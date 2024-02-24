交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1148 1...114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155...3399 新评论 [删除] 2018.11.06 19:35 #11471 FxTrader562:不，不知何故，你只是有IMPLEMENT，一些与利润和损失有关的奖励功能......然后关闭，试图改善自然本身的代理人，以获得最大的利润:) 但如何做到这一点是个大问题:))) 我尝试了我自己的方式，我向你展示了什么:))也许我们需要另一个概率分布的样本，与当前的市场情况（分布）有关，我不知道 :) Aleksey Vyazmikin 2018.11.07 23:14 #11472 他去哪了？Dr. Trader ? Violetta Novak 2018.11.07 23:32 #11473 阿列克谢-维亚兹米 金。 他去了哪里？Dr. Trader ?自夏天以来，他早已离开了(( Aleksey Vyazmikin 2018.11.07 23:46 #11474 Novaja:他很久以前在夏天就消失了（）。最后一次与他交谈是在7月31日，之后就再也没有见到他了...... mytarmailS 2018.11.09 18:47 #11475 马克西姆卡你好！听着，我已经做了一些关于中枢点的预测，到目前为止只有B+的预测，但明天也会有一些关于B+的预测... 停顿只是为了视觉化，它们不是CP的。 预测器已经在自己的工作中发挥了作用。我有一个建议，如果我把数据以开盘|高位|低位|收盘|成交量|预测1|预测2|预测3的格式发送给你，会怎么样？..... 你从OHLC数据中生成你的预测器，用于过滤和训练网络或其他什么，也许你会想出一些有用的东西。 你怎么看？ [删除] 2018.11.09 19:24 #11476 mytarmailS:马克西姆卡你好！听着，我已经做了一些关于中枢点的预测，暂时只在B+上，但明天他们也会在B+上... 停顿只是为了可视化，它不是一个ct。 预测器已经在自己的工作中发挥着作用。我有一个建议，如果我把数据以开盘|高位|低位|收盘|成交量|预测1|预测2|预测3的格式发送给你，会怎么样？..... 你从OHLC数据中生成你的预测器，用于过滤和训练网络或其他什么，也许你会想出一些有用的东西。 你怎么说？嘿，我没有时间做任何事情......有这么多东西要学。 [删除] 2018.11.09 19:25 #11477 萨顿，巴特罗托。RL第二版，不再是草案，而是最终版本 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view 书中的例子 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction mytarmailS 2018.11.09 19:30 #11478 马克西姆-德米特里耶夫斯基。嗨，我没有时间做任何事...有很多研究要做。好吧，我用另一种方法......我自己来做，我生成预测器并把它们放在一个文件里。 我只接受你的训练和你的目标，好吗？ [删除] 2018.11.09 19:49 #11479 mytarmailS:好吧，另一个方法......我自己来做，我生成预测器并把它打包成一个文件。 你只需要做训练和你的目标，好吗？我有在线培训，我要用这些文件做什么呢？ 你应该从一开始就把所有的东西都放在mt5里，这样就不会有什么意外了。 Alexander_K 2018.11.09 19:57 #11480 科尔敦、多克、阿法、阿列申卡之子等人在哪里？米沙老师毕竟在哪里呢！？ 最美丽的树枝被冻结在无生物体内......发生了什么事？ 1...114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，不知何故，你只是有IMPLEMENT，一些与利润和损失有关的奖励功能......然后关闭，试图改善自然本身的代理人，以获得最大的利润:)
但如何做到这一点是个大问题:)))
我尝试了我自己的方式，我向你展示了什么:))
也许我们需要另一个概率分布的样本，与当前的市场情况（分布）有关，我不知道 :)
他去了哪里？
自夏天以来，他早已离开了((
他很久以前在夏天就消失了（）。
最后一次与他交谈是在7月31日，之后就再也没有见到他了......
马克西姆卡你好！听着，我已经做了一些关于中枢点的预测，到目前为止只有B+的预测，但明天也会有一些关于B+的预测...
停顿只是为了视觉化，它们不是CP的。
预测器已经在自己的工作中发挥了作用。我有一个建议，如果我把数据以开盘|高位|低位|收盘|成交量|预测1|预测2|预测3的格式发送给你，会怎么样？.....
你从OHLC数据中生成你的预测器，用于过滤和训练网络或其他什么，也许你会想出一些有用的东西。
你怎么看？
嘿，我没有时间做任何事情......有这么多东西要学。
萨顿，巴特罗托。RL第二版，不再是草案，而是最终版本 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
书中的例子 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
好吧，我用另一种方法......我自己来做，我生成预测器并把它们放在一个文件里。
我只接受你的训练和你的目标，好吗？
我有在线培训，我要用这些文件做什么呢？
你应该从一开始就把所有的东西都放在mt5里，这样就不会有什么意外了。
科尔敦、多克、阿法、阿列申卡之子等人在哪里？米沙老师毕竟在哪里呢！？
最美丽的树枝被冻结在无生物体内......发生了什么事？