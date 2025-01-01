文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayStringAddArray 

AddArray

在数组末尾添加另一个数组的元素。

bool  AddArray(
   const string&  src[]      // 源数组
   )

参数

src[]

[输入]  添加元素的源数组的引用。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能添加项目。

例如:

//--- 例程 CArrayString::AddArray(const string &[])
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
string src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加另一个数组
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("数组添加错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }
