的实验，然后我就会完成它。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 13:26 #6707 格里戈里-乔宁。 对于俄罗斯MT来说，算法交易是无可替代的。快速是垃圾。我已经检查了许多收费和免费的终端。但你知道他们的问题是什么吗？它们要么有严重的故障，要么没有适当的文件，要么无法扩展。一套标准的不必要的指标。因此，除了MT，没有别的选择，尽管它也有缺点。我几乎想写我自己的终端，只为自己准备。但如果你开始写，你可能会忘记交易。你知道MT的力量是什么吗？这是一个具有正向测试的测试仪。在视觉上测试该策略是非常困难的。这 将花费大量的时间在演示上。只有测试者。所以要学习编程。的确，这对成功的交易来说是不够的。我不知道。我用我的测试器，在一个可视化的环境中（类似R的东西）进行测试。经过测试，你可以计算任何东西--任何统计数据、任何图表，甚至是三维的。 蜱虫，是，不是，至少1分钟。但其实不需要，即使是黄牛党的策略，几分钟也足够了。 [删除] 2018.02.12 13:44 #6708 尤里-阿索连科。我不知道。我用我的测试器，在一个可视化的环境中（类似R的东西）进行测试。经过测试，你可以计算任何东西--任何统计数据、任何图表，甚至是三维的。 蜱虫，是，不是，至少1分钟。但我们并不真的需要它们；即使是黄牛党的策略，几分钟也足够了。尤里，谁做什么并不有趣）。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 14:14 #6709 Maxim Dmitrievsky: 尤里，谁在做什么并不有趣......最好再抛出一些想法 :))而无论如何，你要么不听，要么不听。）你可以在这里发布圣杯 的想法，而没有任何被盗的风险)。甚至没有人会注意--大家都在忙着处理）。我必须说，我也在某种程度上对这个过程更感兴趣。好了，这是结果，现在呢--开启和关闭。呃。 到第六年结束时，在胡赳赳看来，他已经深入到了狩猎艺术的本质。因为不是猎物，而是概念本身已经成为他的主要事情。(с) Alexander_K2 2018.02.12 14:28 #6710 Yuriy Asaulenko: 而你仍然不听，或不听）。你可以在这里发布圣杯的想法，而没有任何被盗的风险)。甚至没有人会注意--大家都在忙着处理）。我必须说，我也在某种程度上对这个过程更感兴趣。好了，这是结果，现在呢--开启和关闭。呃。 到第六年结束时，胡赳赳认为自己已经深入了解了狩猎艺术的本质。因为不是猎物，而是概念本身已经成为他的主要事情。(с):)))))))))))))))))我在听。"这个人就是我!我就是这个人！" 但从本质上讲，是的。你可以把圣杯 算法布置得无影无踪，没有人会注意它。 1...664665666667668669670671672673674675676677678...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在MT中也有证券交易所的工具，完全没有问题，我使用不同的系统进行测试），多货币系统最近才开始或多或少地进行合理的交易
我正在测试不同的系统，我最近才开始以一种或多或少合理的方式来处理它们。
交易所交易的工具也可从外汇交易商处获得。但外汇不是一个市场，而是对市场和交易的模仿。存在着利益冲突：交易商-经销商。庄家用他辛苦赚来的钱与你签订合同。他的收入是交易者的损失。
在市场上不存在这种冲突--经纪人并不关心你是赢是输。
至于MT作为一个交换终端--这是一个开放的问题。总之，经纪人（和交易者）不要急于去做。
至于MT作为一个交换终端--这是一个开放的问题。在任何情况下，经纪人（和交易员）都不急于转换到它。
许多人已经改成了俄罗斯人，美国和欧洲人自己有足够的终端。
我认为这不是那么容易达到的。
我想有三个经纪人。）哪里有很多？并没有调换，而是与其他终端一起使用。我同意MT不是一个坏的外汇终端（我们拥有的最好的一个）。但对于交易所市场，我不会使用它。而这并不是因为速度问题--在这里，MT一点也不差。证券交易所的功能显然是缺乏的。
一些外国工具已经在俄罗斯交易所进行交易。而对于货币和贵金属，有一个完全等同于我们在外汇上的东西。然而，对于货币，有较少的货币对。
顺便说一下，没有必要打通CME，那里的佣金很高。
ZS2 终端的费用，我们有一些经纪公司采取。高达300P/月。(这最多是1次不吉利的交易)。
我不明白你为什么要在期货市场上交易，但你需要检查盈利能力。
我对俄罗斯的黄牛没有任何问题。
烦人））看来2号系统也将不得不废止，最后一个系统将被留下。
我将对树木的数量进行更多的实验，然后我就会完成它。
对于俄罗斯MT来说，算法交易是无可替代的。快速是垃圾。我已经检查了许多收费和免费的终端。但你知道他们的问题是什么吗？它们要么有严重的故障，要么没有适当的文件，要么无法扩展。一套标准的不必要的指标。因此，除了MT，没有别的选择，尽管它也有缺点。我几乎想写我自己的终端，只为自己准备。但如果你开始写，你可能会忘记交易。你知道MT的力量是什么吗？这是一个具有正向测试的测试仪。在视觉上测试该策略是非常困难的。这 将花费大量的时间在演示上。只有测试者。所以要学习编程。的确，这对成功的交易来说是不够的。
我不知道。我用我的测试器，在一个可视化的环境中（类似R的东西）进行测试。经过测试，你可以计算任何东西--任何统计数据、任何图表，甚至是三维的。
蜱虫，是，不是，至少1分钟。但其实不需要，即使是黄牛党的策略，几分钟也足够了。
尤里，谁在做什么并不有趣......最好再抛出一些想法 :))
而无论如何，你要么不听，要么不听。）你可以在这里发布圣杯 的想法，而没有任何被盗的风险)。甚至没有人会注意--大家都在忙着处理）。
我必须说，我也在某种程度上对这个过程更感兴趣。好了，这是结果，现在呢--开启和关闭。呃。到第六年结束时，在胡赳赳看来，他已经深入到了狩猎艺术的本质。因为不是猎物，而是概念本身已经成为他的主要事情。(с)
:)))))))))))))))))我在听。"这个人就是我!我就是这个人！"
但从本质上讲，是的。你可以把圣杯 算法布置得无影无踪，没有人会注意它。