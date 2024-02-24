交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1162

mytarmailS:

我告诉过你，对于那些不在坦克里的人。

所以给我们油轮贴一张12月份的预测图，这样的价格，不是说我们没有看到，而是真的

 
菲利普-内格雷什尼（Philipp Negreshniy）。

如果你没有看到预报，你可能要给他们一个真正的标记。

那么，做出这样的预测有什么意义呢？ 要等一个月后再检查吗？如果我可以将数据分为跟踪和测试，并一次性检查，我为什么要这样做？

总的来说，我的信息的本质不是关于预测，而是关于反转的本质。 就我个人而言，这个特征对我来说似乎非常有趣，我决定分享它...


如果你想做一个预测，你可以这样做，逆转应该发生在其中一个箭头上（根据想法）。

 
mytarmailS:

它看起来像一个四点钟的欧元美元，如果是这样的话，预测在下周末的某个时候会上升，谢谢，我们会看到...
 
菲利普-内格雷什尼（Philipp Negreshniy）。
这是一个5分钟的欧元兑美元8K点预测和8K预测。

 
mytarmailS:

即使是10万，也要写出预测的要点--价格将如何变化，何时变化：)
 
大家好。谁想在我的数据上尝试他们的TS？让我们再试一次。规定培训的最低记录数。我记得数字是从1000或更少开始叫的？
 
Mihail Marchukajtes:
TS是一种交易策略，如何尝试它--在这个数据上进行交易？
 
菲利普-内格雷什尼（Philipp Negreshniy）。
的确，尤其是我们到目前为止只设法保存了200个条目，这对许多人来说将是特别小的。所以没有任何意义...让我们继续前进...

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你的网路Max怎么样了？分享它，它很有趣

 
mytarmailS:

你有没有试过这个？

我们取其中一个主要成分，即第二或第三成分，如果它有明显的周期性，我们就不取第一成分，因为它通常有一个纯粹的趋势。

我没有试过，我在Matlab中做了所有的事情，因为我有很多现成的材料，但是我的Matlab的许可证消失了，我今天才让它恢复工作......但我想我不会在这个问题上有任何进一步的发展。

问题在于周期性，它不存在也不会存在，任何方法--SSA，或傅里叶，或MLP神经网络--都意味着在输入数据上发现的周期性将在未来继续存在，唉，价格序列没有这种东西，如果有可能找到周期性，那么我重复一百次，来自MT供应的标准指标将比任何现代Matlab））的效果更好。）


马克西姆-德米特里耶夫斯基

哦...一篇关于如何分析约会的文章

对于那些有可能开窍的人 :)正在考虑将该应用转化为市场，用一些简单的例子，如测量心率的手表，就像这里一样

https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98

这不是100%的准确，但现实世界的数据从来都不是完美的，我们仍然可以通过正确的模型从嘈杂的数据中提取有用的知识！"。

我晚上再看，如果是一篇关于如何转换输入数据（价格系列）以进行进一步分析的文章，那就是我在寻找的。

