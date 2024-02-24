交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1148

FxTrader562:

不，不知何故，你只是有IMPLEMENT，一些与利润和损失有关的奖励功能......然后关闭，试图改善自然本身的代理人，以获得最大的利润:)

但如何做到这一点是个大问题:)))

我尝试了我自己的方式，我向你展示了什么:))


也许我们需要另一个概率分布的样本，与当前的市场情况（分布）有关，我不知道 :)

 
他去哪了？
Dr. Trader ?
 
阿列克谢-维亚兹米 金。
他去了哪里？
Dr. Trader ?

Novaja:

最后一次与他交谈是在7月31日，之后就再也没有见到他了......

 

马克西姆卡你好！听着，我已经做了一些关于中枢点的预测，到目前为止只有B+的预测，但明天也会有一些关于B+的预测...


停顿只是为了视觉化，它们不是CP的。




预测器已经在自己的工作中发挥了作用。我有一个建议，如果我把数据以开盘|高位|低位|收盘|成交量|预测1|预测2|预测3的格式发送给你，会怎么样？.....

你从OHLC数据中生成你的预测器，用于过滤和训练网络或其他什么，也许你会想出一些有用的东西。

你怎么看？

mytarmailS:

嘿，我没有时间做任何事情......有这么多东西要学。

萨顿，巴特罗托。RL第二版，不再是草案，而是最终版本 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view

书中的例子 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好吧，我用另一种方法......我自己来做，我生成预测器并把它们放在一个文件里。

我只接受你的训练和你的目标，好吗？

mytarmailS:

我有在线培训，我要用这些文件做什么呢？

你应该从一开始就把所有的东西都放在mt5里，这样就不会有什么意外了。

 

科尔敦、多克、阿法、阿列申卡之子等人在哪里？米沙老师毕竟在哪里呢！？

最美丽的树枝被冻结在无生物体内......发生了什么事？

