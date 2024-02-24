交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2216 1...220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223...3399 新评论 Evgeni Gavrilovi 2020.12.03 19:07 #22151 真让人吃惊，现在我测试了马克西姆-弗拉基米罗维奇发表的机器人。在第一张截图中，来自Dukascopi的报价，3200之后的上升平衡线只是2019年11月至2020年10月期间，1小时时间框架，点差 - 2点（0.0002）。在另一个经纪商的测试中，Metatrader的结果并不突出，看来应该对策略进行优化，使其无一例外地适用于所有情况。 Aleksey Vyazmikin 2020.12.03 19:11 #22152 Maxim Dmitrievsky: 是的，分布图通常显示一切。我们可以只对没有助推器的功能目标进行这些操作，并一目了然地看到 因此，这个想法只是为了评估这个模型，而这个模型实际上解开了纠结的目标，我们可以评估它在这方面的成功，而不是仅仅看到事情有多纠结。 我在考虑尝试级联学习法（这个词是自己编的--也许有什么不同）。图表显示，有些区域的学习是成功的--离开这个区域，再教从这个区域出去的东西，之前已经从样本中删除了属于离开这个区域的分布的例子。我已经手动试过了，效果不错，我想把它自动化，但第二天就做不到了，我怕效果是随机的。你怎么看这个问题？我认为这在Python中很容易做到。 [删除] 2020.12.03 19:14 #22153 Aleksey Vyazmikin: 因此，这个想法只是为了评估这个模型，而这个模型实际上解开了纠结的目标，我们可以评估它在这方面的成功，而不是仅仅看到事情有多纠结。我在考虑尝试级联学习法（这个词是自己编的--也许有什么不同）。图表显示，有些区域的学习是成功的--离开这个区域，再教从这个区域出去的东西，之前已经从样本中删除了属于离开这个区域的分布的例子。我已经手动试过了，效果不错，我想把它自动化，但第二天就做不到了，我怕效果是随机的。你怎么看这个问题？我认为这在Python中很容易做到。 嗯，这都是一个半控制的学习问题。到目前为止，我正在阅读 Valeriy Yastremskiy 2020.12.03 19:15 #22154 Aleksey Vyazmikin: 因此，这个想法只是为了评估这个模型，而这个模型实际上解开了纠结的目标，我们可以评估它在这方面的成功，而不是仅仅看到事情有多纠结。我在考虑尝试级联学习法（这个词是自己编的--也许有什么不同）。图表显示，有些区域的学习是成功的--离开这个区域，再教从这个区域出去的东西，之前已经从样本中删除了属于离开这个区域的分布的例子。我已经试过手工操作，效果不错，我想自动操作，但第二天就做不到了，我怕效果是随机的。你怎么看这个问题？我认为这在Python中很容易做到。 如果你把它自动划分为同质区域，就像用手加减一样，它就能发挥作用。 [删除] 2020.12.03 19:21 #22155 Evgeni Gavrilovi: 真让人吃惊，现在我测试了马克西姆-弗拉基米罗维奇发表的机器人。在第一张截图中，来自Dukascopi的报价，3200之后的上升平衡线只是2019年11月至2020年10月期间，1小时时间框架，点差 - 2点（0.0002）。我已经在Metatrader的其他经纪商那里试过了，但我的结果并不显著，我认为该策略应该被优化，以便无一例外地在任何人那里工作。 这不是最好的变体。如果你不知道如何使用它，你可能会得到更好的结果。 mytarmailS 2020.12.03 19:23 #22156 Maxim Dmitrievsky: 懒得写新指标......而且肯定不会是最大利润，然后.....。 你不能那样做，它就是不存在。 [删除] 2020.12.03 19:31 #22157 mytarmailS: 你不能这样做，它就是不存在。我可以做到，你必须学会如何使用谷歌。 例如，catboost自定义损失函数 Evgeni Gavrilovi 2020.12.03 19:38 #22158 Maxim Dmitrievsky: 远非最佳选择。拿起设置，你可以得到这些，甚至更好的东西 通过这些计算（只改变两个参数look_back和ma_periods），处理器上的负载大约是多少？ [删除] 2020.12.03 19:40 #22159 Evgeni Gavrilovi: 通过这些计算（只改变两个参数look_back和ma_periods），处理器上的负载大约是多少？ 不知道，不注意，不知道 mytarmailS 2020.12.03 19:44 #22160 Maxim Dmitrievsky: 我可以做到这一点，但你必须学会如何使用谷歌。 例如，catboost自定义损失函数 你不明白，试试吧，你有一个计算平衡的函数... 不到一分钟的时间就能搞清楚 1...220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在第一张截图中，来自Dukascopi的报价，3200之后的上升平衡线只是2019年11月至2020年10月期间，1小时时间框架，点差 - 2点（0.0002）。
在另一个经纪商的测试中，Metatrader的结果并不突出，看来应该对策略进行优化，使其无一例外地适用于所有情况。
是的，分布图通常显示一切。我们可以只对没有助推器的功能目标进行这些操作，并一目了然地看到
因此，这个想法只是为了评估这个模型，而这个模型实际上解开了纠结的目标，我们可以评估它在这方面的成功，而不是仅仅看到事情有多纠结。
我在考虑尝试级联学习法（这个词是自己编的--也许有什么不同）。图表显示，有些区域的学习是成功的--离开这个区域，再教从这个区域出去的东西，之前已经从样本中删除了属于离开这个区域的分布的例子。我已经手动试过了，效果不错，我想把它自动化，但第二天就做不到了，我怕效果是随机的。你怎么看这个问题？我认为这在Python中很容易做到。
嗯，这都是一个半控制的学习问题。到目前为止，我正在阅读
如果你把它自动划分为同质区域，就像用手加减一样，它就能发挥作用。
我已经在Metatrader的其他经纪商那里试过了，但我的结果并不显著，我认为该策略应该被优化，以便无一例外地在任何人那里工作。
这不是最好的变体。如果你不知道如何使用它，你可能会得到更好的结果。
懒得写新指标......而且肯定不会是最大利润，然后.....。
你不能那样做，它就是不存在。
我可以做到，你必须学会如何使用谷歌。例如，catboost自定义损失函数
远非最佳选择。拿起设置，你可以得到这些，甚至更好的东西
通过这些计算（只改变两个参数look_back和ma_periods），处理器上的负载大约是多少？
不知道，不注意，不知道
你不明白，试试吧，你有一个计算平衡的函数...
不到一分钟的时间就能搞清楚