交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我读了但不明白


创建训练标签（随机抽样）。

训练样本是一组特征（或标记）和相应的标签。模型的输出应该是一些信息，它必须学会预测。我们考虑二元分类的情况，该模型将预测将训练实例分配到0或1类的概率。从逻辑上看，零和一可以被指定交易方向：买入或卖出。换句话说，该模型应该学会在环境参数（特征集）下预测交易的方向

def add_labels(dataset, min, max):
    labels = []
    for i in range(dataset.shape[0]-max):
        rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(1.0)
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(0.0)              
        else:
            labels.append(0.0)
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
    return dataset



这种随机化的本质是什么，它是为了什么？它能带来什么？

为什么这些分数的距离是随机的？
对未来N条的预测。当你不知道你应该保持多久的交易。如果你不知道需要多长时间才能赚到钱，你可以问一问。

这很简单，你必须接受错误的决定和作为常态的事实。

如果采取这些决定，最终的利润将在负值区域，那么你不需要任何额外的证明，所选择的方法是根本错误的。

我认为所有这些挂念都是因为外汇而产生的，因为外汇 是为乞丐设计的（我就是其中之一））。例如，如果你不知道未结头寸 的真实价值，无法承担多头头寸，尤其是在无利可图的情况下。
