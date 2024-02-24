交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1153 1...114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.11.15 12:02 #11521 mytarmailS:devtools安装了吗？是的，如果没有它，就会出现不同的错误。 mytarmailS 2018.11.15 12:19 #11522 阿列克谢-维亚兹米 金。是的，没有它就会出现不同的错误。妈的，我不知道（（我刚刚又试了一次，都安装好了。我也有R-3.5.0。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.15 13:33 #11523 mytarmailS:妈的，我不知道（（我刚刚又试了一次，都安装好了。我也有R-3.5.0。我可以单独下载该文件，但如何安装？ Грааль 2018.11.15 13:37 #11524 mytarmailS:我不太清楚为什么...有一些 "未来选择 "算法可以解决从噪音中分离出有用预测因子的问题我不是在谈这个问题，问题是如何在系统中实现异质性预测，有不同的预测器，有噪音，预测一些奇特的统计数据等，但可以是有用的，例如你的 "反转"））。 PS "未来选择 "的算法也不是那么简单，对于非线性分类/回归，一是在模型数据上玩现成的库，二是写一个库，用真实的数据做实验。 mytarmailS 2018.11.15 14:06 #11525 阿列克谢-维亚兹米 金。我可以单独下载该文件，但如何安装？如果p-studio mytarmailS 2018.11.15 14:18 #11526 圣杯。我不是在说这个，问题而是如何在系统中实现异质性预测，有不同的预测，嘈杂的，预测一些奇特的统计数据等，但可以是有用的，例如你的 "反转"））。 PS与算法 "未来选择 "也不是那么简单，对于非线性分类/回归，一是在模型数据上玩现成的库，二是写一个库，用真实的数据做实验。我只说我的想法和我试图挖掘的方向：我认为首先应该解决分形问题，或者教（算法-MO TS）在日线图 和1分钟图上 都看到 "头部和肩部"，（算法-MO TS）理解它是同一个。 然后，数据中的异质性将消失，静止性将出现，最重要的是原始BP中没有的重复性，这对加入MO没有用处。======== 或者与那些在时间上不突变、不改变其结构、静止不动的属性一起工作。 Кеша Рутов 2018.11.15 16:40 #11527 嗯，是的，先生们...嗯，嗯...1153页的蛊惑人心的内容！。哦，我的天啊！我读了一个月的书（主要是对角线），我唯一注意到的是在https://www.mql5.com/ru/articles/1165，这是一个建设性的论点。 这整个讨论让我想起了https://www.mql5.com/ru/forum/4956 "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. 2011.10.18www.mql5.com Общее обсуждение: "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. mytarmailS 2018.11.15 16:43 #11528 凯沙-鲁托夫。我注意到唯一的地方是在https://www.mql5.com/ru/articles/1165。))))))) Грааль 2018.11.15 18:28 #11529 凯沙-鲁托夫。嗯，是的，先生们...嗯，嗯...1153页的蛊惑人心的内容！。哦，我的天啊！整整一个月的阅读（主要是对角线），我唯一注意到的地方是建设性的，在https://www.mql5.com/ru/articles/1165作为目标的ZZ - 脸谱网 但是，是的，它是建设性的。 Грааль 2018.11.15 18:37 #11530 mytarmailS:我认为，首先应该解决分形问题，也就是说，大致上要教（算法-MO-TS）在日线图 和分钟图上都能看到 "头和肩"，并使（算法-MO-TS）明白它是一个整体。 然后，数据中的异质性将消失，静止性将出现，最重要的是原始BP中没有的重复性，这对加入MO没有用处。======== 或者与那些在时间上不突变、不改变其结构、静止不动的属性一起工作。分裂性 "通过矢量预测来解决，即通过预测不同时间尺度的增量，例如向前10分钟、1小时、6小时、1天、1周的预测。 头部和肩部 "是一种价格模式，每个自动交易商都写了一个Pettern关联器，以确保市场看不到这些模式，没有任何统计学证据表明 "模式 "可以预测任何事情，它们像云中的 "动物 "一样 "可见"，这是偏执狂。 1...114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
devtools安装了吗？
是的，如果没有它，就会出现不同的错误。
妈的，我不知道（（我刚刚又试了一次，都安装好了。我也有R-3.5.0。
我可以单独下载该文件，但如何安装？
我不太清楚为什么...有一些 "未来选择 "算法可以解决从噪音中分离出有用预测因子的问题
我不是在谈这个问题，问题是如何在系统中实现异质性预测，有不同的预测器，有噪音，预测一些奇特的统计数据等，但可以是有用的，例如你的 "反转"））。
PS "未来选择 "的算法也不是那么简单，对于非线性分类/回归，一是在模型数据上玩现成的库，二是写一个库，用真实的数据做实验。
我只说我的想法和我试图挖掘的方向：我认为首先应该解决分形问题，或者教（算法-MO TS）在日线图 和1分钟图上 都看到 "头部和肩部"，（算法-MO TS）理解它是同一个。
然后，数据中的异质性将消失，静止性将出现，最重要的是原始BP中没有的重复性，这对加入MO没有用处。
或者与那些在时间上不突变、不改变其结构、静止不动的属性一起工作。
嗯，是的，先生们...嗯，嗯...1153页的蛊惑人心的内容！。哦，我的天啊！我读了一个月的书（主要是对角线），我唯一注意到的是在https://www.mql5.com/ru/articles/1165，这是一个建设性的论点。
我注意到唯一的地方是在https://www.mql5.com/ru/articles/1165。
但是，是的，它是建设性的。
分裂性 "通过矢量预测来解决，即通过预测不同时间尺度的增量，例如向前10分钟、1小时、6小时、1天、1周的预测。
头部和肩部 "是一种价格模式，每个自动交易商都写了一个Pettern关联器，以确保市场看不到这些模式，没有任何统计学证据表明 "模式 "可以预测任何事情，它们像云中的 "动物 "一样 "可见"，这是偏执狂。