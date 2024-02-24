交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1159 1...115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166...3399 新评论 [删除] 2018.11.20 16:24 #11581 我昨天晚上闲来无事写的一些废话 :) 一个NS是试图识别具有最高响应的周期，第二个是将它们推断到未来（就像周期比价格本身更容易预测）。 我把它转过来了，这太有趣了......如果在与零的交叉点上，或者从预期的拥有者到开 Aleksey Vyazmikin 2018.11.20 18:15 #11582 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我昨天晚上闲来无事写的一些废话 :) 一个NS是试图识别具有最高响应的周期，第二个是将它们推断到未来（就像周期比价格本身更容易预测）。 我把它变得如此有趣......如果在交叉口有零或从预期的拥有到打开你是一个多么好的发明家啊! 也许网络的这种联合工作的结果可以变成一个预测器，并给其他网络/树吃下去？ Igor Makanu 2018.11.20 18:32 #11583 Maxim Dmitrievsky: 我昨天晚上闲来无事写的一些废话 :)一个NS是试图识别具有最高响应的周期，第二个是将它们推断到未来（就像周期比价格本身更容易预测）。太有趣了......如果在一个十字路口，有0个或从假设的拥有到打开我想在图书馆的讨论中提出：RL GMDH：基于专家顾问的EA是好的，但我认为，首先我们需要将EA看到的东西可视化，即我们需要一个指标，而不是一个EA，但现在我看到，你已经想到了一切))))。 好吧，如果你有一个指标，现在你应该根据它写一个EA，并在可视化模式下花时间观察 SZZY：我不久前在kodobase看到一个指标，看起来和你的完全一样，但右边没有红线。 [删除] 2018.11.20 18:33 #11584 阿列克谢-维亚兹米 金。你是一个多么好的发明家啊! 也许这些网络一起工作的结果可以变成一个预测器，并给其他网络/树吃。重新绘制的未来相当强烈，但总的来说，这个橙色的球去收缩（大的），而小的周期预测上升和下降很好，在一段时间后（以前的截图是买入，为了兴趣）。 现在再次预测，将有一个小的红色周期上升，即增长一些小的 我不知道，用机器人描述它要困难得多，但我可以用眼睛看到它。 [删除] 2018.11.20 18:51 #11585 我把测试棒放在那里，看它是否转过来:)一般来说，主要信号是零线交叉。 可能对赌博有好处 Maxim Kuznetsov 2018.11.20 19:05 #11586 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我把测试棒放在那里，看它是否转过来:)一般来说，主要信号是零线交叉。 可能对赌博有好处 在较低的一个你可以验证（与中间的偏差越大，结果越准确），小于某个极限你就不相信。 而在上层（如果图表是正确的，也就是说，它在未来不会不由自主地转移），然后通过回归平均值进入，也就是说，在0以上转为向下 - 卖出，在0以下和向上 - 买入。 PS/（如果不是这样也行），但有些事情告诉我，人们可以（可能有人已经）以不同的方式来看待这些图表：-)不知怎的，凭着直觉，我看到了4-5条自相关及其估值 [删除] 2018.11.20 19:09 #11587 Maxim Kuznetsov:在较低的一个你可以验证（与中间的偏差越大，结果越准确），小于某个界限的根本不可信。 而通过上层（如果图表是正确的，即不是不由自主地转移到未来），然后通过回归均线进入，即在0以上向下反转卖出，在0以下和向上买入。 PS/（如果不是这样也行），但有些事情告诉我，人们可以（可能有人已经）以不同的方式来看待这些图表：-)只是在飞行中，我看到了4-5条的自相关和它的估计结果 自回归:)没有移位。对平均值不起作用--定期取出。在0线交叉处的信号是可以的，但它当然会重画最后一个柱子。如果你能以某种方式用你的眼睛确定即将发生的事情......那么我不认为对机器人如此）只是好玩。s.s. 周期没有被预测，推断器被重新绘制。即使在这样的周期上，它也不起作用，更不用说试图为它定价了。 [删除] 2018.11.21 06:07 #11588 而今天我看了一下--大便预测还可以，今天它自己给出了一个买入信号，预测会有更多的增长。好了，我不说废话了：）但AR/Arim的修改可能很有趣--这是为那些无事可做的人准备的。 ilvic 2018.11.21 07:33 #11589 谁能告诉我们是否有机器学习的算法？ 我需要减少交易的数量。 我找不到什么好东西。 [删除] 2018.11.21 08:04 #11590 他说是时候给自己一点荣誉了。 我将尝试自己做一个推断器，一个更好的推断器。 1...115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我昨天晚上闲来无事写的一些废话 :)
一个NS是试图识别具有最高响应的周期，第二个是将它们推断到未来（就像周期比价格本身更容易预测）。
我把它转过来了，这太有趣了......如果在与零的交叉点上，或者从预期的拥有者到开
我昨天晚上闲来无事写的一些废话 :)
一个NS是试图识别具有最高响应的周期，第二个是将它们推断到未来（就像周期比价格本身更容易预测）。
我把它变得如此有趣......如果在交叉口有零或从预期的拥有到打开
你是一个多么好的发明家啊!
也许网络的这种联合工作的结果可以变成一个预测器，并给其他网络/树吃下去？
我昨天晚上闲来无事写的一些废话 :)
一个NS是试图识别具有最高响应的周期，第二个是将它们推断到未来（就像周期比价格本身更容易预测）。
太有趣了......如果在一个十字路口，有0个或从假设的拥有到打开
我想在图书馆的讨论中提出：RL GMDH：基于专家顾问的EA是好的，但我认为，首先我们需要将EA看到的东西可视化，即我们需要一个指标，而不是一个EA，但现在我看到，你已经想到了一切))))。
好吧，如果你有一个指标，现在你应该根据它写一个EA，并在可视化模式下花时间观察
SZZY：我不久前在kodobase看到一个指标，看起来和你的完全一样，但右边没有红线。
你是一个多么好的发明家啊!
也许这些网络一起工作的结果可以变成一个预测器，并给其他网络/树吃。
重新绘制的未来相当强烈，但总的来说，这个橙色的球去收缩（大的），而小的周期预测上升和下降很好，在一段时间后（以前的截图是买入，为了兴趣）。
现在再次预测，将有一个小的红色周期上升，即增长一些小的
我不知道，用机器人描述它要困难得多，但我可以用眼睛看到它。
我把测试棒放在那里，看它是否转过来:)一般来说，主要信号是零线交叉。
可能对赌博有好处
我把测试棒放在那里，看它是否转过来:)一般来说，主要信号是零线交叉。
可能对赌博有好处
在较低的一个你可以验证（与中间的偏差越大，结果越准确），小于某个极限你就不相信。
而在上层（如果图表是正确的，也就是说，它在未来不会不由自主地转移），然后通过回归平均值进入，也就是说，在0以上转为向下 - 卖出，在0以下和向上 - 买入。
PS/（如果不是这样也行），但有些事情告诉我，人们可以（可能有人已经）以不同的方式来看待这些图表：-)不知怎的，凭着直觉，我看到了4-5条自相关及其估值
在较低的一个你可以验证（与中间的偏差越大，结果越准确），小于某个界限的根本不可信。
而通过上层（如果图表是正确的，即不是不由自主地转移到未来），然后通过回归均线进入，即在0以上向下反转卖出，在0以下和向上买入。
PS/（如果不是这样也行），但有些事情告诉我，人们可以（可能有人已经）以不同的方式来看待这些图表：-)只是在飞行中，我看到了4-5条的自相关和它的估计结果
自回归:)没有移位。对平均值不起作用--定期取出。在0线交叉处的信号是可以的，但它当然会重画最后一个柱子。如果你能以某种方式用你的眼睛确定即将发生的事情......那么我不认为对机器人如此）只是好玩。
s.s. 周期没有被预测，推断器被重新绘制。即使在这样的周期上，它也不起作用，更不用说试图为它定价了。
而今天我看了一下--大便预测还可以，今天它自己给出了一个买入信号，预测会有更多的增长。好了，我不说废话了：）但AR/Arim的修改可能很有趣--这是为那些无事可做的人准备的。
谁能告诉我们是否有机器学习的算法？
我需要减少交易的数量。
我找不到什么好东西。
他说是时候给自己一点荣誉了。
我将尝试自己做一个推断器，一个更好的推断器。