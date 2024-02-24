交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1162 1...115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169...3399 新评论 Philipp Negreshniy 2018.11.24 12:23 #11611 mytarmailS: 我告诉过你，对于那些不在坦克里的人。 所以给我们油轮贴一张12月份的预测图，这样的价格，不是说我们没有看到，而是真的 mytarmailS 2018.11.24 12:55 #11612 菲利普-内格雷什尼（Philipp Negreshniy）。如果你没有看到预报，你可能要给他们一个真正的标记。那么，做出这样的预测有什么意义呢？ 要等一个月后再检查吗？如果我可以将数据分为跟踪和测试，并一次性检查，我为什么要这样做？ 总的来说，我的信息的本质不是关于预测，而是关于反转的本质。 就我个人而言，这个特征对我来说似乎非常有趣，我决定分享它... 如果你想做一个预测，你可以这样做，逆转应该发生在其中一个箭头上（根据想法）。 Philipp Negreshniy 2018.11.24 13:26 #11613 mytarmailS:那么，做出这样的预测有什么意义呢？ 要等一个月后再检查吗？如果我可以将数据分为跟踪和测试，并一次性检查，我为什么要这样做？ 总的来说，我的信息的本质不是关于预测，而是关于反转的本质。 就我个人而言，这个特征对我来说似乎非常有趣，我决定分享它... 如果你想在这里做一个预测，你可以使用这个，反转应该发生在其中一个箭头上。 它看起来像一个四点钟的欧元美元，如果是这样的话，预测在下周末的某个时候会上升，谢谢，我们会看到... mytarmailS 2018.11.24 13:34 #11614 菲利普-内格雷什尼（Philipp Negreshniy）。 这看起来像一个四点钟的欧元美元，如果是这样的话，预测在下周末的某个时候会上涨，谢谢，我们会看到...这是一个5分钟的欧元兑美元8K点预测和8K预测。 Philipp Negreshniy 2018.11.24 13:56 #11615 mytarmailS:这是一个5分钟的欧洲货币8K点预测和8K预测。 即使是10万，也要写出预测的要点--价格将如何变化，何时变化：) Mihail Marchukajtes 2018.11.24 13:59 #11616 大家好。谁想在我的数据上尝试他们的TS？让我们再试一次。规定培训的最低记录数。我记得数字是从1000或更少开始叫的？ Philipp Negreshniy 2018.11.24 14:06 #11617 Mihail Marchukajtes: 大家好。谁想在我的数据上尝试他们的TS？让我们再试一次。规定培训的最低记录数。我记得从1000或更少的数字称为？ TS是一种交易策略，如何尝试它--在这个数据上进行交易？ Mihail Marchukajtes 2018.11.24 14:36 #11618 菲利普-内格雷什尼（Philipp Negreshniy）。 TS是一种交易策略，如何尝试它--在这个数据上进行交易？的确，尤其是我们到目前为止只设法保存了200个条目，这对许多人来说将是特别小的。所以没有任何意义...让我们继续前进... mytarmailS 2018.11.24 15:26 #11619 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你的网路Max怎么样了？分享它，它很有趣 Igor Makanu 2018.11.24 15:57 #11620 mytarmailS:你有没有试过这个？ 我们取其中一个主要成分，即第二或第三成分，如果它有明显的周期性，我们就不取第一成分，因为它通常有一个纯粹的趋势。我没有试过，我在Matlab中做了所有的事情，因为我有很多现成的材料，但是我的Matlab的许可证消失了，我今天才让它恢复工作......但我想我不会在这个问题上有任何进一步的发展。 问题在于周期性，它不存在也不会存在，任何方法--SSA，或傅里叶，或MLP神经网络--都意味着在输入数据上发现的周期性将在未来继续存在，唉，价格序列没有这种东西，如果有可能找到周期性，那么我重复一百次，来自MT供应的标准指标将比任何现代Matlab））的效果更好。） 马克西姆-德米特里耶夫斯基。哦...一篇关于如何分析约会的文章 对于那些有可能开窍的人 :)正在考虑将该应用转化为市场，用一些简单的例子，如测量心率的手表，就像这里一样 https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98这不是100%的准确，但现实世界的数据从来都不是完美的，我们仍然可以通过正确的模型从嘈杂的数据中提取有用的知识！"。我晚上再看，如果是一篇关于如何转换输入数据（价格系列）以进行进一步分析的文章，那就是我在寻找的。 1...115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我告诉过你，对于那些不在坦克里的人。
所以给我们油轮贴一张12月份的预测图，这样的价格，不是说我们没有看到，而是真的
如果你没有看到预报，你可能要给他们一个真正的标记。
那么，做出这样的预测有什么意义呢？ 要等一个月后再检查吗？如果我可以将数据分为跟踪和测试，并一次性检查，我为什么要这样做？
总的来说，我的信息的本质不是关于预测，而是关于反转的本质。 就我个人而言，这个特征对我来说似乎非常有趣，我决定分享它...
如果你想做一个预测，你可以这样做，逆转应该发生在其中一个箭头上（根据想法）。
这看起来像一个四点钟的欧元美元，如果是这样的话，预测在下周末的某个时候会上涨，谢谢，我们会看到...
这是一个5分钟的欧元兑美元8K点预测和8K预测。
大家好。谁想在我的数据上尝试他们的TS？让我们再试一次。规定培训的最低记录数。我记得从1000或更少的数字称为？
TS是一种交易策略，如何尝试它--在这个数据上进行交易？
的确，尤其是我们到目前为止只设法保存了200个条目，这对许多人来说将是特别小的。所以没有任何意义...让我们继续前进...
你的网路Max怎么样了？分享它，它很有趣
你有没有试过这个？
我们取其中一个主要成分，即第二或第三成分，如果它有明显的周期性，我们就不取第一成分，因为它通常有一个纯粹的趋势。
我没有试过，我在Matlab中做了所有的事情，因为我有很多现成的材料，但是我的Matlab的许可证消失了，我今天才让它恢复工作......但我想我不会在这个问题上有任何进一步的发展。
问题在于周期性，它不存在也不会存在，任何方法--SSA，或傅里叶，或MLP神经网络--都意味着在输入数据上发现的周期性将在未来继续存在，唉，价格序列没有这种东西，如果有可能找到周期性，那么我重复一百次，来自MT供应的标准指标将比任何现代Matlab））的效果更好。）
哦...一篇关于如何分析约会的文章
对于那些有可能开窍的人 :)正在考虑将该应用转化为市场，用一些简单的例子，如测量心率的手表，就像这里一样
https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98这不是100%的准确，但现实世界的数据从来都不是完美的，我们仍然可以通过正确的模型从嘈杂的数据中提取有用的知识！"。
我晚上再看，如果是一篇关于如何转换输入数据（价格系列）以进行进一步分析的文章，那就是我在寻找的。