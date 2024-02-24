交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2218 1...221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225...3399 新评论 mytarmailS 2020.12.03 21:10 #22171 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我读了但不明白创建训练标签（随机抽样）。训练样本是一组特征（或标记）和相应的标签。模型的输出应该是一些信息，它必须学会预测。我们考虑二元分类的情况，该模型将预测将训练实例分配到0或1类的概率。从逻辑上看，零和一可以被指定交易方向：买入或卖出。换句话说，该模型应该学会在环境参数（特征集）下预测交易的方向。def add_labels(dataset, min, max): labels = [] for i in range(dataset.shape[0]-max): rand = random.randint(min, max) if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]): labels.append(1.0) elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]): labels.append(0.0) else: labels.append(0.0) dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy() dataset['labels'] = labels dataset = dataset.dropna() return dataset这种随机化的本质是什么，它是为了什么？它能带来什么？ 为什么这些分数的距离是随机的？ [删除] 2020.12.03 21:28 #22172 mytarmailS: 我读了但不明白创建训练标签（随机抽样）。训练样本是一组特征（或标记）和相应的标签。模型的输出应该是一些信息，它必须学会预测。我们考虑二元分类的情况，该模型将预测将训练实例分配到0或1类的概率。从逻辑上看，零和一可以被指定交易方向：买入或卖出。换句话说，该模型应该学会在环境参数（特征集）下预测交易的方向。这种随机化的本质是什么，它是为了什么？它能带来什么？ 为什么这些分数的距离是随机的？ 对未来N条的预测。当你不知道你应该保持多久的交易。如果你不知道需要多长时间才能赚到钱，你可以问一问。 [删除] 2020.12.03 22:13 #22173 你最好为你的1000美分买一瓶威士忌... ...辅导员 )))) 你淹死了自己...再一次)))) Renat Akhtyamov 2020.12.03 22:17 #22174 Maxim Dmitrievsky: 他最好为自己的1000美分买一瓶威士忌......顾问 )))) 用你的DEMOZIT自己去拿吧 我不喝那东西。 [删除] 2020.12.03 22:18 #22175 Renat Akhtyamov: 去找你自己的Demozit吧。我不喝那东西。 把它藏起来，别让自己难堪。你已经向所有人证明了一切。 Renat Akhtyamov 2020.12.03 22:18 #22176 Maxim Dmitrievsky: 藏起来吧，别让自己难堪。已经向大家证明了这一点。 不关你的事。 Aleksey Nikolayev 2020.12.04 07:15 #22177 Maxim Dmitrievsky: 你最好为你的1000美分买一瓶威士忌... ...辅导员 ))))你淹死了自己...再一次)))) 如果价格表现得像一个无线电信号，那么超短波将是摆脱错误交易的完美方式) Uladzimir Izerski 2020.12.04 07:20 #22178 Aleksey Nikolayev: 如果价格表现得像一个无线电信号，那么过高的出价将是摆脱错误交易的完美方式。） 说得好! Farkhat Guzairov 2020.12.04 07:26 #22179 Aleksey Nikolayev: 如果价格表现得像一个无线电信号，那么过高的出价将是摆脱错误交易的完美方式。）这很简单，你必须接受错误的决定和作为常态的事实。 如果采取这些决定，最终的利润将在负值区域，那么你不需要任何额外的证明，所选择的方法是根本错误的。 我认为所有这些挂念都是因为外汇而产生的，因为外汇 是为乞丐设计的（我就是其中之一））。例如，如果你不知道未结头寸 的真实价值，无法承担多头头寸，尤其是在无利可图的情况下。 Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций... Valeriy Yastremskiy 2020.12.04 07:45 #22180 Aleksey Nikolayev: 如果价格表现得像一个无线电信号，那么过高的出价将是摆脱错误交易的完美方式。） 无线电信号不是永恒的），你可以把它关掉）。 1...221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我读了但不明白
创建训练标签（随机抽样）。
训练样本是一组特征（或标记）和相应的标签。模型的输出应该是一些信息，它必须学会预测。我们考虑二元分类的情况，该模型将预测将训练实例分配到0或1类的概率。从逻辑上看，零和一可以被指定交易方向：买入或卖出。换句话说，该模型应该学会在环境参数（特征集）下预测交易的方向。
这种随机化的本质是什么，它是为了什么？它能带来什么？为什么这些分数的距离是随机的？
对未来N条的预测。当你不知道你应该保持多久的交易。如果你不知道需要多长时间才能赚到钱，你可以问一问。
如果价格表现得像一个无线电信号，那么超短波将是摆脱错误交易的完美方式)
说得好!
这很简单，你必须接受错误的决定和作为常态的事实。
如果采取这些决定，最终的利润将在负值区域，那么你不需要任何额外的证明，所选择的方法是根本错误的。我认为所有这些挂念都是因为外汇而产生的，因为外汇 是为乞丐设计的（我就是其中之一））。例如，如果你不知道未结头寸 的真实价值，无法承担多头头寸，尤其是在无利可图的情况下。
无线电信号不是永恒的），你可以把它关掉）。