交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1125 1...111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.10.20 14:54 #11241 :你的大脑有什么问题吗？这他妈的是什么 "前进"??????你已经适应了噪音（10天的时间），并在演示中运行这个随机。我不需要看到 "会发生什么"，我事先就知道。 对于两个学者：前进是最低的200个交易（只是作为阐述的提示），而正常的1000-3000个交易，如果SR>3，如果SR<3，那么需要更多的交易，在数据上，在训练时没有办法看不到，已经训练了一年的分钟，测试了2-3个月，或者更好的训练了3-5年，测试了一年，当然测试取自未来))))上帝啊，幼儿园、吉普赛熊和接近市场的人，去他们的...老兄，别这样，别管这哥们儿了。他训练了十天，根据该流派的规则，一个模特不能持续很长时间。问题是。他是否能够通过下一次优化重复这一结果呢::。 Mihail Marchukajtes 2018.10.20 14:55 #11242 Vizard_。你他妈的疯了）。你是我们该死的偶像、老师、导师......。...你是我们该死的偶像、大师、导师...！)OOO我看到重炮已经来了，我醉了....♪紧紧抓住我，你们七个人♪) Ivan Negreshniy 2018.10.20 14:56 #11243 的。你的大脑有什么问题吗？这他妈的是什么 "前进"??????你已经适应了噪音（10天的时间），并在演示中运行这个随机。我不需要看到 "会发生什么"，我事先就知道。 对于两个学者：前进是最低的200个交易（只是作为阐述的提示），而正常的1000-3000个交易，如果SR>3，如果SR>2，那么需要更多的交易，对数据，在训练时没有办法看不到，已经训练了一年上的分钟，测试了2-3个月，或者更好的训练了3-5年，测试了一年，当然测试取自未来))))天啊，幼儿园，吉普赛熊和近似市场的人，他妈的......。你需要信息的大脑，至少展示一些东西来支持你所描述的内容，否则，从以前的虚假帖子来看，它是闲置的垃圾......。 Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:02 #11244 Vizard_。在一个随机的。第二个，请不要要求添加，你会流口水的。 一些时间会对任何公羊起作用，好))))。 听着，你真的认为OOS在这个例子中是很酷的吗????我不这么认为......告诉我，在这些点上你要做什么？ Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:08 #11245 Vizard_。米沙，我不会做任何事情，))))。我唯一要做的是看一下市场，并与真实的贸易进行比较)。因此，这就是90%的用户在这种特殊的优化中可能会关闭机器人的问题。缩水率太高了。这时你就会想。是什么呢？ 只是平衡的滑坡或倒退。这只是......只是为初学者提供信息。真实交易中的问题是不同的....。 Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:30 #11246 听着，伙计们，我因为检查我的公文而有点震动，我所需要做的就是帮助解决这个问题的答案。 在java中，我有这样的表达 double[] pattern = min.get(i);, 其中min是数组列表，在这个例子中，整个字符串被传递给pattern。 我需要把这个字符串传给模式，但只从1到5个元素，从第5个到第10个传给另一个变量。任何想法???? Ivan Negreshniy 2018.10.20 15:35 #11247 Vizard_。米沙，我不会做任何事情，))))这是一个例子，说明如何在1个随机的情况下制作一个拨浪鼓，没有更多的))))。 为了使这个例子具有说服力，你需要一个独立的随机发生器，而你可以在你的内部发生器上创造任何奇迹:) Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:40 #11248 Vizard_。如果你想做一个适当的模型，你不必问这些问题。 并观察标记数据上的AOS，而不是用眼睛去猜测等值。 刚刚重复了一百次。蜡烛颜色的0.7是好的，你的是垃圾...... 我描述了mo的经典用法，我给了你p，你有一切，但是......。 你又错过了，周一就去上班了))))是的，嗯...你知道，我很高兴我在那里工作。这不是Gazprom，你知道。它是谷歌，只是在它自己的领域....。:-) Mihail Marchukajtes 2018.10.20 15:58 #11249 Vizard_。吐出来吧！你的工作地点和内容。让我们找点乐子...而用java帮助????就是这样.......就把它当成一条线吧。我不知道如何在一个列表中访问一个字符串元素。我已经凭直觉尝试了所有的方法，但我已经完蛋了。而你说把它放在那里...我说的不是工作，我说的是整个事情.... Yuriy Asaulenko 2018.10.20 16:10 #11250 这是个 好主意。你的大脑有什么问题吗？这他妈的是什么 "前进"??????你已经适应了噪音（10天的时间），并在演示中运行这个随机。我不需要看到 "会发生什么"，我事先就知道。 对于两个学者：前进是最低的200个交易（只是作为阐述的提示），而正常的1000-3000个交易，如果SR>3，如果SR<3，那么需要更多的交易，在数据上，在训练时没有办法看不到，已经训练了一年的分钟，测试了2-3个月，或者更好的训练了3-5年，测试了一年，当然测试取自未来))))天哪，幼儿园、吉普赛熊和近似市场的人，他妈的......是的，你是一个最大限度的主义者和受虐狂。好吧，200个交易还在那里，但1000-3000个已经是一个嘲弄了）。而为一些乐器训练3年是无稽之谈。2年 - 由于市场变化，这是一个系统的寿命。即使是我的系统--每天4到10次交易，2年内也会在死前做出大约2000次交易。 根据一年前的数据进行教学是在浪费时间。之前的6个月是我们训练和测试的全部时间。这总共是~600个交易。话虽如此，但没有理由认为3年3000美元的交易会很好。是的，很好，但在哪里得到它们呢？ 这里的另一个问题是教什么，考什么。在过去3个月里进行教学似乎更符合逻辑。然后你必须在以前的基础上进行测试。但教以前的人意味着教一些已经缺失了很久的东西。 因此，当我们把市场作为一个僵化的和保存的系统时，这个理论是好的。我认为，即使在几个月内，市场也会发生重大变化。 1...111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你的大脑有什么问题吗？这他妈的是什么 "前进"??????你已经适应了噪音（10天的时间），并在演示中运行这个随机。我不需要看到 "会发生什么"，我事先就知道。
对于两个学者：前进是最低的200个交易（只是作为阐述的提示），而正常的1000-3000个交易，如果SR>3，如果SR<3，那么需要更多的交易，在数据上，在训练时没有办法看不到，已经训练了一年的分钟，测试了2-3个月，或者更好的训练了3-5年，测试了一年，当然测试取自未来))))上帝啊，幼儿园、吉普赛熊和接近市场的人，去他们的...
老兄，别这样，别管这哥们儿了。他训练了十天，根据该流派的规则，一个模特不能持续很长时间。问题是。他是否能够通过下一次优化重复这一结果呢::。
你他妈的疯了）。你是我们该死的偶像、老师、导师......。...你是我们该死的偶像、大师、导师...！)
OOO我看到重炮已经来了，我醉了....♪紧紧抓住我，你们七个人♪)
你的大脑有什么问题吗？这他妈的是什么 "前进"??????你已经适应了噪音（10天的时间），并在演示中运行这个随机。我不需要看到 "会发生什么"，我事先就知道。
对于两个学者：前进是最低的200个交易（只是作为阐述的提示），而正常的1000-3000个交易，如果SR>3，如果SR>2，那么需要更多的交易，对数据，在训练时没有办法看不到，已经训练了一年上的分钟，测试了2-3个月，或者更好的训练了3-5年，测试了一年，当然测试取自未来))))天啊，幼儿园，吉普赛熊和近似市场的人，他妈的......。
你需要信息的大脑，至少展示一些东西来支持你所描述的内容，否则，从以前的虚假帖子来看，它是闲置的垃圾......。
在一个随机的。第二个，请不要要求添加，你会流口水的。
一些时间会对任何公羊起作用，好))))。
听着，你真的认为OOS在这个例子中是很酷的吗????我不这么认为......告诉我，在这些点上你要做什么？
米沙，我不会做任何事情，))))。我唯一要做的是看一下市场，并与真实的贸易进行比较)。
因此，这就是90%的用户在这种特殊的优化中可能会关闭机器人的问题。缩水率太高了。这时你就会想。是什么呢？ 只是平衡的滑坡或倒退。这只是......只是为初学者提供信息。真实交易中的问题是不同的....。
听着，伙计们，我因为检查我的公文而有点震动，我所需要做的就是帮助解决这个问题的答案。
在java中，我有这样的表达
double[] pattern = min.get(i);, 其中min是数组列表，在这个例子中，整个字符串被传递给pattern。
我需要把这个字符串传给模式，但只从1到5个元素，从第5个到第10个传给另一个变量。任何想法????
米沙，我不会做任何事情，))))这是一个例子，说明如何在1个随机的情况下制作一个拨浪鼓，没有更多的))))。
如果你想做一个适当的模型，你不必问这些问题。
并观察标记数据上的AOS，而不是用眼睛去猜测等值。
刚刚重复了一百次。蜡烛颜色的0.7是好的，你的是垃圾......
我描述了mo的经典用法，我给了你p，你有一切，但是......。
你又错过了，周一就去上班了))))
是的，嗯...你知道，我很高兴我在那里工作。这不是Gazprom，你知道。它是谷歌，只是在它自己的领域....。:-)
吐出来吧！你的工作地点和内容。让我们找点乐子...
而用java帮助????就是这样.......就把它当成一条线吧。我不知道如何在一个列表中访问一个字符串元素。我已经凭直觉尝试了所有的方法，但我已经完蛋了。而你说把它放在那里...我说的不是工作，我说的是整个事情....
你的大脑有什么问题吗？这他妈的是什么 "前进"??????你已经适应了噪音（10天的时间），并在演示中运行这个随机。我不需要看到 "会发生什么"，我事先就知道。
对于两个学者：前进是最低的200个交易（只是作为阐述的提示），而正常的1000-3000个交易，如果SR>3，如果SR<3，那么需要更多的交易，在数据上，在训练时没有办法看不到，已经训练了一年的分钟，测试了2-3个月，或者更好的训练了3-5年，测试了一年，当然测试取自未来))))天哪，幼儿园、吉普赛熊和近似市场的人，他妈的......
是的，你是一个最大限度的主义者和受虐狂。好吧，200个交易还在那里，但1000-3000个已经是一个嘲弄了）。而为一些乐器训练3年是无稽之谈。2年 - 由于市场变化，这是一个系统的寿命。即使是我的系统--每天4到10次交易，2年内也会在死前做出大约2000次交易。
根据一年前的数据进行教学是在浪费时间。之前的6个月是我们训练和测试的全部时间。这总共是~600个交易。话虽如此，但没有理由认为3年3000美元的交易会很好。是的，很好，但在哪里得到它们呢？
这里的另一个问题是教什么，考什么。在过去3个月里进行教学似乎更符合逻辑。然后你必须在以前的基础上进行测试。但教以前的人意味着教一些已经缺失了很久的东西。
因此，当我们把市场作为一个僵化的和保存的系统时，这个理论是好的。我认为，即使在几个月内，市场也会发生重大变化。