交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Mihail Marchukajtes 2018.10.18 22:23 #11181

Vizard_。趋势=100k线。在剩下的8k+（测试）中，你应用了这个模型。数据被洗牌了。

衡量标准是logloss。结果帖子。趋势 =......测试 =......。不太好 总结性能力不高于31% :-(。

向导，有一个选项是准备50条记录，实际是在OOS上的交易模型，并公布结果。我将把我教的模型发给你????。现在!!!!

我认为这一百行中有一条鱼，因为算法没有掉出来，而是顽固地使用了大量的输入.....。

因此，有一个选项可以通过我的数据????，运行我的模型。

Mihail Marchukajtes 2018.10.18 22:46 #11182

Vizard_。老师，谢谢你的信任票，但我不需要任何信任）））。所以是为了好玩....

令人惊讶的是...我把样本减少到40条记录，最后训练结果仍保持在同一水平，你的数据为30%，而我的数据为70%，这表明我的数据比你的要好得多，我想知道你是否赚了?????。

itslek 2018.10.18 22:47 #11183

Vizard_。趋势=100k线。在剩下的8k+（测试）中，你应用了这个模型。数据被洗牌了。

Logloss指标。结果发布。趋势 =......测试 =......。

DateTime 你为什么要削减...混合起来...这是一个时间序列，而不是一些银行评分...

Mihail Marchukajtes 2018.10.18 22:51 #11184

我不 知道该怎么做。))))))))))))))))马列主义芭蕾的另一个情节，由米哈伊尔))))很好，在一个多变和混乱的世界中，有这样一个不可动摇的稳定的岛屿))))。

而一年前米哈伊尔甚至承诺要掌握Java，但是......。

所以我正在一点一点地做....Java就是这样一个东西 :-)

Mihail Marchukajtes 2018.10.18 22:54 #11185

Vizard_。

我没有切割或混合任何东西。你才是那个反感它的人。做到这一点。一句话，你的数据与我的相比很糟糕，如果你用它进行交易，我为你感到遗憾：-(

Mihail Marchukajtes 2018.10.18 23:04 #11186

蜥蜴_。我今天已经笑得很累了）））。你说对了。你给伙计们一套有感情的什么东西，然后坐在那里大笑，因为人们试图把它变成一坨屎，对你的战友来说不是好事，哦，不是好事....。

Mihail Marchukajtes 2018.10.18 23:11 #11187

蜥蜴_。不是那个孩子，是那个孩子。我不知道你为什么去那里))))啊，是你让他在我们社区有了一席之地。不错的计划。让我们看看他和他的人工智能能做什么 :-)

Mihail Marchukajtes 2018.10.18 23:27 #11188

有毒。

这种情况下，并与你的数据集...对不起，但很多人多次告诉你，你至少需要几千个样本，考虑到市场数据的噪声，最好是几十万个点，但当你学习Java和使用XGB时，你会嘲笑你过去的坚持）)伙计，你知道对于我的TS来说，1000分是50周的时间。我不确定你能在不过度训练的情况下得到一个高质量的模型，除非它是某种超级巨型的谷歌人工智能，如....。

itslek 2018.10.19 02:10 #11189

Vizard_。

我没有切割或混合任何东西。你才是怨恨它的人。做到这一点。你自己的结果是什么？

只是为了让事情变得有趣。

Mihail Marchukajtes 2018.10.19 05:52 #11190

所以我为马修斯的系数想出了一个改进的衡量标准，但如果你在这里吹吹风就走，我还能说什么。:-(

我被困在从一个类到另一个类的数组传递中，而地狱...无人问津 :-(
不太好 总结性能力不高于31% :-(。
向导，有一个选项是准备50条记录，实际是在OOS上的交易模型，并公布结果。我将把我教的模型发给你????。现在!!!!
我认为这一百行中有一条鱼，因为算法没有掉出来，而是顽固地使用了大量的输入.....。
因此，有一个选项可以通过我的数据????，运行我的模型。
老师，谢谢你的信任票，但我不需要任何信任）））。
所以是为了好玩....
令人惊讶的是...我把样本减少到40条记录，最后训练结果仍保持在同一水平，你的数据为30%，而我的数据为70%，这表明我的数据比你的要好得多，我想知道你是否赚了?????。
DateTime 你为什么要削减...混合起来...这是一个时间序列，而不是一些银行评分...
))))))))))))))))马列主义芭蕾的另一个情节，由米哈伊尔))))很好，在一个多变和混乱的世界中，有这样一个不可动摇的稳定的岛屿))))。
而一年前米哈伊尔甚至承诺要掌握Java，但是......。
所以我正在一点一点地做....Java就是这样一个东西 :-)
一句话，你的数据与我的相比很糟糕，如果你用它进行交易，我为你感到遗憾：-(
我今天已经笑得很累了）））。
你说对了。你给伙计们一套有感情的什么东西，然后坐在那里大笑，因为人们试图把它变成一坨屎，对你的战友来说不是好事，哦，不是好事....。
不是那个孩子，是那个孩子。我不知道你为什么去那里))))
啊，是你让他在我们社区有了一席之地。不错的计划。让我们看看他和他的人工智能能做什么 :-)
这种情况下，并与你的数据集...对不起，但很多人多次告诉你，你至少需要几千个样本，考虑到市场数据的噪声，最好是几十万个点，但当你学习Java和使用XGB时，你会嘲笑你过去的坚持）)
伙计，你知道对于我的TS来说，1000分是50周的时间。我不确定你能在不过度训练的情况下得到一个高质量的模型，除非它是某种超级巨型的谷歌人工智能，如....。
我没有切割或混合任何东西。你才是怨恨它的人。做到这一点。
你自己的结果是什么？ 只是为了让事情变得有趣。
所以我为马修斯的系数想出了一个改进的衡量标准，但如果你在这里吹吹风就走，我还能说什么。:-(
我被困在从一个类到另一个类的数组传递中，而地狱...无人问津 :-(