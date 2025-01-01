文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayStringInsertSort 

InsertSort

在排序数组里插入元素。

bool  InsertSort(
   string  element      // 插入的元素
   )

参数

element

[输入]  插入到排序数组的元素值。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能插入元素。

例如:

//--- 例程 CArrayString::InsertSort(string)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 排序数组
   array.Sort();
   //--- 插入元素
   if(!array.InsertSort("ABC"))
     {
      printf("插入错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }