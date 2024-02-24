交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1153

mytarmailS:

devtools安装了吗？

是的，如果没有它，就会出现不同的错误。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

妈的，我不知道（（我刚刚又试了一次，都安装好了。我也有R-3.5.0。

 
mytarmailS:

我可以单独下载该文件，但如何安装？

 
mytarmailS:

我不太清楚为什么...有一些 "未来选择 "算法可以解决从噪音中分离出有用预测因子的问题

我不是在谈这个问题，问题是如何在系统中实现异质性预测，有不同的预测器，有噪音，预测一些奇特的统计数据等，但可以是有用的，例如你的 "反转"））。

PS "未来选择 "的算法也不是那么简单，对于非线性分类/回归，一是在模型数据上玩现成的库，二是写一个库，用真实的数据做实验。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我可以单独下载该文件，但如何安装？

如果p-studio


 
圣杯

我只说我的想法和我试图挖掘的方向：我认为首先应该解决分形问题，或者教（算法-MO TS）在日线图 和1分钟图上 都看到 "头部和肩部"，（算法-MO TS）理解它是同一个。

然后，数据中的异质性将消失，静止性将出现，最重要的是原始BP中没有的重复性，这对加入MO没有用处。

========

或者与那些在时间上不突变、不改变其结构、静止不动的属性一起工作。

 

嗯，是的，先生们...嗯，嗯...1153页的蛊惑人心的内容！。哦，我的天啊！我读了一个月的书（主要是对角线），我唯一注意到的是在https://www.mql5.com/ru/articles/1165，这是一个建设性的论点。

这整个讨论让我想起了https://www.mql5.com/ru/forum/4956

"Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5.
"Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5.
  • 2011.10.18
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5.
 
凯沙-鲁托夫

我注意到唯一的地方是在https://www.mql5.com/ru/articles/1165

)))))))

 
凯沙-鲁托夫

作为目标的ZZ - 脸谱网

但是，是的，它是建设性的。

 
mytarmailS:

分裂性 "通过矢量预测来解决，即通过预测不同时间尺度的增量，例如向前10分钟、1小时、6小时、1天、1周的预测。

头部和肩部 "是一种价格模式，每个自动交易商都写了一个Pettern关联器，以确保市场看不到这些模式，没有任何统计学证据表明 "模式 "可以预测任何事情，它们像云中的 "动物 "一样 "可见"，这是偏执狂。

