Windows还是linux？
我不确定，但我认为你下载的是linux软件包
这是你下的命令。
我试着在解压后压缩它，但没有成功（也没有错误信息）。我在哪里可以得到正确的风的文件？
我试着在解压后压缩它，但没有成功（也没有错误信息）。那么我在哪里可以下载正确的Windows文件？
在stackowerflow上提出你的问题，或写信给Yandex的***。
在stackowerflow上提出问题或写信给这些来自Yandex的***。
请告诉我们你应用这套方案的结果。
你能告诉我们你使用这个软件包的结果吗？
我没有使用它，重要的是预测因素，而不是模型，模型的表现可能比另一个好0.5%-3%，而指标决定一切。
好吧，我不会这么说，不同的方法会产生不同的结果，例如在我的数据上，一些神经元的工作，其他的不工作，但树的工作，例如Kohonen地图 和其他一些群集...
为了获得静止性，有必要对回报的初始BP进行钝化预处理，对异常值进行平滑处理等。
根据Kolmogorov的观点，在滑动窗口中只有 收益和收益的累积总和可以被预测，因为它们的期望值=0。但不是价格本身和其他东西。
而价格和回返者的关系如何？对--价格是所有回报的一个组成部分。
顺便问一下，谁知道好的NS或另一种用于条件性矩阵图像的方法，如像素？我有一个数字形式的从1到20的矩阵值，即在矩阵上标记了20但20的点。
谷歌一下，有很多东西都在同一个R-ka中
是的，是的，我们已经听过100次了......100年前也尝试过，但因为是垃圾而被扔掉了。