马克西姆-德米特里耶夫斯基

然而，前锋在受训者后面有什么区别呢？如果样本不重叠。它们只是一些点的集合，没有任何联系（由于预测器的滞后性，也许联系的深度很小）。

你可以问他:)@fxsaber 或如何在这里发出邀请。

通过@发出的邀请没有用。我不明白这到底是怎么回事。感觉帖子已经被删除了。

让我们把这个夜晚献给你的天才 :)

我得到的信息是，他写道，你不能像你的截图那样，在托盘后面做一个向前的传球......但后来我们认为这是不合理的。

 
唉，在这个主题中，有人采取了这种写帖子的方式，每个人都接受了这种方式......写道，read-ster-....愚蠢，但我们都是这样做的 ))))

 
  1. 我拿了一块科蒂尔，在上面做了一些小的优化。
  2. 然后我又拿了一个与前一块不相交的东西，在上面用p1进行了更好的穿越。
  3. 那么，恰好区间p2在p1之前。在任何情况下，它的定义都是OOS。
说实话，我并不想张贴TS...说明中说，任何人都可以重复这个结果。因此，没有什么能阻止你不在之前而是在之后做一个OOS。在其他符号上以同样的设置运行它，看看优化 SB价格的结果
 
也许上次谈话有点离题，我和自己的大便在一起）)

以下是这个过程。

退货流程

有可能用这样的过程来工作吗？


PS决定添加。

统计特征和分布。

平均值 -0,009291
标准偏差 0,006621116269177
摩达 -0,63
中位数 -0,02
第一个四分位数 -0,48
第三四分之一 0,46
分散性 0,438391806499655
标准偏差 0,662111626917739
斜度 124,153537683068
斜度 -3,44981839625978
范围 31,54
最低限度 -20,5
最大 11,04
总数 -92,91
数量 10000
知道为什么。

))))))你对大多数牛市和熊市的看法是正确的，还有那些只在lern上优化错误，然后还显示他们的小...我的意思是，作为一个论据，向后退。我祝愿你实现你所说的 "有利可图的交易"。你是否有一个PAMM的机会？或者从租车展厅里拿出来的 "成功交易 "课程？

再一次，回溯测试被显示为一个论据，证明你关于专家顾问随机性的断言是错误的，因为即使是一个流着鼻涕的小学生也知道，不可能随机地解决一个问题，比如在测试器中专家顾问的盈利交易。

如果你想为你的案件辩护，那么就不要空洞地扯皮，而要用实例提供你的证据。

而 "成功交易 "这件事似乎是让algotrader感到专业头疼的事。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

交易中的机器学习：理论与实践（交易和超越）。

2018.10.20 11:39

好吧，我个人与特定的人沟通，目前是为了自己的利益或娱乐，但不会大规模地教导潜在的竞争者，因此在自己之后擦拭，其他人也不知道或假设为什么。


而谁在竞争对手面前鼓起腮帮子，揉搓着自己的职位，不把事情搞砸，我很清楚：)
 
是一个实践者。


Aaaahhhhhhh)))))))没错，即使是一个流着鼻涕的小学生也能看出，即使在SB中，符合训练样本是最基本的，所以这根本就不是一个论点，而是一个白痴行为。

根本不需要对训练样本进行调整，通常情况下，样本被分为受训者、验证和测试。我们在训练中学习它，但在验证中优化错误，因为在他们的数据中优化错误是完全残酷的，它...除非是为了一些学术实验，然后都是在TEST上运行以获得结果。

我很震惊，...这甚至不是小学生，而是低能儿，在样本上优化某种混搭，并在上面显示 "结果 "作为论据，这是个耻辱。

这到底有什么意义呢？我甚至不谈样本量，这可能就是为什么我们的近似市场制造商不显示前进的那个......我能说什么呢))笑和罪恶

我希望你不是指我关于近市场的家伙????，因为我也在4周内进行训练，但我已经做了很长时间的机器人交易，你不能说我那么无知。我是一个实践者。

 

好吧，你没有一个有圣杯和减肥训练的网站，你也没有用曲线球来反驳，不，这不是关于你。

吁...那就好办了。今天我又想起了承诺的在格拉勒比查迪 道歉的视频。当我手中有一张无可争议的王牌时，我想我会让它...:-)

 
有毒


你又一次写了一个错误的声明--我首先展示的是前向测试，我不像某些人那样在我的帖子里捣鬼。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338

我也给了投资账户密码，这里是一个新的截图。


很奇怪，但利润继续上升，如果你没有什么可以解释的，那么你最好不要写，我收回我问的问题，让别人笑。

