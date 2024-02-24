交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1155

mytarmailS:

Windows还是linux？

Windows 7 64x

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我不确定，但我认为你下载的是linux软件包


 
mytarmailS:

我不确定，但我认为你下载了一个linux软件包。


这是你下的命令

我试着在解压后压缩它，但没有成功（也没有错误信息）。我在哪里可以得到正确的风的文件？

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我不知道问题出在哪里。

在stackowerflow上提出你的问题，或写信给Yandex的***。

 
mytarmailS:

谢谢你的努力帮助。

请告诉我们你应用这套方案的结果。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我没有使用它，重要的是预测因素，而不是模型，模型的表现可能比另一个好0.5%-3%，而指标决定一切。

 
mytarmailS:

我没有应用它，重要的是预测器的标志，而不是模型，模型可以比另一个好0.5%-3%，而标志决定一切

好吧，我不会这么说，不同的方法会产生不同的结果，例如在我的数据上，一些神经元的工作，其他的不工作，但树的工作，例如Kohonen地图 和其他一些群集...

 
顺便问一下，有没有人知道一个好的NS或其他方法来处理传统的矩阵图像，比如像素？我有一个数字形式的从1到20的矩阵值，也就是说，矩阵上的点标记为20，但20。
 
mytarmailS:

为了获得静止性，有必要对回报的初始BP进行钝化预处理，对异常值进行平滑处理等。

根据Kolmogorov的观点，在滑动窗口中只有 收益和收益的累积总和可以被预测，因为它们的期望值=0。但不是价格本身和其他东西。

而价格和回返者的关系如何？对--价格是所有回报的一个组成部分。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。
顺便问一下，谁知道好的NS或另一种用于条件性矩阵图像的方法，如像素？我有一个数字形式的从1到20的矩阵值，即在矩阵上标记了20但20的点。

谷歌一下，有很多东西都在同一个R-ka中

亚历山大_K2

是的，是的，我们已经听过100次了......100年前也尝试过，但因为是垃圾而被扔掉了。

