交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 512

新评论
 
elibrarius

向那些为NS解决了回归 问题的人提问。

你用什么作为训练值（然后预测什么）？

有一些变种。

1) 1个输出，包括下一栏的价格增量（对我来说似乎不感兴趣，因为一栏的价格增量通常不重要）。

2）10-20条的输出，10-20条的价格增量（似乎很耗费资源和时间，但能提供更好的准确性。）

3) 输出1个沿之字形的极值的增量价格（例如，在之字形中，15个柱子后将有一个极值及其价格）。

在您看来，哪个方案更好？也许有更好的东西？

如果预测是针对未来的几个柱子（第2页和第3页），很明显，其执行的概率会下降。什么数字才是最佳的？

我尝试了第1点，模型找到了一些规律性的东西。

阿列克谢（本主题的作者）建议不看一个柱子而是看几个柱子，通过实验选择看多远。在他的案例中，有一个分类，但在我的案例中，对于回归也是如此，与第1点相比，这个方法略微提高了结果。 这与第2点类似，但确切地说，对于一堆出口，我没有训练模型，我只是为每个新目标做了一个。

对于 "之 "字形，我不能肯定，没有什么对我有用，但我在这个主题中看到，情况恰恰相反。

 
埃利布留斯
我在想，如果预测是50%左右，在MO上浪费时间是否有意义。我想，这将会是对泥浆的同样处理。
如果预测没有差别，为什么要在结果简单的更复杂的事情上花费数倍的时间？

一般来说，在你花时间在MO-NS上之前，你应该首先决定它们的用途以及为什么需要它们。

我已经决定，它们是对古典TC的补充，而不是对古典方法的替代。我还没有接触到现成的系统，但模型的结果非常好。

 
尤里-阿索连科

一般来说，在你花时间在MO-NS上之前，你应该首先决定它们的用途以及为什么需要它们。

我已经决定，它们是对古典TC的补充，而不是对古典方法的替代。我还没有接触到现成的系统，但模型的结果非常好。


古老如长毛象的蛋，也是一个正确的说法。NS可能是TC的补充，但不是代替它，关于这些分类中的零和一的数量，一年多前在这个主题中讨论过。你只是不想听....

 

为什么这只狗需要第五条腿？即TC NS。

 

我关注这个话题，我总是看到同样的东西


 
维塔利-穆齐琴科

我关注这个话题，有一件事我总是看到



它是NEUROSET!

它是在 "训练 "水--以便它 "记住 "并自己离开。

一段时间后--水会 "学会 "并自己舀起来。


这就是人工智能的创造方式--你必须违背逻辑行事，然后你会找到办法。


所以我在看....他显然是一个真正的神经病人，这个铲子)

 

它经常被写成...神经网络 制造事物 - 绘制它们，创造它们......。它有点违背人类的逻辑....。


比方说，它是。

但无定形--超级智能--如果没有它的 "创造者"，根本无法创造任何东西。"它"（人工智能）需要模仿。没有它，就不会有发展。

突然间，它会在网上发现ISIS伊斯兰教徒的在线手册，这将是人类的末日。


所以我们必须教育人工智能--在道德的框架内。

否则就会比瓦哈比人差10000000000倍。

 

我曾经尝试用Basic创建人工智能，那是在1998年代。在一台计算机上 -ZX_SPECTRUM。

 
 
Mihail Marchukajtes:

来吧!!!!我有一个，但只是在九十年代初，到了最后，它趋于稀少，尽管我也用BASIC写了我的第一个程序....。


问题是，每个人都有一个打击率。

1...505506507508509510511512513514515516517518519...3399
新评论